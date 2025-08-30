Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2929293029312932 Додано: Суб 30 сер, 2025 12:48



News from Canada



В українській діаспорі Канади - раптове замішання, тривожна метушня; переляк, викликаний таким замішанням.

Найбільш знаменитий український блогер - "Канадський Марк", який вже років 20 мешкає в Канаді, має свій будинок та стабільну роботу - раптом оголосив, що хоче щось змінити все в житті та переїхати жити в Європу.

Ще не відомо: це він так пожартував (ніби-то ні), хоче набрати більше переглядів сенсацією, чи дійсно захотів "На волю, в пампаси!" (с)



Ну, здивував... Ну, подивимося...



News from Canada

В українській діаспорі Канади - раптове замішання, тривожна метушня; переляк, викликаний таким замішанням.

Найбільш знаменитий український блогер - "Канадський Марк", який вже років 20 мешкає в Канаді, має свій будинок та стабільну роботу - раптом оголосив, що хоче щось змінити все в житті та переїхати жити в Європу.

Ще не відомо: це він так пожартував (ніби-то ні), хоче набрати більше переглядів сенсацією, чи дійсно захотів "На волю, в пампаси!" (с)

Ну, здивував... Ну, подивимося...

P.S. Звісно, він давно має громадянство Канади. Щось попередньо вже готував - десь місяць тому зробив поїздку в США і був в Каліфорнії.

му*** який на Клікбейтних назвах робить собі перегляди. Раз дивився 15 ти хвилинний ролік, під назвою щось типа"Канадійці були в шоці від українців". Суть якого, що до українців які орендували житло в канадців, прийшли якось його власники і були здивовані від чистоти, кус підтримували орендаря. Нагадуючи відео на 15 хв звіздежа.Побюсч періодично відоси , то українці тікають з Польщі до Канади, а через два тижня "Чому українці тікають з Канади до Польщі?!" Короче відписався від того му***. Дивлюсь він вже 211 тис підписоти накрутив. Мені тяжко сказати, але я думаю, що він зі своїх говновідосиків, мінімум штуку американських баксів щомісяця має.

Походу за останній час к-сть підписників впала.

https://www.viewstats.com/@canadianmark/channelytics

му*** який на Клікбейтних назвах робить собі перегляди. Раз дивився 15 ти хвилинний ролік, під назвою щось типа"Канадійці були в шоці від українців". Суть якого, що до українців які орендували житло в канадців, прийшли якось його власники і були здивовані від чистоти, кус підтримували орендаря. Нагадуючи відео на 15 хв звіздежа.Побюсч періодично відоси , то українці тікають з Польщі до Канади, а через два тижня "Чому українці тікають з Канади до Польщі?!" Короче відписався від того му***. Дивлюсь він вже 211 тис підписоти накрутив. Мені тяжко сказати, але я думаю, що він зі своїх говновідосиків, мінімум штуку американських баксів щомісяця має.

Походу за останній час к-сть підписників впала.

Bolt Повідомлень: 3606 З нами з: 09.11.17 Подякував: 22 раз. Подякували: 280 раз.

Додано: Суб 30 сер, 2025 13:47

Re: Еміграція, заробітчанство

Сибарит написав: На практике, при ипотеке на десятилетия, стоит просчитывать разные варианты

ИМХО ануїтет можна брати тільки в одному випадку: доходів недостатньо для покупки конкретної нерухомості за класичною схемою.

А от мене більше дивує те, що люди забивають на найголовніше в іпотеці - кредитну ставку. І ще я можу зрозуміти коли облікова ставка висока і є сподівання, що вона впаде. Але коли ставка дуже низька, як 3% єОселі, то її необхідно фіксувати

Дюрі-бачі Повідомлень: 5604 З нами з: 29.07.22 Подякував: 892 раз. Подякували: 639 раз.

ИМХО ануїтет можна брати тільки в одному випадку: доходів недостатньо для покупки конкретної нерухомості за класичною схемою.

ИМХО ануїтет можна брати тільки в одному випадку: доходів недостатньо для покупки конкретної нерухомості за класичною схемою.

А от мене більше дивує те, що люди забивають на найголовніше в іпотеці - кредитну ставку. І ще я можу зрозуміти коли облікова ставка висока і є сподівання, що вона впаде. Але коли ставка дуже низька, як 3% єОселі, то її необхідно фіксувати

Дюрі-бачі Повідомлень: 5604 З нами з: 29.07.22 Подякував: 892 раз. Подякували: 639 раз.

Додано: Суб 30 сер, 2025 14:31

Re: Еміграція, заробітчанство

Повідомлень: 5604 З нами з: 29.07.22 Подякував: 892 раз. Подякували: 639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 сер, 2025 14:31 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Сибарит написав: На практике, при ипотеке на десятилетия, стоит просчитывать разные варианты На практике, при ипотеке на десятилетия, стоит просчитывать разные варианты

ИМХО ануїтет можна брати тільки в одному випадку: доходів недостатньо для покупки конкретної нерухомості за класичною схемою.

А от мене більше дивує те, що люди забивають на найголовніше в іпотеці - кредитну ставку. І ще я можу зрозуміти коли облікова ставка висока і є сподівання, що вона впаде. Але коли ставка дуже низька, як 3% єОселі, то її необхідно фіксувати ИМХО ануїтет можна брати тільки в одному випадку: доходів недостатньо для покупки конкретної нерухомості за класичною схемою.А от мене більше дивує те, що люди забивають на найголовніше в іпотеці - кредитну ставку. І ще я можу зрозуміти коли облікова ставка висока і є сподівання, що вона впаде. Але коли ставка дуже низька, як 3% єОселі, то її необхідно фіксувати Не варто розкидатися безапеляційними заявами.

Не варто розкидатися безапеляційними заявами.

Ну хіба що ставку ігнорувати дійсно нерозумно, але високу ставку ніякий ануїтет не приховає.

Faceless Модератор Повідомлень: 36536 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1495 раз. Подякували: 8238 раз.

Додано: Суб 30 сер, 2025 15:11

Модератор Повідомлень: 36536 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1495 раз. Подякували: 8238 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 сер, 2025 15:11 Дюрі-бачі написав: Сибарит написав: На практике, при ипотеке на десятилетия, стоит просчитывать разные варианты На практике, при ипотеке на десятилетия, стоит просчитывать разные варианты

ИМХО ануїтет можна брати тільки в одному випадку: доходів недостатньо для покупки конкретної нерухомості за класичною схемою.

А от мене більше дивує те, що люди забивають на найголовніше в іпотеці - кредитну ставку. І ще я можу зрозуміти коли облікова ставка висока і є сподівання, що вона впаде. Але коли ставка дуже низька, як 3% єОселі, то її необхідно фіксувати ИМХО ануїтет можна брати тільки в одному випадку: доходів недостатньо для покупки конкретної нерухомості за класичною схемою.А от мене більше дивує те, що люди забивають на найголовніше в іпотеці - кредитну ставку. І ще я можу зрозуміти коли облікова ставка висока і є сподівання, що вона впаде. Але коли ставка дуже низька, як 3% єОселі, то її необхідно фіксувати

Нарешті хоч одна твереза думка. А то понавигадували щось про "стабільність" і "зрозумілість". Ануітет виглядає більш привабливішим тому, що дозволяє взяти кредит на більшу суму за однакової суми місячного платежу, яка, згідно з сучасними правилами, розраховується банком на підставі доходів клієнта. Оскільки банку вигідніше розтягнути кредит якнайдовше, то він зацікавлений в занижені максимальної суми і схилянні клієнта до ануітетної схеми.



