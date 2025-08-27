|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 сер, 2025 12:03
slonomag написав:
Интересно почему в Польше такие высокие ставки на ипотеку? В Испании 2-3%, в Германии 3-3.5%, а в Польше от 6%. С 6% конечно никакая аренда не покроет платежи по ипотеке. Может у вас там и депозиты дают по 4-5% годовых и тогда впринципе все эти игры с недвигой не имеют смысла. Просто у нас депозиты это что-то типа 1% годовых - вообще нет смысла их смотреть.
Власна валюта, власний популізм, власна інфляція, власні ставки на іпотеку.
З іншого боку власна економіка росте, а не стагнує як в зоні євро.
Якщо ВВП за рік росте на 3%, а інфляція 6%, то це краще чим ріст ВВП 0%, а інфляція 3%.
3
Додано: Сер 27 сер, 2025 12:33
slonomag написав:
Интересно почему в Польше такие высокие ставки на ипотеку? В Испании 2-3%, в Германии 3-3.5%, а в Польше от 6%. С 6% конечно никакая аренда не покроет платежи по ипотеке. Может у вас там и депозиты дают по 4-5% годовых и тогда впринципе все эти игры с недвигой не имеют смысла. Просто у нас депозиты это что-то типа 1% годовых - вообще нет смысла их смотреть.
Зараз депозити в середньому біля 3,5% до оподаткування. Але і іпотека не 6%, а біля 7,5-8%, я скидував вище таблицю. Інфляція щось біля 3%.
slonomag написав:
Интересно почему в Польше такие высокие ставки на ипотеку? В Испании 2-3%, в Германии 3-3.5%, а в Польше от 6%. С 6% конечно никакая аренда не покроет платежи по ипотеке. Может у вас там и депозиты дают по 4-5% годовых и тогда впринципе все эти игры с недвигой не имеют смысла. Просто у нас депозиты это что-то типа 1% годовых - вообще нет смысла их смотреть.
В Польше тоже были ставки около 3,5-4,5% до ковида. А потом пошли все эти вертолетные деньги, постоянное повышение минималки, война - и инфляция стала двузначной. Соответственно, и учетную ставку Национальный банк пока держит высоко. В еврозоне такой инфляции не было.
rjkz написав:
Таки да, он в суде дает показания через переводчика и сказали, что выдача прав без всяких доков - распространенная практика в Калифорнии и Вашингтон-стейт.
Насколько я знаю, среди водителей эти штаты не считаются самыми легкими для получения CDL. Более того, некоторые с этой целью "временно переселяются" в ту самую Флориду. Поменять CDL на местные потом легче.
Мне это видится дежурным наездом на демократические штаты.
Или опять тема выдачи CDL подменяется темой выдачи обычных прав.
Я далек от восхищения демократами, но ради справедливости должен заметить, что дальнобойщики работают и зарабатывают, а демократы заботятся совсем не о таких.
Панове змусили подивитися, яка практика іпотеки у Франції.
Візьмемо МІНІМАЛЬНУ ціну на садибу в 240 000 євро.
Арифметика тут така:
- ціна квадратного метра мінімум 1690 євро за кв.м.
- присадибна ділянка може бути від 3 до 100 соток землі;
- оплата нотаріусу за всі операції купівлі продажу (сплачує Покупець): 19 200 євро;
(Le montant estimé est donné à titre indicatif. Les frais de notaire représentent environ 8% du prix pour les biens anciens et 3% du prix pour les biens neufs.)
- повна ціна для Покупця (ріелтору він нічого не платить взагалі - то справа відносин між продавцем та ріелтором): 259 200 євро;
- величина кредиту: 240 000 євро;
- перший внесок 20% або 48 000 євро;
- термін іпотеки: 20 років (максимальний 25 років);
- сума позики: 211 200 євро;
- відсоткова ставка: 3,4 відсотка;
- ціна кредиту: 80 160 євро;
- Mensualités (щомісячні платежі): 1 214 € / mois*
Для довідки: у Франції це - мінімалка. Таку зарплатню отримують - як правило - наші українці, які працюють у Франції. Українські студенти отримують стипендію 700 євро.
