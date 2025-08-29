RSS
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 22:55

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Ця гілка є вкрай корисною для людей, які опинилися в вимушеній еміграції.
Ми вже тут обговорювали питання про те, що робити нашим за кордоном: купувати житло, чи брати в оренду.

Довели, що остаточного і точного рішення немає.
Залежить від багатьох чинників.

Цю тему підняли ось і наші в Канаді - особливо відомий блогер - досить адекватна людина - Маринюк.
https://youtu.be/5Y6AzQVOWBk?si=kwEOqpgTh5ThBNwr
Кого ця тема хвилює, варто подивитися його роздуми:
- Канада, Вінніпег, орендує житло досить дешеве: всього за 1000 C$. Це реально дешево для Канади.
- середня ціна в місті Вінніпег (там мешкає декілька родин, з якими я спілкуюся), 420 000 С$.
- перший внесок на машинку всього 5% (!).
- він порахував, що за 38 місяців віддав «чужому дяді» 38 000 доларів, тобто ці гроші вже не повернуться.
- школа таких грошей: спробуй їх заробити! На чужині… він вже порахував, що віддав «в нікуди» близько 9% ціни не купленого будинка.
- ось і почав чухати потилицю: «Що робити?»

Для мене цікавішим були коментарі від наших людей в Канаді.
Тож рекомендую почитати саме коментарі.

P.S. Родина моєї племінниці сказала, що вже всі, хто прибув одночасно з ними (лютий 2024) вже купили житло. Вони живуть в оренді. 1700 С$. Інша провінція та інше місто: Edmonton.
Re: Еміграція, заробітчанство

всього 7000 песо
3
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 01:12

Мама-полтавчанка казали:
"Навчи дурного Богу молитися - він і лоба розіб"є!"

Пан flyman на роздоріжжі:
- ліворуч підеш - хочеться оженитися на дівчині з Філіппін. Крусуня 13 років...
- праворуч підеш - треба оженитися на цій азіатській власниці гамака...
Зображення
- прямо підеш... Прямо... прямо - там проблеми....
Тому бери заміж саме цю: видно, що знайшов тьотку досвідчену і в придане має гамак...
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 10:09

Цікаво той пан розказує, віддати 30 тис дол. дяді за 3 роки то погано, але віддати 840 000 дол. банку тільки за проценти і усілякі страховки за 30 років - то гуд :mrgreen:

Загалом треба все рахувати, чи вигідно чи ні, можливо Канада це кредитний парадайз і там дуже вигідно, якщо люди за перший рік побрали житло. Цікаво також що в них з документами на життя? Чи є доки жити наступні 10 років?
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:11

2 роки життя в машині💪
https://youtu.be/2DT7wyHs_-g?si=X9tPzyfqbV-l_ZlB
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:22

  akurt написав:Мама-полтавчанка казали:
"Навчи дурного Богу молитися - він і лоба розіб"є!"

Пан flyman на роздоріжжі:
- ліворуч підеш - хочеться оженитися на дівчині з Філіппін. Крусуня 13 років...
- праворуч підеш - треба оженитися на цій азіатській власниці гамака...
Зображення
- прямо підеш... Прямо... прямо - там проблеми....
Тому бери заміж саме цю: видно, що знайшов тьотку досвідчену і в придане має гамак...

Краще з такою красунею бідною у гамаці ніж з жирною волосатою українкою у палаці...
