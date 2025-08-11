Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Gastarbaiter написав: Faceless написав: Щодо компів - та нема чого на них валити, покоління після 90х рн теж вже з компами росло, і нічого.

Згоден. Я сам в універі за іграми дні та ночі проводив. Навіть відраховували за нездану сесію. На 5 курс пішов та кинув. І нічого, якось знайти роботу за фахом не завадило. Головне щоб знання були.

BIGor написав: Вам просто повезло, я в універі вкалував і маю два дипломи - але не знайшов роботу за фахом. Але повезло що випадково попав в ІТ.

Faceless написав: А що за спеціальність? І в ІТ як я пригадую ви свічнулися після роботи в аудиті. Хіба аудит був не за спеціальністю?

BIGor написав: Там не зовсім по спеціальності, хоча близько. Все таки вважаю ці всі дипломи і навчання в вузах нісенітницями - фактор везіння/невезіння набагато більше впливає ніж ті всі дипломи. Мені просто повезло - і попав в ІТ без всяких дипломів.

Gastarbaiter написав: Аби від лікаря такого не почути!

BIGor написав: До чого тут лікарі? Чи Ви думаєте в університеті тугодумів чи мавпу навчать проводити складні хірургічні операції? Якщо у людини є талант - чом би ні? Чи, наприклад, Стів Джобс/Білл Гейтс закінчили свої універи?

Faceless написав: Там не зовсім по спеціальності, хоча близько. Все таки вважаю ці всі дипломи і навчання в вузах нісенітницями - фактор везіння/невезіння набагато більше впливає ніж ті всі дипломи. Мені просто повезло - і попав в ІТ без всяких дипломів.

flyman написав: WAT?

Faceless написав: Шо ват? Щас може коли ринок вже не такий гарячий і щось вимагають, до цього років 10 взагалі до дупи було наявнісь ВО, аби конкретні знання були

Згоден. Я сам в універі за іграми дні та ночі проводив. Навіть відраховували за нездану сесію. На 5 курс пішов та кинув. І нічого, якось знайти роботу за фахом не завадило. Головне щоб знання були.

flyman написав: або помилка вижившго, або незамічаєте його плив (навіть якщо він непрямий)

flyman написав: ще би Гройсмана навів як приклад, або Ківу, можна Усика

Там не зовсім по спеціальності, хоча близько. Все таки вважаю ці всі дипломи і навчання в вузах нісенітницями - фактор везіння/невезіння набагато більше впливає ніж ті всі дипломи. Мені просто повезло - і попав в ІТ без всяких дипломів.[/quote]В ІТ в принципі і не вимагається ніяких дипломів, інколи чисто формально. Хоча є й винятки, є люди що вже постфактум отримують профільну ВО через вимоги. Але то рідкість.

А загалом ніяк не можна сказати, що диплом нісенітниці. Везіння - це результат підготовленого ґрунту і старанної роботи, на рівному місці везіння не буває.

flyman написав: WAT?

Gastarbaiter написав: Аби від лікаря такого не почути!

BIGor написав: До чого тут лікарі? Чи Ви думаєте в університеті тугодумів чи мавпу навчать проводити складні хірургічні операції? Якщо у людини є талант - чом би ні? Чи, наприклад, Стів Джобс/Білл Гейтс закінчили свої універи?

Faceless написав: Шо ват? Щас може коли ринок вже не такий гарячий і щось вимагають, до цього років 10 взагалі до дупи було наявнісь ВО, аби конкретні знання були

Bolt написав: Малому за 5 хв в полутех здали копії документів.

Оскільки провтикали, що ІД картка протермінована. Здали копію закордонного паспорта.

Порівняно з минулим роком, значно просів середній бал НМТ вступників.

Поруч подавав доки якись пацик.

Його попросили для заяви пооахувтимм середній бал атестата. Він не знав, як то робиться😳

Короче 155 балів малого, яких в минулому році ледве вистачило попасти на контракт на інженерію ПЗ, вистачило того року, щоб замкнути першу третину вступників зарахований на бюджет по Системній інженерії.

Що то воно таке я ХЗ. Але нам головне отримати якись диплом, щоб сміло можна було причепити його в туалеті на двері. 😏

Сказали, що можна підійти в деканат і взяти там довідку з пройденими предметами при попередній спробі і можна буде їх позараховувати.

Rack написав: Вітаю! Якось випав з контексту - були інші справи) Пам'ятаю, ще рік чи два тому ми спілкувалися за вступ дітей, курси - бачу, ви таки дійшли до цього. Поздоровляю! Але, як я зрозумів - не с першого разу ? пошук тут дебільний, не можу по вашим повідомленням пройтись, нажаль... В мене сину вже 17, намагався після 9го класу прилаштувати у коледж зв'язку у Києві - навіть, на день відкритих дверей сходили, все сподобалося, начебто почали готуватися туди...але, дружина вирішила, що є ризики потім не виїхати взагалі - і евакуювала його за кордон - вже рік на онлайн навчанні, не можу сказати що погано...але, що далі? це наразі питання без відповіді - проблема сидіння за іграми 24\7 , відсутність мотивації і таке інше присутні. Ще 11 клас є подумати, починаю розглядати різні варіанти.. навіть, онлайн

