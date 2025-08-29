News from Canada
Ця гілка є вкрай корисною для людей, які опинилися в вимушеній еміграції.
Ми вже тут обговорювали питання про те, що робити нашим за кордоном: купувати житло, чи брати в оренду.
Довели, що остаточного і точного рішення немає.
Залежить від багатьох чинників.
Цю тему підняли ось і наші в Канаді - особливо відомий блогер - досить адекватна людина - Маринюк.
Кого ця тема хвилює, варто подивитися його роздуми:
- Канада, Вінніпег, орендує житло досить дешеве: всього за 1000 C$. Це реально дешево для Канади.
- середня ціна в місті Вінніпег (там мешкає декілька родин, з якими я спілкуюся), 420 000 С$.
- перший внесок на машинку всього 5% (!).
- він порахував, що за 38 місяців віддав «чужому дяді» 38 000 доларів, тобто ці гроші вже не повернуться.
- школа таких грошей: спробуй їх заробити! На чужині… він вже порахував, що віддав «в нікуди» близько 9% ціни не купленого будинка.
- ось і почав чухати потилицю: «Що робити?»
Для мене цікавішим були коментарі від наших людей в Канаді.
Тож рекомендую почитати саме коментарі.
P.S. Родина моєї племінниці сказала, що вже всі, хто прибув одночасно з ними (лютий 2024) вже купили житло. Вони живуть в оренді. 1700 С$. Інша провінція та інше місто: Edmonton.