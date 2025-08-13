RSS
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 20:48

  BIGor написав:Напевно співробітники цієї шарашки отримують 500 кує - не менше, якщо погоджуються так вкалувати для досягення високодуховних цілей - купівля нової яхти власниками компанії :D

Поки молодий, можна і повджобувати рік-два в такому режимі за великі гроші.
Gastarbaiter
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 21:14

як гарячі пиріжки

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Там може бути купа порожніх вакансій, типа фірма хоче показати, що вона росте і типа наймає працівників, хрюша робить собі кадровий резерв, тощо.

А в ІТ не так? Там усі вакансії "гарячі"?

як гарячі пиріжки
один АІ постить вакансію, ще один AI складає резюме та відсилає, а інший АІ розглядає та інтерв"ювить
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 21:38

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Во первых, там есть упоминание о трак-стопах.
Там легально ночевать в траках. И только. Для остальных водителей - ограничение в 3 часа.

Я, конечно, просмотрел далеко не все, но в таком контексте упоминались рест-эрии, а не трак-стопы. На большинстве трак-стопов переночевать можно.
Скажу больше, есть пара штатов, где на рест-эриях и тракам овернайт запрещен.
Сервис-плазы в контексте бомжевания упоминать не будем 😁


Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю.
Но учитывая очень много чего происходящего, вполне вписывается в новую реальность.
Я не ЗА это, мне в общем-то пофиг, я не особо путешествую и мне пока есть где жить.
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 21:48

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Там може бути купа порожніх вакансій, типа фірма хоче показати, що вона росте і типа наймає працівників, хрюша робить собі кадровий резерв, тощо.

А в ІТ не так? Там усі вакансії "гарячі"?

як гарячі пиріжки
один АІ постить вакансію, ще один AI складає резюме та відсилає, а інший АІ розглядає та інтерв"ювить
Четвертий АІ приходить на співбесіду
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 22:07

  rjkz написав:Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю.

Помилуйте, но в тех нескольких отрывках, которые я осилил, Я насчитал не менее трёх запретов на разных уровнях. От Каунти до штата. О запретах федерального уровня речь не шла. Это не может быть одним нововведением. Тем более, что о существовании таких запретов мне известно не первый год.
Возможно, увеличение количества подобных запретов даёт повод для нового освещения проблемы, но не более.

ЗЫ морда на экране показалась мне знакомой. Кажется, я уже пытался смотреть трагедии в его исполнении.
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 22:08

Я , з 2000 року мабуть знаю всю міграційну службу Дніпра (на тоді - області)
Пройшов через усей цей ...
Але телефонні звернення до Киева давали результати , я був трохи в шоці.
Дай Бог здоровья службовцеві і офіцерові ,
ЦЕ дуже потужно, Дякую співробітникам .
МЕСНОЙ Днепровской мусорне начальников обьяснили шо они не праві , нікого не депортируют , жене документи без питань ,
Вся хуета в том а шо им?
Нажаль всем под крішей похуй
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 22:12

  rjkz написав:
  Сибарит написав:
  rjkz написав:Во первых, там есть упоминание о трак-стопах.
Там легально ночевать в траках. И только. Для остальных водителей - ограничение в 3 часа.

Я, конечно, просмотрел далеко не все, но в таком контексте упоминались рест-эрии, а не трак-стопы. На большинстве трак-стопов переночевать можно.
Скажу больше, есть пара штатов, где на рест-эриях и тракам овернайт запрещен.
Сервис-плазы в контексте бомжевания упоминать не будем 😁


Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю.
Но учитывая очень много чего происходящего, вполне вписывается в новую реальность.
Я не ЗА это, мне в общем-то пофиг, я не особо путешествую и мне пока есть где жить.

