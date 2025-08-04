RSS
43 роки стажу: скільки реально
отримує пенсіонер у 2025 році

43 роки стажу: скільки реально отримує пенсіонер у 2025 році
43 роки стажу: скільки реально отримує пенсіонер у 2025 році

Пропонуємо до обговорення:
У 2025 році українці з 43 роками страхового стажу можуть розраховувати на пенсію в розмірі приблизно 4 900 гривень. Такий результат показує електронний пенсійний калькулятор, доступний на порталі Пенсійного фонду України.

43 роки стажу: скільки реально отримує пенсіонер у 2025 році
