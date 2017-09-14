RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 22:04

  _hunter написав:ох ти ж який тупий. :lol: -- я, в принципе, ожидал что с первого раза ты не поймешь - поэтому специально подчеркнул красными линиями исходный текст и цитату
тепер йди в допис ЛАДа та порівняй мой приклад - я специально для тебя его чуть поправлю:
Если прямая речь или цитата не начинается с нового абзаца, она заключается в кавычки: Он сказал: «Я приду завтра». В посте писалось: «російські злочини».

й знайди відмінності (якщо зможеш звісно :lol: )

розважаєшся троль тим, що дзеркалиш мої фрази? сам то нічого не можеш написати, залишається лише копіювати :lol:

якби ЛАД написав - в посте писалось: "російські злочини". але він просто написав - а "російські злочини" я під сумнів не ставлю. добре що не - а російські "злочини" я під сумнів не ставлю. але якщо не розумієш контексту...

ми з ЛАДом наче розібралися. ти чого стрибаєш? тому накид не зараховано, двійка 8)
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:...........
Це радує, ще 20 років тому була російська
  ЛАД написав:А вот "рашисты" и всё прочее категорически недопустимо и наказывать за это надо беспощадно.

Кого? Дітей? Діти (підлітки) оберуть найболючіші слова в поточному контексті. І ви нічого з цим не вдієте. Але це не пов'язано з тим, що вони десь від дорослих чули щось нехороше про слобожанців. Просто вони обирають те, що найбільше зачіпає.
Можливо, за таке треба дискваліфікувати всю команду, не знаю, не педагог.

Интересно, как у вас срабатывает. :)
А если бы наоборот, златопольцы кричали львовянам: "Бандеровцы!", - вы так же рассуждали бы? :)
В моём детстве "найболючіші слова в поточному контексті" были: "фашисты". Но никогда не использовали это против побеждающей команды.
Наказывать, конечно, в первую очередь, надо взрослых. Насколько понимаю, там оскорбления кричали и взрослые с трибун.
Но и дети там не такие уж дети - насколько понял, подростки в районе 14 лет. И с самого начала они "по словам тренера, в нецензурной форме начали показывать спортсменам из Златополя свое превосходство и заявлять, что победят на турнире".
И насчёт мата я недаром упомянул: "с трибун посыпались оскорбления в сторону наших детей: «Вы фашисты», «ваши мамы бл..ди, а вы выбл..тки» «такого никогда не будет, чтобы рашисты здесь победили» (хотя мы все общались на украинском, и только иногда у ребят попадались некоторые слова на русском), некоторых наших ребят звали мужчины к себе, чтобы провести мужскую беседу», – вспоминает тренер.
Это всё "невинные детские шалости"?
И конфетка в конце: "позвонил организатор турнира.

«И сообщил, что нам назначено техническое поражение, потому что родители «подняли кипиш», что у нас был большой вратарь. Мы всегда учим наших детей единству и уважению к сопернику. Мы не говорим, что местные жители плохие, а наоборот здесь много красивых и радушных людей. И мы не говорим, что из-за некоторых нетрезвых лиц, все люди на Западной Украине плохие», – отметил депутат."
Всё нормально, по-вашему?
"Мы всегда учим..." и "Мы не говорим...", но дети/подростки запоминают, конечно, и слова, но гораздо лучше запоминают поведение и поступки по отношению к себе. Не сомневаюсь, что у них после этого остались самые тёплые чувства к львовянам. :mrgreen:
Не вгадали. Якби кричали про банлкрівців я б сказав те саме. Тут неважливо що казали, просто обирають, чим зачепити найсильніше тут і зараз. В хід піде що завгодно - регіони проживання, стереотипи, національність. Діти жорстокі і безапеляційні. А тим більше такий вік.
Хто конкретно що кричав я не буду навіть обговорювати, я не в курсі подій.
Щодо санкцій - я чого згадав педагогіку, тут треба мати розуміння що правильно робити. Чисто покарати дорослих? Яких, тренера? Але й дітей треба карати правильно, інакше можна тільки викликати протестну реакцію і зробити ще гірше.
Про той дзвінок тіпа організатора я вам вже писав. Це незрозуміло, мало того, виглядає просто як балабольство і погрози якогось дурника. Не можна на рівному місці зарахувати "технічну поразку". А може той турнір взагалі організовано хз ким, ну то більше з такими пройдисвітами не будуть мати справу.
Щодо "теплих почуттів" - а по вашому, після кожної стички ультрас команди й вболівальники залишаються абіженками? Хоч це й дитяча ліга, але це футбол, там завжди причмелені є
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Я разговаривал с харьковчанами, которые во время войны выехали во Львов. Спрашивал:
- Вы там останетесь?
- Да ни за что в жизни!
И я не хочу, чтобы так оставалось "и через 5 лет".

