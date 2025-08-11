|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 сер, 2025 00:18
BIGor написав: Gastarbaiter написав: Faceless написав:
Щодо компів - та нема чого на них валити, покоління після 90х рн теж вже з компами росло, і нічого.
Згоден. Я сам в універі за іграми дні та ночі проводив. Навіть відраховували за нездану сесію. На 5 курс пішов та кинув. І нічого, якось знайти роботу за фахом не завадило. Головне щоб знання були.
Вам просто повезло, я в універі вкалував і маю два дипломи - але не знайшов роботу за фахом. Але повезло що випадково попав в ІТ.
А що за спеціальність?
І в ІТ як я пригадую ви свічнулися після роботи в аудиті. Хіба аудит був не за спеціальністю?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36503
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8233 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 11 сер, 2025 11:27
Faceless написав: BIGor написав: Gastarbaiter написав:
Згоден. Я сам в універі за іграми дні та ночі проводив. Навіть відраховували за нездану сесію. На 5 курс пішов та кинув. І нічого, якось знайти роботу за фахом не завадило. Головне щоб знання були.
Вам просто повезло, я в універі вкалував і маю два дипломи - але не знайшов роботу за фахом. Але повезло що випадково попав в ІТ.
А що за спеціальність?
І в ІТ як я пригадую ви свічнулися після роботи в аудиті. Хіба аудит був не за спеціальністю?
Там не зовсім по спеціальності, хоча близько. Все таки вважаю ці всі дипломи і навчання в вузах нісенітницями - фактор везіння/невезіння набагато більше впливає ніж ті всі дипломи. Мені просто повезло - і попав в ІТ без всяких дипломів.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10084
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1459 раз.
- Подякували: 1865 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 11 сер, 2025 12:07
BIGor написав:
Мені просто повезло - і попав в ІТ без всяких дипломів.
Аби від лікаря такого не почути!
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3758
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 702 раз.
- Подякували: 617 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 11 сер, 2025 12:46
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Мені просто повезло - і попав в ІТ без всяких дипломів.
Аби від лікаря такого не почути!
До чого тут лікарі? Чи Ви думаєте в університеті тугодумів чи мавпу навчать проводити складні хірургічні операції? Якщо у людини є талант - чом би ні? Чи, наприклад, Стів Джобс/Білл Гейтс закінчили свої універи?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10084
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1459 раз.
- Подякували: 1865 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 11 сер, 2025 12:52
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5880234:Gastarbaiter"]
Згоден. Я сам в універі за іграми дні та ночі проводив. Навіть відраховували за нездану сесію. На 5 курс пішов та кинув. І нічого, якось знайти роботу за фахом не завадило. Головне щоб знання були.
Вам просто повезло, я в універі вкалував і маю два дипломи - але не знайшов роботу за фахом. Але повезло що випадково попав в ІТ.
А що за спеціальність?
І в ІТ як я пригадую ви свічнулися після роботи в аудиті. Хіба аудит був не за спеціальністю?
Там не зовсім по спеціальності, хоча близько. Все таки вважаю ці всі дипломи і навчання в вузах нісенітницями - фактор везіння/невезіння набагато більше впливає ніж ті всі дипломи. Мені просто повезло - і попав в ІТ без всяких дипломів.[/quote]В ІТ в принципі і не вимагається ніяких дипломів, інколи чисто формально. Хоча є й винятки, є люди що вже постфактум отримують профільну ВО через вимоги. Але то рідкість.
А загалом ніяк не можна сказати, що диплом нісенітниці. Везіння - це результат підготовленого ґрунту і старанної роботи, на рівному місці везіння не буває.
Я по профілю пропрацював більше 10 років і насправді мені нема на що скаржитись, ну хіба на самого себе де якісь можливості були упущені а десь був залінивий
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36503
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8233 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 11 сер, 2025 13:24
Faceless написав:
В ІТ в принципі і не вимагається ніяких дипломів
WAT?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40348
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1605 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 11 сер, 2025 13:27
BIGor написав:
Мені просто повезло - і попав в ІТ без всяких дипломів
або помилка вижившго, або незамічаєте його плив (навіть якщо він непрямий)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40348
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1605 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 11 сер, 2025 13:28
BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Мені просто повезло - і попав в ІТ без всяких дипломів.
Аби від лікаря такого не почути!
До чого тут лікарі? Чи Ви думаєте в університеті тугодумів чи мавпу навчать проводити складні хірургічні операції? Якщо у людини є талант - чом би ні? Чи, наприклад, Стів Джобс/Білл Гейтс закінчили свої універи?
ще би Гройсмана навів як приклад, або Ківу, можна Усика
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40348
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1605 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 11 сер, 2025 13:32
flyman написав: Faceless написав:
В ІТ в принципі і не вимагається ніяких дипломів
WAT?
Шо ват? Щас може коли ринок вже не такий гарячий і щось вимагають, до цього років 10 взагалі до дупи було наявнісь ВО, аби конкретні знання були
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36503
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8233 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 11 сер, 2025 13:45
Bolt написав:
Ну ХЗ.
Малому за 5 хв в полутех здали копії документів.
Оскільки провтикали, що ІД картка протермінована. Здали копію закордонного паспорта.
Порівняно з минулим роком, значно просів середній бал НМТ вступників.
Поруч подавав доки якись пацик.
Його попросили для заяви пооахувтимм середній бал атестата. Він не знав, як то робиться😳
Короче 155 балів малого, яких в минулому році ледве вистачило попасти на контракт на інженерію ПЗ, вистачило того року, щоб замкнути першу третину вступників зарахований на бюджет по Системній інженерії.
Що то воно таке я ХЗ. Але нам головне отримати якись диплом, щоб сміло можна було причепити його в туалеті на двері. 😏
Сказали, що можна підійти в деканат і взяти там довідку з пройденими предметами при попередній спробі і можна буде їх позараховувати.
Вітаю! Якось випав з контексту - були інші справи) Пам'ятаю, ще рік чи два тому ми спілкувалися за вступ дітей, курси - бачу, ви таки дійшли до цього. Поздоровляю! Але, як я зрозумів - не с першого разу ? пошук тут дебільний, не можу по вашим повідомленням пройтись, нажаль... В мене сину вже 17, намагався після 9го класу прилаштувати у коледж зв'язку у Києві - навіть, на день відкритих дверей сходили, все сподобалося, начебто почали готуватися туди...але, дружина вирішила, що є ризики потім не виїхати взагалі - і евакуювала його за кордон - вже рік на онлайн навчанні, не можу сказати що погано...але, що далі? це наразі питання без відповіді - проблема сидіння за іграми 24\7 , відсутність мотивації і таке інше присутні. Ще 11 клас є подумати, починаю розглядати різні варіанти.. навіть, онлайн
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 708
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|