Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2928292929302931 Додано: Суб 30 сер, 2025 07:57 rjkz написав: На самом деле, есть очень немного факторов, при наявности которых стоит покупать жилье.

Я-бы сказал, что один из таких факторов - очень низкий интерес рейт.

На данный момент такого нет.

Сейчас даже покупать в мортгидж чтобы сдавать - не имеет особого смысла.

Разве что круто угадать с локацией так, чтобы объект и в ближайшее время сам подорожал и снизился в недалеком времени интерес рейт и можно было рефинанс сделать.

Средний дом в США ( и думаю что в Канаде тоже) в золоте дешевеет не первое десятилетие. Если на это еще наложить то, что по аннуитету надо особенно в начале банку отдавать в первую очередь его интерес...совсем не интересно.

Плюс амортизация, налоги и прочее - хрень а не актив.

Оно все красиво выглядит при поверхностном взгляде из окна красненькой мащинки на зеленый газон и модульный бассейн, когда надо вникать в детали - хрень полная. Но нельзя-же от всех ожидать способности анализировать цифры.

Многие воспринимают мир конретно-образным способом.

Красная новенькая машинка, зелененький газон и бассейн - жизнь удалась. На самом деле, есть очень немного факторов, при наявности которых стоит покупать жилье.Я-бы сказал, что один из таких факторов - очень низкий интерес рейт.На данный момент такого нет.Сейчас даже покупать в мортгидж чтобы сдавать - не имеет особого смысла.Разве что круто угадать с локацией так, чтобы объект и в ближайшее время сам подорожал и снизился в недалеком времени интерес рейт и можно было рефинанс сделать.Средний дом в США ( и думаю что в Канаде тоже) в золоте дешевеет не первое десятилетие. Если на это еще наложить то, что п...совсем не интересно.Плюс амортизация, налоги и прочее - хрень а не актив.Оно все красиво выглядит при поверхностном взгляде из окна красненькой мащинки на зеленый газон и модульный бассейн, когда надо вникать в детали - хрень полная. Но нельзя-же от всех ожидать способности анализировать цифры.Многие воспринимают мир конретно-образным способом.Красная новенькая машинка, зелененький газон и бассейн - жизнь удалась.

чисто технічне зауваження щодо ануїтету, якщо після цього пишемо про аналізувати цифри. так от - взаємовідносини клієнт-банк що при рівномірному погашенні, що при ануїтеті - однакові, й ефективна річна ставка теж однакова. це вже обговорювали, але як написали вище, не треба очікувати від усіх здатності це зрозуміти чисто технічне зауваження щодо ануїтету, якщо після цього пишемо про аналізувати цифри. так от - взаємовідносини клієнт-банк що при рівномірному погашенні, що при ануїтеті - однакові, й ефективна річна ставка теж однакова. це вже обговорювали, але як написали вище, не треба очікувати від усіх здатності це зрозуміти Востаннє редагувалось Shaman в Суб 30 сер, 2025 07:58, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 9561 З нами з: 29.09.19 Подякував: 775 раз. Подякували: 1645 раз. Профіль 1 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 сер, 2025 08:29 Shaman якщо ануітет такий самий "вигідний" для клієнта банку як і класична схема - то чого банки пропонують виключно ануітет? "Це ж те саме"(С). Я розглядав "дуже вигідні" умови по ануітету в польських банках - перші 5 років тіла платиш 10-13% (все інше інтерес банку) і заборона надплати ті ж 5 років. BIGor

Повідомлень: 10123 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1464 раз. Подякували: 1868 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 сер, 2025 09:22 BIGor написав: Shaman якщо ануітет такий самий "вигідний" для клієнта банку як і класична схема - то чого банки пропонують виключно ануітет? якщо ануітет такий самий "вигідний" для клієнта банку як і класична схема - то чого банки пропонують виключно ануітет?

Відповідь на ваше запитання слід шукати, дивлячись на суму іпотеки.

При ціні будинка в 250 000 - 2 500 000 та вище доларів - погодьтеся - це величезні суми.