Львів доволі недешеве місто шоби там залишатись без власної хати та за відсутності роботи.

Харьков до войны тоже не был дешёвым.
Но речь не об этом.
Ой, таки був сильно дешевше Львова, уж повірте
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 22:12

  _hunter написав:
  trololo написав:
  _hunter написав:Так а _бывший_ глава ВР чому важливіше?

ну хз, все таки посада була важлива, в непрості часи, чи ви думаєте це вбивство не варте оголошенню? може і не варто, не знаю. він не був в силах оборони, тому це злочин і трагедія, але що відбувається у ЗСУ, мені важливіше. і всім має бути важливіше, хто має голову і очі.

Я считаю, что обычного некролога в Вечернем Львове было бы более, чем достаточно.
Тпм более, что тут - как никогда - Безуглая вспоминается...
...

а ти таки дуже тупий - він не лише ексголова Ради, він ще й поточний народний депутат. це якби в США вбили сенатора чи конгресмена - це подія національного масштабу. до того ж явно замовне вбивство, й з великою вірогідністю розуміємо, хто замовник.

й заодно це затикає роти тим всім, хто намагався поставити під сумнів замах на Стерненко. тому так, зараз активістам треба бути уважним. й з того, що ми побачили - особиста зброя не завадила б.

ps зрозумів, чого не цитуєш - ти не розумієш, як воно працює, тому якщо поламалось - ти цитату вже не відновиш :lol:
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 22:16

  Faceless написав:
ЛАД написав:.........
Харьков до войны тоже не был дешёвым.
Но речь не об этом.
Ой, таки був сильно дешевше Львова, уж повірте

Верю.
Но речь не об этом.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 22:25

  Shaman написав:....... до того ж явно замовне вбивство, й з великою вірогідністю розуміємо, хто замовник.
Естественно, ГРУ и лично Путин? :)

й заодно це затикає роти тим всім, хто намагався поставити під сумнів замах на Стерненко. тому так, зараз активістам треба бути уважним. й з того, що ми побачили - особиста зброя не завадила б.
Замах на Стерненко тоже, конечно, организовывало ГРУ по заданию Путина. Надо ему срочно зброю. Да не короткоствол, а, как минимум, автомат. Вот только я помню случаи, когда депутаты стреляли в пересичных. А вот наоборот не припомню.

P.s. Что касается "недолугого використання лапок", то есть вопросы. Что и у кого "недолуге".
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 22:33

Понятно.
З російською мовою боротися треба.
А "твою мать", "вы фашисты", "ваши мамы бл..ди" это так, детские шалости. Можно не обращать внимание.
Це ж чиста українська, солов'їна. :)
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 22:54

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:.........
Харьков до войны тоже не был дешёвым.
Но речь не об этом.
Ой, таки був сильно дешевше Львова, уж повірте

Верю.
Но речь не об этом.

А про шо саме ви хотіли нам розповісти? Ваші знайомі харків`яни не змогли довго жить у Львові тому-що...
Зображення
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 23:08

  барабашов написав:Ты уже в Днепре?


Не знаю как он,но я по прежнему тут :mrgreen:
Поверь, нам есть еще куда расти.
Рекомендую к посещению
Зображення
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 23:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Faceless
Понятно.
З російською мовою боротися треба.
А "твою мать", "вы фашисты", "ваши мамы бл..ди" это так, детские шалости. Можно не обращать внимание.
Це ж чиста українська, солов'їна. :)
З цим як і з матюками може якось треба боротися, але як саме то не до мене
П.С. Тема з фашистами давно не актуальна
