Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 19:19

Круто Трамп взявся. Не повезло чувакам.
Якось мекси на нелегалці десятиріччями в США сидять без депортації.
https://censor.net/ua/photonews/3569504 ... -bijentsiv
1
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:55

  Bolt написав:Круто Трамп взявся. Не повезло чувакам.
Якось мекси на нелегалці десятиріччями в США сидять без депортації.
https://censor.net/ua/photonews/3569504 ... -bijentsiv

Прямо через Медика-Шегині депортував? В нас вже там кордон з USA? :shock:
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 21:14

  Water написав:
  Bolt написав:Круто Трамп взявся. Не повезло чувакам.
Якось мекси на нелегалці десятиріччями в США сидять без депортації.
https://censor.net/ua/photonews/3569504 ... -bijentsiv

Прямо через Медика-Шегині депортував? В нас вже там кордон з USA? :shock:

Видно літаком до Польші, а далі автотранспортом.
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 21:35

запоребрикове іпсо: ням-ням-ням

  Bolt написав:
  Water написав:
  Bolt написав:Круто Трамп взявся. Не повезло чувакам.
Якось мекси на нелегалці десятиріччями в США сидять без депортації.
https://censor.net/ua/photonews/3569504 ... -bijentsiv

Прямо через Медика-Шегині депортував? В нас вже там кордон з USA? :shock:

Видно літаком до Польші, а далі автотранспортом.

Коменти:
Але, цензоры, это же голимая ******, да еще с липовой фоткой. На какой руснявой помойке нашли? Ни одного украинского беженца США не депортировали и не собираются. У всех этих людей есть особый статус, который только недавно Трамп им продлил.
кто то вас красиво лайном покормил, хлопчики та дивчата

https://x.com/ICEgov/status/1957580818102063319
Here are photos of Ukrainian aliens’ first moments back home following their removal from the United States.

акурт, переклади, що то за "українські чужаки"

цензор іпсошить "США депортували перших українських біженців.", так сказати, "художній переклад". Спільне там тільки з оригіналом "український" та "перший" але "момент".

Чергвове гвалтування журналіста

Зображення
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 сер, 2025 21:49, всього редагувалось 3 разів.
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 21:41

«Спокойствие, только спокойствие!» (с)
https://m.youtube.com/watch?v=NzXCk-JfmCw
На разі невідомо, що це за українці і який вони мали статус в США.
Станом на зараз є непідтверджена інформація про те, що це громадяни України, які були засуджені на відбуття покарання судами в США та переправлені в Україну для продовження відбуття покарання.
Так що факт передачі українців Польші реальний, але що це за українці станом на вівторок 19 серпня 2025 року є невідомим.
Треба почекати точної інформації.
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 21:49

Круто.😎
https://youtu.be/hCKzPTIrBDs?si=yWw2q7ebC3gNdyJH