Ануїтетна схема в цьому випадку - виглядає зрозумілішою: щомісяця до певної дати потрібно внести стабільну суму в рахунок погашення боргу.

Коли сума не змінюється, простіше запланувати сімейний бюджет, що влаштовує всіх платників.

За кордоном людина цінує саме стабільність: ніхто не передає щомісяця показники лічильників газу, води, електрики: компанії-постачальники самі стабільно вираховують певну фіксовану суму з рахунка споживача.

Споживач послуг НЕ контролює взагалі та не дивиться, скільки у нього вирахували за воду або електрику. В кінці року компанія постачальник сама підведе підсумок.



В тому ж ряду - погашення боргу по іпотеці: стабільно з рахунка боржника/власника нерухомості буде вираховуватися певна сума. Погодьтеся, зручно та стабільно.



Я наводив вище приклад взяття в іпотеку реального будинка в США ціною в 310 000 доларів.

Щомісячний платіж там становив - по пам"яті - 1700 доларів, що відповідає сумі, яку б власник житла платив би просто за оренду.



Щомісяця платити чужому дяді-орендодавцю = щомісячна стабільна сума в рахунок погашення боргу.

Так, погоджуюся: при іншій системі іпотеки переплата по кредиту була би меншою.

Але: стабільність і тільки стабільність! Стабільність на 20-30 років! Відповідь на ваше запитання слід шукати, дивлячись на суму іпотеки.При ціні будинка в 250 000 - 2 500 000 та вище доларів - погодьтеся - це величезні суми.Ануїтетна схема в цьому випадку - виглядаєщомісяця до певної дати потрібно внестив рахунок погашення боргу.Коли сума не змінюється, простіше запланувати сімейний бюджет, що влаштовує всіх платників.За кордоном людина цінує саменіхто не передає щомісяця показники лічильників газу, води, електрики: компанії-постачальники самівираховують певну фіксовану суму з рахунка споживача.Споживач послуг НЕ контролює взагалі та не дивиться, скільки у нього вирахували за воду або електрику. В кінці року компанія постачальник сама підведе підсумок.В тому ж ряду - погашення боргу по іпотеці:з рахунка боржника/власника нерухомості буде вираховуватися певна сума. Погодьтеся,Я наводив вище приклад взяття в іпотеку реального будинка в США ціною в 310 000 доларів.Щомісячний платіж там становив - по пам"яті - 1700 доларів, що відповідає сумі, яку б власник житла платив би просто за оренду.Щомісяця платити чужому дяді-орендодавцющомісячна стабільна сума в рахунок погашення боргу.Так, погоджуюся: при іншій системі іпотеки переплата по кредиту була би меншою.Але: стабільність і тільки стабільність! Стабільність на 20-30 років! Востаннє редагувалось akurt в Суб 30 сер, 2025 09:28, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11217 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4014 раз. Подякували: 1463 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 сер, 2025 09:26 Shaman написав: rjkz написав: На самом деле, есть очень немного факторов, при наявности которых стоит покупать жилье.

Я-бы сказал, что один из таких факторов - очень низкий интерес рейт.

На данный момент такого нет.

Сейчас даже покупать в мортгидж чтобы сдавать - не имеет особого смысла.

Разве что круто угадать с локацией так, чтобы объект и в ближайшее время сам подорожал и снизился в недалеком времени интерес рейт и можно было рефинанс сделать.

Средний дом в США ( и думаю что в Канаде тоже) в золоте дешевеет не первое десятилетие. Если на это еще наложить то, что по аннуитету надо особенно в начале банку отдавать в первую очередь его интерес...совсем не интересно.

Плюс амортизация, налоги и прочее - хрень а не актив.

Оно все красиво выглядит при поверхностном взгляде из окна красненькой мащинки на зеленый газон и модульный бассейн, когда надо вникать в детали - хрень полная. Но нельзя-же от всех ожидать способности анализировать цифры.

Многие воспринимают мир конретно-образным способом.

