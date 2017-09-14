Додано: Суб 30 сер, 2025 22:10

Кого? Дітей? Діти (підлітки) оберуть найболючіші слова в поточному контексті. І ви нічого з цим не вдієте. Але це не пов'язано з тим, що вони десь від дорослих чули щось нехороше про слобожанців. Просто вони обирають те, що найбільше зачіпає.

Интересно, как у вас срабатывает.

А если бы наоборот, златопольцы кричали львовянам: "Бандеровцы!", - вы так же рассуждали бы?

В моём детстве "найболючіші слова в поточному контексті" были: "фашисты". Но никогда не использовали это против побеждающей команды.

Наказывать, конечно, в первую очередь, надо взрослых. Насколько понимаю, там оскорбления кричали и взрослые с трибун.

Но и дети там не такие уж дети - насколько понял, подростки в районе 14 лет. И с самого начала они "по словам тренера, в нецензурной форме начали показывать спортсменам из Златополя свое превосходство и заявлять, что победят на турнире".

И насчёт мата я недаром упомянул: "с трибун посыпались оскорбления в сторону наших детей: «Вы фашисты», «ваши мамы бл..ди, а вы выбл..тки» «такого никогда не будет, чтобы рашисты здесь победили» (хотя мы все общались на украинском, и только иногда у ребят попадались некоторые слова на русском), некоторых наших ребят звали мужчины к себе, чтобы провести мужскую беседу» , – вспоминает тренер.

Это всё "невинные детские шалости"?

И конфетка в конце: "позвонил организатор турнира.



«И сообщил, что нам назначено техническое поражение, потому что родители «подняли кипиш», что у нас был большой вратарь. Мы всегда учим наших детей единству и уважению к сопернику. Мы не говорим, что местные жители плохие, а наоборот здесь много красивых и радушных людей. И мы не говорим, что из-за некоторых нетрезвых лиц, все люди на Западной Украине плохие», – отметил депутат."

Всё нормально, по-вашему?

Не вгадали. Якби кричали про банлкрівців я б сказав те саме. Тут неважливо що казали, просто обирають, чим зачепити найсильніше тут і зараз. В хід піде що завгодно - регіони проживання, стереотипи, національність. Діти жорстокі і безапеляційні. А тим більше такий вік.Хто конкретно що кричав я не буду навіть обговорювати, я не в курсі подій.Щодо санкцій - я чого згадав педагогіку, тут треба мати розуміння що правильно робити. Чисто покарати дорослих? Яких, тренера? Але й дітей треба карати правильно, інакше можна тільки викликати протестну реакцію і зробити ще гірше.Про той дзвінок тіпа організатора я вам вже писав. Це незрозуміло, мало того, виглядає просто як балабольство і погрози якогось дурника. Не можна на рівному місці зарахувати "технічну поразку". А може той турнір взагалі організовано хз ким, ну то більше з такими пройдисвітами не будуть мати справу.Щодо "теплих почуттів" - а по вашому, після кожної стички ультрас команди й вболівальники залишаються абіженками? Хоч це й дитяча ліга, але це футбол, там завжди причмелені є