Парень молодой. Процесс поиска у него только начинается. Все шансы есть: опыт обучения имеет, прививку от ориентирования на мнение "мудрых взрослых, которые лучше знают, что нужно" получил.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 сер, 2025 10:00
Додано: Сер 13 сер, 2025 10:07
Re: Еміграція, заробітчанство
Щоб далеко не ходити в мене донька того року закінчила нім філологію. Зара на магістратуру поступає.
А куди ще відправити вчитися дівчинку з пурєдної родини, в якої фігово з математикою. Добре, що того року, ще ЗНО з математики було не обов"язковим.[/quote]Є ціла купа інших гуманітарних і суспільних наук/спеціальностей. Нащо витрачати 5-6 років життя на те, що не цікаво і не буде застосовано?
Додано: Сер 13 сер, 2025 11:28
Подивився зараз на pracuj.pl. 1438 вакансій у Польщі за запитом "Спеціаліст з маркетингу". На 20% більше, ніж вакансій на ІТ. Дійсно, взагалі незатребувана професія.
|