Красная новенькая машинка, зелененький газон и бассейн - жизнь удалась. На самом деле, есть очень немного факторов, при наявности которых стоит покупать жилье.Я-бы сказал, что один из таких факторов - очень низкий интерес рейт.На данный момент такого нет.Сейчас даже покупать в мортгидж чтобы сдавать - не имеет особого смысла.Разве что круто угадать с локацией так, чтобы объект и в ближайшее время сам подорожал и снизился в недалеком времени интерес рейт и можно было рефинанс сделать.Средний дом в США ( и думаю что в Канаде тоже) в золоте дешевеет не первое десятилетие. Если на это еще наложить то, что п...совсем не интересно.Плюс амортизация, налоги и прочее - хрень а не актив.Оно все красиво выглядит при поверхностном взгляде из окна красненькой мащинки на зеленый газон и модульный бассейн, когда надо вникать в детали - хрень полная. Но нельзя-же от всех ожидать способности анализировать цифры.Многие воспринимают мир конретно-образным способом.Красная новенькая машинка, зелененький газон и бассейн - жизнь удалась.

чисто технічне зауваження щодо ануїтету, якщо після цього пишемо про аналізувати цифри. так от - взаємовідносини клієнт-банк що при рівномірному погашенні, що при ануїтеті - однакові, й ефективна річна ставка теж однакова. це вже обговорювали, але як написали вище, не треба очікувати від усіх здатності це зрозуміти чисто технічне зауваження щодо ануїтету, якщо після цього пишемо про аналізувати цифри. так от - взаємовідносини клієнт-банк що при рівномірному погашенні, що при ануїтеті - однакові, й ефективна річна ставка теж однакова. це вже обговорювали, але як написали вище, не треба очікувати від усіх здатності це зрозуміти

Это справедливо (с некоторыми оговорками) только если считать до полного погашения кредита.

На практике, при ипотеке на десятилетия, стоит просчитывать разные варианты. Если мы рассматриваем, например, продажу объекта до полной выплаты кредита, ситуация меняется, причем по-разному, в зависимости от срока владения. При перекрежитовании тоже есть нюансы.

И эти случаи являются нормой. Полная выплата кредита одним лицом на неизменных условиях - экзотика.

Именно это, насколько я понимаю, пытается донести Николай.

Тут надо просчитывать множество вариантов и оценивать их вероятность. Это справедливо (с некоторыми оговорками) только если считать до полного погашения кредита.На практике, при ипотеке на десятилетия, стоит просчитывать разные варианты. Если мы рассматриваем, например, продажу объекта до полной выплаты кредита, ситуация меняется, причем по-разному, в зависимости от срока владения. При перекрежитовании тоже есть нюансы.И эти случаи являются нормой. Полная выплата кредита одним лицом на неизменных условиях - экзотика.Именно это, насколько я понимаю, пытается донести Николай.Тут надо просчитывать множество вариантов и оценивать их вероятность. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8734 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6474 раз. Подякували: 21624 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 сер, 2025 09:29 Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Shaman якщо ануітет такий самий "вигідний" для клієнта банку як і класична схема - то чого банки пропонують виключно ануітет? "Це ж те саме"(С). Я розглядав "дуже вигідні" умови по ануітету в польських банках - перші 5 років тіла платиш 10-13% (все інше інтерес банку) і заборона надплати ті ж 5 років. Чого тільки? Невже дійсно класична схема заборонена?

І дійсно є заборона дострокового погашення? Це ж дикість

Щодо вигідності чи ні, ексель в допомогу - рахуєте IRR і все буде зрозуміло

Беззаперечна перевага ануїтету, як вже написано вище- зручність і стабільність. Друга перевага: високі перші платежі по класиці просто відсіюють частину позичальників, які спокійно могли б платити менші ануїтетні платежі. При врахуванні інфляції бувають ще цікавіші результати, бо по класиці ви платите більше дорогими грошами Чого тільки? Невже дійсно класична схема заборонена?І дійсно є заборона дострокового погашення? Це ж дикістьЩодо вигідності чи ні, ексель в допомогу - рахуєте IRR і все буде зрозумілоБеззаперечна перевага ануїтету, як вже написано вище- зручність і стабільність. Друга перевага: високі перші платежі по класиці просто відсіюють частину позичальників, які спокійно могли б платити менші ануїтетні платежі. При врахуванні інфляції бувають ще цікавіші результати, бо по класиці ви платите більше дорогими грошами Faceless

Модератор Повідомлень: 36525 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1495 раз. Подякували: 8238 раз. Профіль 4 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 сер, 2025 09:49 Faceless написав: Беззаперечна перевага ануїтету, як вже написано вище- зручність і стабільність. Беззаперечна перевага ануїтету, як вже написано вище- зручність і стабільність.

