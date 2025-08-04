|
43 роки стажу: скільки реально отримує пенсіонер у 2025 році
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:38
Пропонуємо до обговорення:
У 2025 році українці з 43 роками страхового стажу можуть розраховувати на пенсію в розмірі приблизно 4 900 гривень. Такий результат показує електронний пенсійний калькулятор, доступний на порталі Пенсійного фонду України.
Дивися повний текст 43 роки стажу: скільки реально отримує пенсіонер у 2025 році
