Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих)

Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих)

Та в mBank mKonto Intensive 10% перший внесок під 6,4% річних



Это американский банк в Польще?

Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих)

Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих)

Та в mBank mKonto Intensive 10% перший внесок під 6,4% річних

Банки люблять грошовитих клієнтів, думаю умова в "щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих" трохи знижує потенційні ризики банку, тому і менша ставка, але якщо прийдете з вулиці чи підете до дорадци - буде скоріше всього як з тієї таблички що я приводив.

Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих)

Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих)

Та в mBank mKonto Intensive 10% перший внесок під 6,4% річних



Это американский банк в Польще? Это американский банк в Польще?

Іспанський, але продали австрійцям.

Идеальный для банка первый взнос 20%

Средняя цена по Кракову 15 000 злотых за метр

Например 3 комнатная 60 метров*15 000= 900тыс

первый взнос 180 000 злотых

процентная ставка будет 6,2% годовых на данный момент(в сентябре обещают понижение)

Идеальный для банка первый взнос 20%

Средняя цена по Кракову 15 000 злотых за метр

Например 3 комнатная 60 метров*15 000= 900тыс

первый взнос 180 000 злотых

процентная ставка будет 6,2% годовых на данный момент(в сентябре обещают понижение)

Ежемесячный платеж вместе со всеми страховками будет от 5 до 6 тыс, если на 20лет. Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к

Це нова "Європейська" школа архітекторів і забудовників. Я якщо честно за кожне друге планування відривав би руки таким "архітекторам".



Це нова "Європейська" школа архітекторів і забудовників. Я якщо честно за кожне друге планування відривав би руки таким "архітекторам".

Причини всі ті ж самі що і в Україні - жадібність, але і регулювання зі сторони влади/міст. Приклад - забудовникам 100% ставлять обмеження по вистоті будинку - по одному будинку читав обмеження поставили щось біля 25м висоти. Очевидно що вони зробили максимум маленьких квартир по пятну забудови висотою 2,5м. На планування там вже ніхто не дивиться.

