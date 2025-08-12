Hotab написав:
Форма гриба, чи 3 поверхи?)
3 поверхи. 9,6 м від землі до конька.
Додано: Вів 12 сер, 2025 18:08
Додано: Вів 12 сер, 2025 21:59
Додано: Вів 12 сер, 2025 23:11
Панове зіткнулися з цікавими проблемами.
Звісно, це проблема виховання та свідомості молодої людини.
Або перебільшення проблем.
Наприклад, моя жінка в свої 17 років вступила в університет в іншій області України, поїхала, вчилася, жила в гуртожитку (де я з нею вперше і зустрівся - вона вже була на 5-му курсі) паралельно працювала на пошті. Досить важко, бо розвозила посилки по відділеннях.
І що? Вижила ж? Так це дівчина. Мама - бухгалтер дитячого садочка, батько працівник автобази.
Фактично родина жила на мінімумі доходів.
Замітьте: ніяких модних зараз репетиторів.
На вихідні погодилися дати інтервʼю родичі того хлопця, що сам в 17 років поїхав вчитися в Польшу, в Познань.
Вчиться і став самостійною людиною.
Можливо, не з того тіста або в іншій спосіб зроблений?
Мені самому цікаво дізнатися подробиці, що за університет в Познані, які умови навчання і таке інше.
Але реально відправили хлопця самого (супроводжували бабуся та дідусь, навіть не батьки - вони поселили тимчасово на квартиру - до гуртожитка - та залишили).
Ну не пропав же хлопець.
P.S. Сьогодні дізнався, що доня приятеля стала студенткою Львівського національного університету. Спеціальність «Маркетинг».
Де мама дівчини, важко сказти, бо батько жонатий вже четвертий раз і навіть не знаю точно, де батько студентки мешкає: чи в Туреччині, чи в Дубаї.
Ну не боїться ж…
Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 сер, 2025 23:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 сер, 2025 23:19
Спати в своїй машині в Америці стає незаконним.
Можливо будуть створена резервації для бездомних.
