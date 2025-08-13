|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
Додано: Сер 13 сер, 2025 20:48
BIGor написав:
Напевно співробітники цієї шарашки отримують 500 кує - не менше, якщо погоджуються так вкалувати для досягення високодуховних цілей - купівля нової яхти власниками компанії
Поки молодий, можна і повджобувати рік-два в такому режимі за великі гроші.
Gastarbaiter
Повідомлень: 3765
З нами з: 26.02.18
- Подякував: 702 раз.
- Подякували: 617 раз.
Додано: Сер 13 сер, 2025 21:14
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Там може бути купа порожніх вакансій, типа фірма хоче показати, що вона росте і типа наймає працівників, хрюша робить собі кадровий резерв, тощо.
А в ІТ не так? Там усі вакансії "гарячі"?
як гарячі пиріжки
один АІ постить вакансію, ще один AI складає резюме та відсилає, а інший АІ розглядає та інтерв"ювить
flyman
Повідомлень: 40386
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1605 раз.
- Подякували: 2850 раз.
Додано: Сер 13 сер, 2025 21:38
Сибарит написав: rjkz написав:
Во первых, там есть упоминание о трак-стопах.
Там легально ночевать в траках. И только. Для остальных водителей - ограничение в 3 часа.
Я, конечно, просмотрел далеко не все, но в таком контексте упоминались рест-эрии, а не трак-стопы. На большинстве трак-стопов переночевать можно.
Скажу больше, есть пара штатов, где на рест-эриях и тракам овернайт запрещен.
Сервис-плазы в контексте бомжевания упоминать не будем 😁
Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю.
Но учитывая очень много чего происходящего, вполне вписывается в новую реальность.
Я не ЗА это, мне в общем-то пофиг, я не особо путешествую и мне пока есть где жить.
rjkz
Повідомлень: 17695
З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8662 раз.
- Подякували: 5477 раз.
Додано: Сер 13 сер, 2025 21:48
flyman написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Там може бути купа порожніх вакансій, типа фірма хоче показати, що вона росте і типа наймає працівників, хрюша робить собі кадровий резерв, тощо.
А в ІТ не так? Там усі вакансії "гарячі"?
як гарячі пиріжки
один АІ постить вакансію, ще один AI складає резюме та відсилає, а інший АІ розглядає та інтерв"ювить
Четвертий АІ приходить на співбесіду
Faceless
Повідомлень: 36509
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8233 раз.
Додано: Сер 13 сер, 2025 22:07
rjkz написав:
Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю.
Помилуйте, но в тех нескольких отрывках, которые я осилил, Я насчитал не менее трёх запретов на разных уровнях. От Каунти до штата. О запретах федерального уровня речь не шла. Это не может быть одним нововведением. Тем более, что о существовании таких запретов мне известно не первый год.
Возможно, увеличение количества подобных запретов даёт повод для нового освещения проблемы, но не более.
ЗЫ морда на экране показалась мне знакомой. Кажется, я уже пытался смотреть трагедии в его исполнении.
Сибарит
Повідомлень: 8698
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6469 раз.
- Подякували: 21616 раз.
Додано: Сер 13 сер, 2025 22:08
Я , з 2000 року мабуть знаю всю міграційну службу Дніпра (на тоді - області)
Пройшов через усей цей ...
Але телефонні звернення до Киева давали результати , я був трохи в шоці.
Дай Бог здоровья службовцеві і офіцерові ,
ЦЕ дуже потужно, Дякую співробітникам .
МЕСНОЙ Днепровской мусорне начальников обьяснили шо они не праві , нікого не депортируют , жене документи без питань ,
Вся хуета в том а шо им?
Нажаль всем под крішей похуй
Vadim_
Повідомлень: 3892
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 508 раз.
Додано: Сер 13 сер, 2025 22:12
rjkz написав: Сибарит написав: rjkz написав:
Во первых, там есть упоминание о трак-стопах.
Там легально ночевать в траках. И только. Для остальных водителей - ограничение в 3 часа.
Я, конечно, просмотрел далеко не все, но в таком контексте упоминались рест-эрии, а не трак-стопы. На большинстве трак-стопов переночевать можно.
Скажу больше, есть пара штатов, где на рест-эриях и тракам овернайт запрещен.
Сервис-плазы в контексте бомжевания упоминать не будем 😁
Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю.
Но учитывая очень много чего происходящего, вполне вписывается в новую реальность.
Я не ЗА это, мне в общем-то пофиг, я не особо путешествую и мне пока есть где жить.
Vadim_
Повідомлень: 3892
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 508 раз.
