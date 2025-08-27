RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2924292529262927
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 06:53

  Альтернативщик написав:BIGor
Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих)
Та в mBank mKonto Intensive 10% перший внесок під 6,4% річних


Это американский банк в Польще?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17719
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8665 раз.
Подякували: 5481 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 07:41

  Альтернативщик написав:BIGor
Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих)
Та в mBank mKonto Intensive 10% перший внесок під 6,4% річних

Банки люблять грошовитих клієнтів, думаю умова в "щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих" трохи знижує потенційні ризики банку, тому і менша ставка, але якщо прийдете з вулиці чи підете до дорадци - буде скоріше всього як з тієї таблички що я приводив.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10116
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1463 раз.
Подякували: 1866 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 07:42

  rjkz написав:
  Альтернативщик написав:BIGor
Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих)
Та в mBank mKonto Intensive 10% перший внесок під 6,4% річних


Это американский банк в Польще?

Іспанський, але продали австрійцям.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10116
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1463 раз.
Подякували: 1866 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 07:52

  Faceless написав:
Альтернативщик написав:flyman
Идеальный для банка первый взнос 20%
Средняя цена по Кракову 15 000 злотых за метр
Например 3 комнатная 60 метров*15 000= 900тыс
первый взнос 180 000 злотых
процентная ставка будет 6,2% годовых на данный момент(в сентябре обещают понижение)
Ежемесячный платеж вместе со всеми страховками будет от 5 до 6 тыс, если на 20лет.
Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к

Це нова "Європейська" школа архітекторів і забудовників. Я якщо честно за кожне друге планування відривав би руки таким "архітекторам". :D

Причини всі ті ж самі що і в Україні - жадібність, але і регулювання зі сторони влади/міст. Приклад - забудовникам 100% ставлять обмеження по вистоті будинку - по одному будинку читав обмеження поставили щось біля 25м висоти. Очевидно що вони зробили максимум маленьких квартир по пятну забудови висотою 2,5м. На планування там вже ніхто не дивиться.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10116
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1463 раз.
Подякували: 1866 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 08:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:баба зекерувала що їде в Канаду


Думаю що головне тут, що хлоп мабуть втікав від мобілізації, тому не 'баба' закерувала. А якщо він дійсно дуже хотів залишитись, то чому його зараз з хати не виманити. Була в нього гарна посада не бий лижачого, ну їдь знову працюй))
Саме цікави про когось порозмовляти, от щось і про кума давно чули))
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 375
З нами з: 21.11.19
Подякував: 264 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 09:13

  BIGor написав:
  Faceless написав:
Альтернативщик написав:flyman
Идеальный для банка первый взнос 20%
Средняя цена по Кракову 15 000 злотых за метр
Например 3 комнатная 60 метров*15 000= 900тыс
первый взнос 180 000 злотых
процентная ставка будет 6,2% годовых на данный момент(в сентябре обещают понижение)
Ежемесячный платеж вместе со всеми страховками будет от 5 до 6 тыс, если на 20лет.
Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к

Це нова "Європейська" школа архітекторів і забудовників. Я якщо честно за кожне друге планування відривав би руки таким "архітекторам". :D

Причини всі ті ж самі що і в Україні - жадібність, але і регулювання зі сторони влади/міст. Приклад - забудовникам 100% ставлять обмеження по вистоті будинку - по одному будинку читав обмеження поставили щось біля 25м висоти. Очевидно що вони зробили максимум маленьких квартир по пятну забудови висотою 2,5м. На планування там вже ніхто не дивиться.

Поляки спочатку навчилися экономити, а потім заробляти :lol: Питання мальньких кімнат багато раз обговорювлося на цьому форумі.
П.С. В приватних будинках такі самі кімнати будували, але останні роки вже бачу тенденцію *жити по багатому* значно більше купуть люксових авто та будують сучасні будинки з відкритим плануванням.
Альтернативщик
 
Повідомлень: 184
З нами з: 20.01.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 10:59

  Faceless написав:Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к

Та різне будують. І маленькі кімнати, і великі.Зображення
А що, в Україні усі настільки заможні, що на кімнати менше 25 квадратів навіть і дивитися не хочуть? Ну от є якась родина з парою дітей, треба їм десь жити, а грошей тільки на 60 квадратів вистачає. Напевно ж є й такі родини? І що вони роблять? Купують велику однокімнатну?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3773
З нами з: 26.02.18
Подякував: 702 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2924292529262927
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9597)
27.08.2025 10:32
ПриватБанк (5014)
27.08.2025 09:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.