Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 18:08

  Hotab написав:
  Bolt написав:
  Сибарит написав:Ну тогда начинаем называть основной этаж первым, нижний - цокольным, и становится все понятно 😁

Одноэтажный дом действительно может получиться дешевле двухэтажного, при площади квадратов в 60.

Но у меня 167 квадратов при пятне застройки 9,4х7,7

Форма гриба, чи 3 поверхи?)

3 поверхи. 9,6 м від землі до конька.
1
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 21:59

  Bolt написав:Яка в них мотивація може бути, як в того негшгра з анекдота, що він лежить під пальмою і банани на голову.падають.

Дякую за відповіді.

Як варіант - прибрати бананове дерево. Тоді, можливо, мотивація з'явиться. А ні - ну то хай робить шо хоче, однак не на своєму ж горбу до смерті тягнути.
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 23:11

Панове зіткнулися з цікавими проблемами.
Звісно, це проблема виховання та свідомості молодої людини.

Або перебільшення проблем.

Наприклад, моя жінка в свої 17 років вступила в університет в іншій області України, поїхала, вчилася, жила в гуртожитку (де я з нею вперше і зустрівся - вона вже була на 5-му курсі) паралельно працювала на пошті. Досить важко, бо розвозила посилки по відділеннях.
І що? Вижила ж? Так це дівчина. Мама - бухгалтер дитячого садочка, батько працівник автобази.
Фактично родина жила на мінімумі доходів.
Замітьте: ніяких модних зараз репетиторів.

На вихідні погодилися дати інтервʼю родичі того хлопця, що сам в 17 років поїхав вчитися в Польшу, в Познань.
Вчиться і став самостійною людиною.
Можливо, не з того тіста або в іншій спосіб зроблений?
Мені самому цікаво дізнатися подробиці, що за університет в Познані, які умови навчання і таке інше.
Але реально відправили хлопця самого (супроводжували бабуся та дідусь, навіть не батьки - вони поселили тимчасово на квартиру - до гуртожитка - та залишили).
Ну не пропав же хлопець.

P.S. Сьогодні дізнався, що доня приятеля стала студенткою Львівського національного університету. Спеціальність «Маркетинг».
Де мама дівчини, важко сказти, бо батько жонатий вже четвертий раз і навіть не знаю точно, де батько студентки мешкає: чи в Туреччині, чи в Дубаї.
Ну не боїться ж…
5
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 23:19

Спати в своїй машині в Америці стає незаконним.
Можливо будуть створена резервації для бездомних.

https://youtu.be/8uATrzDBUu0?si=gxtRdOi708wtc_Gx
