Якщо я з дружиною наберемо іпотек на 30 років прямо зараз на 4 квартири в якомусь польському пгт - то буде вважатись "успішний успіх" - що ми їх купили?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 сер, 2025 21:21
Додано: Пон 25 сер, 2025 21:27
Re: Еміграція, заробітчанство
Вони будуть кімнату знімати?
ПС давно не було історій з Парижу - "знімаю кімнату 10 м2 на 5 поверсі без ліфта з загальним санвузлом за 1000 Євро".
Додано: Пон 25 сер, 2025 21:47
Перечитайте ще раз текст пастора із Запоріжжя українською.
Я вважаю, що це шедевр!
“Трепещи, мерзкий горбун Квазимодо! Больше тебе не спрятаться на темных этажах Собора Парижской Богоматери!» (с) [Віктор Марі Гюго]
|