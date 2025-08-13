Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2910291129122913 Додано: Сер 13 сер, 2025 20:48 BIGor написав: Напевно співробітники цієї шарашки отримують 500 кює - не менше, якщо погоджуються так вкалувати для досягення високодуховних цілей - купівля нової яхти власниками компанії

Поки молодий, можна і повджобувати рік-два в такому режимі за великі гроші. Gastarbaiter Додано: Сер 13 сер, 2025 21:14 як гарячі пиріжки Gastarbaiter написав: Bolt написав: Там може бути купа порожніх вакансій, типа фірма хоче показати, що вона росте і типа наймає працівників, хрюша робить собі кадровий резерв, тощо. А в ІТ не так? Там усі вакансії "гарячі"?

А в ІТ не так? Там усі вакансії "гарячі"? А в ІТ не так? Там усі вакансії "гарячі"?

як гарячі пиріжки

один АІ постить вакансію, ще один AI складає резюме та відсилає, а інший АІ розглядає та інтерв"ювить flyman

Повідомлень: 40386 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1605 раз. Подякували: 2850 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 21:38 Сибарит написав: rjkz написав: Во первых, там есть упоминание о трак-стопах.

Там легально ночевать в траках. И только. Для остальных водителей - ограничение в 3 часа. Во первых, там есть упоминание о трак-стопах.Там легально ночевать в траках. И только. Для остальных водителей - ограничение в 3 часа.

Я, конечно, просмотрел далеко не все, но в таком контексте упоминались рест-эрии, а не трак-стопы. На большинстве трак-стопов переночевать можно.

Скажу больше, есть пара штатов, где на рест-эриях и тракам овернайт запрещен.

Сервис-плазы в контексте бомжевания упоминать не будем 😁 Я, конечно, просмотрел далеко не все, но в таком контексте упоминались рест-эрии, а не трак-стопы. На большинстве трак-стопов переночевать можно.Скажу больше, есть пара штатов, где на рест-эриях и тракам овернайт запрещен.Сервис-плазы в контексте бомжевания упоминать не будем 😁



Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю.

Но учитывая очень много чего происходящего, вполне вписывается в новую реальность.

Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю.

Но учитывая очень много чего происходящего, вполне вписывается в новую реальность.

Я не ЗА это, мне в общем-то пофиг, я не особо путешествую и мне пока есть где жить. rjkz

Четвертий АІ приходить на співбесіду Faceless

Модератор Повідомлень: 36509 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1495 раз. Подякували: 8233 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 22:07 rjkz написав: Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю. Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю.

Помилуйте, но в тех нескольких отрывках, которые я осилил, Я насчитал не менее трёх запретов на разных уровнях. От Каунти до штата. О запретах федерального уровня речь не шла. Это не может быть одним нововведением. Тем более, что о существовании таких запретов мне известно не первый год.

Возможно, увеличение количества подобных запретов даёт повод для нового освещения проблемы, но не более.



ЗЫ морда на экране показалась мне знакомой. Кажется, я уже пытался смотреть трагедии в его исполнении. Помилуйте, но в тех нескольких отрывках, которые я осилил, Я насчитал не менее трёх запретов на разных уровнях. От Каунти до штата. О запретах федерального уровня речь не шла. Это не может быть одним нововведением. Тем более, что о существовании таких запретов мне известно не первый год.Возможно, увеличение количества подобных запретов даёт повод для нового освещения проблемы, но не более.ЗЫ морда на экране показалась мне знакомой. Кажется, я уже пытался смотреть трагедии в его исполнении. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8698 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6469 раз. Подякували: 21616 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 сер, 2025 22:08 Я , з 2000 року мабуть знаю всю міграційну службу Дніпра (на тоді - області)

Пройшов через усей цей ...

Але телефонні звернення до Киева давали результати , я був трохи в шоці.

Дай Бог здоровья службовцеві і офіцерові ,

ЦЕ дуже потужно, Дякую співробітникам .

МЕСНОЙ Днепровской мусорне начальников обьяснили шо они не праві , нікого не депортируют , жене документи без питань ,

Вся хуета в том а шо им?

Нажаль всем под крішей похуй Vadim_

