Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 07:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  orest написав:Тим більше, що пішла робота по примиренню і задобренню студентів і молоді (після тих таки подій, які так налякали кілька успішних менеджерів).

На цю роботу планується витратити значні кошти - допомоги з народженням і доглядом, стипендії в 5 і більше разів нібито мають зрости. Плануються вибори?
  orest написав:Щодо грн, то "вихід євреїв з Єгипту" активно триває...

Не зовсім зрозумів алегорію, але:
Попит населення України на готівковий долар впродовж другого кварталу поточного року різко впав — до $0,1 млрд у порівнянні з $1,9 млрд у першому кварталі. А загальний попит на готівкову валюту обвалився — до $0,8 млрд. від $2,8 млрд. https://tsn.ua/groshi/v-ukrayini-obvaly ... xE61yT-Hlg

Трампівські коники призвели до того, що міцна любов до "зелених" явно просіла, натомість:
Основною валютою для нових заощаджень став євро.
Чиста купівля доларів становила в липні 17 млн доларів, тоді як євро - 312 млн у доларовому еквіваленті. Чиста купівля доларів становила в липні 17 млн доларів, тоді як євро - 312 млн у доларовому еквіваленті. https://www.rbc.ua/rus/news/dolar-vtrat ... 35069.html

З Днем Незалежності і міцної гривні!
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 08:41

Свято наближається!©

  Ой+ написав:Плануються вибори?
Саме так!))
Якщо найближчим часом підпишуть мир/перемир'я.
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 09:58

  Успіх написав:
  Ой+ написав:Плануються вибори?
Саме так!))
Якщо найближчим часом підпишуть мир/перемир'я.

А підписувати мир/перемир'я вороги кажуть, що хочуть після виборів у нас. І швидше всього така послідовність також можлива, бо знову ж таки пішли всілякі рейтинги де Зе нібито далі №1 і т.д., що виглядає подібно до виборів.
Ці всі передвиборчі заманухи потребують дууже багацько грошей і чи партери готові аж так розщедритись, а якщо ні, то відповідно знову кратний девал.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 13:17

  Успіх написав:
  Ой+ написав:Плануються вибори?
Саме так!))
Якщо найближчим часом підпишуть мир/перемир'я.
найближчим часом зможуть підписати тільки вибори
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 17:51

В июле 2025 года украинские банки завезли в страну $395,1 млн наличной евровалюты, что превзошло месячную поставку долларовых банкнот, составившею $332 млн (45,4%).

Общий объём импорта всей наличной инвалюты вырос от июньских $701,7 млн до $731,7 млн (на 4,3%), хотя пока далёк от максимума этого года, который был зафиксирован в январе – $1,8 млрд.

По данным НБУ (данные в эквиваленте $).
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 19:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:й стільки грошей не було. нагадаю, що стрімкий друк світових коштів почався десь в 2004, а в 2008 був взагалі перший стрибок. тому ситуація за останні 20 років - вона немає аналогів з попередніми періодами - а чим це закінчиться, подивимось 8)


все почалось в 1971 році після того як Ніксон відмінив золотий стандарт...

звісно що QE/Covid-ла пустила гамерікосіків во всє тяжкіє...

але тренд зрозумілий - скоро будемо трилярди рахувати (чи що там йде після трильйонів!) :)


Зображення
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 20:25

greenozon Трамп1 найстриманіший, побачимо, що Трамп2.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 20:48

Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 12:10

  Ой+ написав:greenozon Трамп1 найстриманіший, побачимо, що Трамп2.

St Trump
https://www.amazon.co.uk/Donald-Trump-C ... B07B1HR1S2