Я бы на первое место поставил простоту. Это мы привыкли, что каждому приходится быть немножко юристом, немножко экономистом, немножко врачом,...

Люди в более богатых странах могут себе позволить не брать дурного в голову. Озвучили размер платежа, прикинул доступность - вперёд. И это не безграмотность, а счастье. Я бы на первое место поставил простоту. Это мы привыкли, что каждому приходится быть немножко юристом, немножко экономистом, немножко врачом,...Люди в более богатых странах могут себе позволить не брать дурного в голову. Озвучили размер платежа, прикинул доступность - вперёд. И это не безграмотность, а счастье. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8734 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6474 раз. Подякували: 21624 раз. Профіль 132 82 38 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 сер, 2025 10:04 BIGor написав: Shaman якщо ануітет такий самий "вигідний" для клієнта банку як і класична схема - то чого банки пропонують виключно ануітет? "Це ж те саме"(С). Я розглядав "дуже вигідні" умови по ануітету в польських банках - перші 5 років тіла платиш 10-13% (все інше інтерес банку) і заборона надплати ті ж 5 років. якщо ануітет такий самий "вигідний" для клієнта банку як і класична схема - то чого банки пропонують виключно ануітет? "Це ж те саме"(С). Я розглядав "дуже вигідні" умови по ануітету в польських банках - перші 5 років тіла платиш 10-13% (все інше інтерес банку) і заборона надплати ті ж 5 років.

по-перше, не певен що виключно ануїтет. ануїтет більш розповсюджений, але не виключно. одна з причин - зручність для позичальників, бо інакше виплати в перші строки дуже великі.



чому це вигідніше банкам? так вигідніше, але причина інша. банк на кредитах заробляє. коли хтось один гасить треба дати кредит іншому. при ануїтеті позичальник гасить кредит повільніше, й відповідно платить більше відсотків. тобто більша сума відсотків обумовлена лише тим, що залишок по кредиту при ануїтеті - більший, все. й банку простіше - надав кредит, отримуєш кошти не треба постійно вивчати нових позичальників по-перше, не певен що виключно ануїтет. ануїтет більш розповсюджений, але не виключно. одна з причин - зручність для позичальників, бо інакше виплати в перші строки дуже великі.чому це вигідніше банкам? так вигідніше, але причина інша. банк на кредитах заробляє. коли хтось один гасить треба дати кредит іншому. при ануїтеті позичальник гасить кредит повільніше, й відповідно платить більше відсотків. тобто більша сума відсотків обумовлена лише тим, що залишок по кредиту при ануїтеті - більший, все. й банку простіше - надав кредит, отримуєш кошти не треба постійно вивчати нових позичальників Shaman

Повідомлень: 9561 З нами з: 29.09.19 Подякував: 775 раз. Подякували: 1645 раз. Профіль 1 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 сер, 2025 11:39 В будинку ОСББ робило термомодернізацію. На квартиру щось по 27 кг получилось.

Під 11%,річних ануітетом.

Тобто хто хотів міг відразу погасити.

Нам росписали кредит, щось на 10 років. То якраз перед війною було. Короче зараз квартиранти по 400 грн в платіжці від ОСББ за цей кредит платять. Теоретично, то ми мали би його платити, але квартиранти лишніх питань не задають, ну і добре. Bolt Повідомлень: 3605 З нами з: 09.11.17 Подякував: 22 раз. Подякували: 280 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2928292929302931 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Bolt і 2 гостейМодератори: Faceless