Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2908290929102911 Додано: Сер 13 сер, 2025 10:00 akurt написав: Знайшов себе… Знайшов себе…

Парень молодой. Процесс поиска у него только начинается. Все шансы есть: опыт обучения имеет, прививку от ориентирования на мнение "мудрых взрослых, которые лучше знают, что нужно" получил. Парень молодой. Процесс поиска у него только начинается. Все шансы есть: опыт обучения имеет, прививку от ориентирования на мнение "мудрых взрослых, которые лучше знают, что нужно" получил. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8694 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6469 раз. Подякували: 21616 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 10:07 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Faceless написав: BIGor написав: [quote="5880908:akurt"]Сьогодні дізнався, що доня приятеля стала студенткою Львівського національного університету. Спеціальність «Маркетинг».

Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати? Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати? А філологія, що вже десятиліття десь в топі, вас не бентежить? А філологія, що вже десятиліття десь в топі, вас не бентежить?

Щоб далеко не ходити в мене донька того року закінчила нім філологію. Зара на магістратуру поступає.

А куди ще відправити вчитися дівчинку з пурєдної родини, в якої фігово з математикою. Добре, що того року, ще ЗНО з математики було не обов"язковим.[/quote]Є ціла купа інших гуманітарних і суспільних наук/спеціальностей. Нащо витрачати 5-6 років життя на те, що не цікаво і не буде застосовано? Щоб далеко не ходити в мене донька того року закінчила нім філологію. Зара на магістратуру поступає.А куди ще відправити вчитися дівчинку з пурєдної родини, в якої фігово з математикою. Добре, що того року, ще ЗНО з математики було не обов"язковим.[/quote]Є ціла купа інших гуманітарних і суспільних наук/спеціальностей. Нащо витрачати 5-6 років життя на те, що не цікаво і не буде застосовано? Faceless

Модератор Повідомлень: 36507 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1495 раз. Подякували: 8233 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 11:28 BIGor написав: Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати? Цікаво, чого сучасна українська молодь обирах такі "не прохідні" та надважкі на ринку професії? Тих маркетологів треба для ринку - раз-два і все. Вище було про показник вступу на психологів. Куди вони всі потім підуть працювати?

Подивився зараз на pracuj.pl. 1438 вакансій у Польщі за запитом "Спеціаліст з маркетингу". На 20% більше, ніж вакансій на ІТ. Дійсно, взагалі незатребувана професія. Подивився зараз на pracuj.pl. 1438 вакансій у Польщі за запитом "Спеціаліст з маркетингу". На 20% більше, ніж вакансій на ІТ. Дійсно, взагалі незатребувана професія. Gastarbaiter Повідомлень: 3762 З нами з: 26.02.18 Подякував: 702 раз. Подякували: 617 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2908290929102911 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless