Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 01:03

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.........
*СРСР розпався тому що для цього були передумови. Зараз передумов для розпаду Раші немає.

Вопрос спорный.
При другом руководстве и другой внутренней политике мог существовать ещё очень долго и по-разному.
От продолжения существования в той же парадигме с затягиванием гаек до пути, аналогичного китайскому.

ця людина мене в пропаганді звинувачує. :lol: в теорії міг існувати, а по факту впав як той колос.

китайський шлях, якщо хто забув - це тісна співпраця з Заходом - лише це Китай й витягнуло. й про парадигму - від комунізму в Китаї залишилась лише назва КПК - а так там дуже непоганий капіталізм, місцями аж дикий 8)

Вы читать разучились?
"В той же парадигме" и "путь, аналогичный китайскому" - это 2 разные пути.
Вместо этого руководство выбрало какой-то третий путь - ни то, ни сё. При этом, в отличие от Китая отказалось "от ведущей и направляющей роли партии". Вот и получилось- "по факту впав як той колос".
Тот же Китай не придерживался ваших теорий о диктатуре/демократии. О Тяньаньмынь не помните? Вот то и вся китайская "демократия".
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 01:07

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:.........
Голову на отсечение не дам, но если не ошибаюсь, уральские заводы не эвакуировали.
Но даже если такое было, то что вас так удивляет - до Волги немцы как-никак дошли.

До Волги ? Немцы бомбили Диксон , Красноярский край, Сибирь

Я где-то писал, что не бомбили?
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 01:34

Тут вчера не помню кто выкладывал ссылку на статью "На Україну чекає нова хвиля міграції: експерти прогнозують відтік до 2 млн осіб" https://focus.ua/uk/economics/721530-vidnovlennya-ukrajini-tempi-migraciji-ukrajinciv-rizko-pidvishchilisya.
Національний банк України переглянув прогноз щодо міграції: якщо раніше очікували, що до кінця року країну повернуть близько 200 тисяч громадян, тепер у НБУ вважають, що стільки ж українців покинуть країну, а ще 200 тисяч виїдуть наступного року.
Навіть якщо війна завершиться, експерти пророкують нову хвилю трудової міграції, яка може охопити до двох мільйонів осіб. У такому разі для відновлення економіки країни знадобиться залучення іноземних робітників.
...... Втрата частини працездатного населення може коштувати економіці до 7,8% ВВП щорічно, а зменшення кількості платників податків створить дефіцит споживачів товарів і послуг.
..... "Талановиті люди з-за кордону зможуть працювати тут і потенційно стати частиною нашої політичної нації. До цього потрібно готуватися суспільству, бізнесу і владі", — зазначив він.

Интересно, с какой радости по мнению "глави Офісу міграційної політики Василя Воскобойника" "талановиті люди з-за кордону" поедут в Украину и в каком количестве, если из Украины может выехать "до двох мільйонів осіб"?
И вопрос к турбопатриотам - вы уверены, что "іноземні робітники" будут разговаривать на чистом украинском языке, в т.ч. и между собой? :)
Сколько новых неизвестных слов появится в рідній мові? С этими словами вы будете бороться так же истово, как с русизмами?
А если это будут мигранты из стран с высокой рождаемостью? Не боитесь, что по итогам войны через десяток-другой лет украинцы могут стать меньшинством?
Це буде перемога?
Что скажет экономист шаман?
Я, конечно, утрирую, но всё же.

Кстати, в Черкассах от женщины узнал, что их предупредили о штрафах в школе за разговоры детей на переменах на русском языке. Вот не стал уточнять, штрафовать будут школу, учителей или родителей.
Это покруче советских методов?
