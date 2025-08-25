RSS
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості.
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 21:21

  Успіх написав:

Якщо я з дружиною наберемо іпотек на 30 років прямо зараз на 4 квартири в якомусь польському пгт - то буде вважатись "успішний успіх" - що ми їх купили?
1
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 21:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Заценіть новину дня.
Серед українців Франції сьогодні розповсюджено оголошення від пана Сергія, він походженням взагалі-то з славетної Тернівки, але останні роки мешкав в Запоріжжі.
Текст від пана Сергія:
«Вітаємо всіх!!!
Їдемо до Парижа назавжди!!! Потребуємо квартиру з паркуванням на тривалий термін, якщо хтось може — допоможіть, будь ласка, зняти!
Будемо в Парижі 25 серпня.
2 особи. До 1100€

Вони будуть кімнату знімати?

ПС давно не було історій з Парижу - "знімаю кімнату 10 м2 на 5 поверсі без ліфта з загальним санвузлом за 1000 Євро".
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 21:47

Перечитайте ще раз текст пастора із Запоріжжя українською.
Я вважаю, що це шедевр!

“Трепещи, мерзкий горбун Квазимодо! Больше тебе не спрятаться на темных этажах Собора Парижской Богоматери!» (с) [Віктор Марі Гюго]
