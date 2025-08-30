RSS
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 12:48

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Canada

В українській діаспорі Канади - раптове замішання, тривожна метушня; переляк, викликаний таким замішанням.
Найбільш знаменитий український блогер - "Канадський Марк", який вже років 20 мешкає в Канаді, має свій будинок та стабільну роботу - раптом оголосив, що хоче щось змінити все в житті та переїхати жити в Європу.
Ще не відомо: це він так пожартував (ніби-то ні), хоче набрати більше переглядів сенсацією, чи дійсно захотів "На волю, в пампаси!" (с)

Ну, здивував... Ну, подивимося...

P.S. Звісно, він давно має громадянство Канади. Щось попередньо вже готував - десь місяць тому зробив поїздку в США і був в Каліфорнії.

му*** який на Клікбейтних назвах робить собі перегляди. Раз дивився 15 ти хвилинний ролік, під назвою щось типа"Канадійці були в шоці від українців". Суть якого, що до українців які орендували житло в канадців, прийшли якось його власники і були здивовані від чистоти, кус підтримували орендаря. Нагадуючи відео на 15 хв звіздежа.Побюсч періодично відоси , то українці тікають з Польщі до Канади, а через два тижня "Чому українці тікають з Канади до Польщі?!" Короче відписався від того му***. Дивлюсь він вже 211 тис підписоти накрутив. Мені тяжко сказати, але я думаю, що він зі своїх говновідосиків, мінімум штуку американських баксів щомісяця має.
Походу за останній час к-сть підписників впала.
https://www.viewstats.com/@canadianmark/channelytics
Bolt
 
Повідомлень: 3606
З нами з: 09.11.17
Подякував: 22 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
 
1
