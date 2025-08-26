RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 22:51

flyman
Идеальный для банка первый взнос 20%
Средняя цена по Кракову 15 000 злотых за метр
Например 3 комнатная 60 метров*15 000= 900тыс
первый взнос 180 000 злотых
процентная ставка будет 6,2% годовых на данный момент(в сентябре обещают понижение)
Ежемесячный платеж вместе со всеми страховками будет от 5 до 6 тыс, если на 20лет.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 22:56

flyman ну так, це ти спромігся великий економіст на самовольно-побудовану кавалірку в запердолях Жулян :mrgreen: Живи собі дебіле на свої 40 доларів далі.
BIGor
1
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 23:00

Цікаво, де Ви взяли таку низьку ставку в 6,2%?
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Najlep ... 90968.html
Тут найменший RRSO 7,05%. І це банк 100% з якимось "додатковими" умовами.
BIGor
1
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 23:05

А відео про Німеччину, 10% початковий внесок (на першу квартиру збирала 2 роки, 13К євро), іпотека 3% (крайня 3.5%), виплата по іпотеці рівна оренді (в якій живуть), а в інших оренда перекриває виплату (перший рік невеликий плюс в 70 євро і з кожним роком плюс збільшується).
Але аудитор великої четвірки перекинув стрілки на Польщу.
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 23:07

BIGor
Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих)
Та в mBank mKonto Intensive 10% перший внесок під 6,4% річних
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 23:11

Авторка відео купувала квартиру вартістю 120 000 евро в 2019 році, тому 13 000(разом з оплатами) і дорівнює 10% першого внеска по іпотеці.
