Якось мекси на нелегалці десятиріччями в США сидять без депортації.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 сер, 2025 19:19
Круто Трамп взявся. Не повезло чувакам.
Якось мекси на нелегалці десятиріччями в США сидять без депортації.
Додано: Вів 19 сер, 2025 20:55
Прямо через Медика-Шегині депортував? В нас вже там кордон з USA?
Додано: Вів 19 сер, 2025 21:14
Видно літаком до Польші, а далі автотранспортом.
Додано: Вів 19 сер, 2025 21:35
запоребрикове іпсо: ням-ням-ням
Коменти:
Але, цензоры, это же голимая ******, да еще с липовой фоткой. На какой руснявой помойке нашли? Ни одного украинского беженца США не депортировали и не собираются. У всех этих людей есть особый статус, который только недавно Трамп им продлил.
кто то вас красиво лайном покормил, хлопчики та дивчата
Here are photos of Ukrainian aliens’ first moments back home following their removal from the United States.
акурт, переклади, що то за "українські чужаки"
цензор іпсошить "США депортували перших українських біженців.", так сказати, "художній переклад". Спільне там тільки з оригіналом "український" та "перший" але "момент".
Чергвове гвалтування журналіста
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 сер, 2025 21:49, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 19 сер, 2025 21:41
«Спокойствие, только спокойствие!» (с)
На разі невідомо, що це за українці і який вони мали статус в США.
Станом на зараз є непідтверджена інформація про те, що це громадяни України, які були засуджені на відбуття покарання судами в США та переправлені в Україну для продовження відбуття покарання.
Так що факт передачі українців Польші реальний, але що це за українці станом на вівторок 19 серпня 2025 року є невідомим.
Треба почекати точної інформації.
Додано: Вів 19 сер, 2025 21:49
|