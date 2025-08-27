|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 27 сер, 2025 06:53
Альтернативщик написав:
Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих)
Та в mBank mKonto Intensive 10% перший внесок під 6,4% річних
Это американский банк в Польще?
Додано: Сер 27 сер, 2025 07:41
Альтернативщик написав:
Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих)
Та в mBank mKonto Intensive 10% перший внесок під 6,4% річних
Банки люблять грошовитих клієнтів, думаю умова в "щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих" трохи знижує потенційні ризики банку, тому і менша ставка, але якщо прийдете з вулиці чи підете до дорадци - буде скоріше всього як з тієї таблички що я приводив.
Додано: Сер 27 сер, 2025 07:42
rjkz написав: Это американский банк в Польще?
Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих)
Та в mBank mKonto Intensive 10% перший внесок під 6,4% річних
Это американский банк в Польще?
Іспанський, але продали австрійцям.
Додано: Сер 27 сер, 2025 07:52
Faceless написав:
Альтернативщик написав:
Идеальный для банка первый взнос 20%
Средняя цена по Кракову 15 000 злотых за метр
Например 3 комнатная 60 метров*15 000= 900тыс
первый взнос 180 000 злотых
процентная ставка будет 6,2% годовых на данный момент(в сентябре обещают понижение)
Ежемесячный платеж вместе со всеми страховками будет от 5 до 6 тыс, если на 20лет.
Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к
Це нова "Європейська" школа архітекторів і забудовників. Я якщо честно за кожне друге планування відривав би руки таким "архітекторам".
Причини всі ті ж самі що і в Україні - жадібність, але і регулювання зі сторони влади/міст. Приклад - забудовникам 100% ставлять обмеження по вистоті будинку - по одному будинку читав обмеження поставили щось біля 25м висоти. Очевидно що вони зробили максимум маленьких квартир по пятну забудови висотою 2,5м. На планування там вже ніхто не дивиться.
