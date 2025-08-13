RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 23:37

Португалія - всьо?

Португалія - всьо?
https://news.finance.ua/ua/portuhaliya-zminyt-mihraciyni-pravyla-yak-ce-vplyne-na-ukrainciv
flyman
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 06:28

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Я уверен, что Вы - эрудированный в том числе в этом вопросе человек, но это - нововведение. В какой стадии - не знаю.

Помилуйте, но в тех нескольких отрывках, которые я осилил, Я насчитал не менее трёх запретов на разных уровнях. От Каунти до штата. О запретах федерального уровня речь не шла. Это не может быть одним нововведением. Тем более, что о существовании таких запретов мне известно не первый год.
Возможно, увеличение количества подобных запретов даёт повод для нового освещения проблемы, но не более.

ЗЫ морда на экране показалась мне знакомой. Кажется, я уже пытался смотреть трагедии в его исполнении.


Собственно, вот эта "морда", переполненная трагедиями.
Полюбопытствуйте.
Уверен, от таких "трагедий" многие не откажутся.

Я понимаю, что он несколько лукавит на чем действительно он заработал деньги, но тем не менее, это полностью законно и я-бы сказал как минимум не аморально.
rjkz
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 07:45

  rjkz написав:Полюбопытствуйте.
Уверен, от таких "трагедий" многие не откажутся.

Спасибо!
Похоже, однобокость моего впечатления была вызвана настроем тех, по чьим ссылкам я ходил.
Тут он вполне оптимистичен, по крайней мере на первых минутах...
Но все равно нудноват.
Не мой это формат.
Сибарит
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 07:46

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:А до чого польська економіка до українських студентів? Чи Україна готує спеціалістів виключно для ринку Польщі? Ну і ще майте на увазі, що економіка Польщі більше економіки України майже в 5 раз.

Як можна бути таким нудним? robota.ua підійде? Маркетолог 1623 вакансії, програміст 1375 вакансій.

Дякую. Дуже здивований кількістью вакансій.
BIGor
