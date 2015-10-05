RSS
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 16:31

  fox767676 написав:flyman

Прикинь, только что хотел сам это видео запостить и тебя тегнуть
матриця(с)!

не всім дано зрозуміти Робінзона Трампа
flyman
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 23:22

Своя людина

flyman
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 16:48

Re: Психологія та саморозвиток

fox767676
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 23:39

  fox767676 написав:

не нагадаєш OST (ориджінал саунд трек) з грамофона (БоніМ)?
flyman
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 01:32

  fox767676 написав:

Всё
Ставь как колыбельную Каннибалов
HAMMER SMASHED FACE
А потом кавер обитуровского "CAUSE OF DEATH" от Датуры.
барабашов
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 20:03

психологія від психолога

flyman
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 21:53

А можна просто жити на 140 дол!

Зображення
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 09:57

Дорога з Дніпра в Стамбул здорожчає

Зображення
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 16:00

fox767676
