RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2934293529362937
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 21:52

Ну, брехня, не брехня, пане Дюрі-бачі, ... я не знаю... так пишуть...

Про "квітку" сподобалося... Thanks!

Друге питання від пана Дюрі-бачі має мабуть таку відповідь.

Є країни, які досить легко знижують соціальну напругу щодо житла за рахунок так званого "соціального житла".
Це квартири в НОВИХ будинках, які побудовано за рахунок мерії, або старих, але їх реконструйовано за рахунок мерії та утримуються орендарями за мінімально можливою ціною.

Я неодноразово бачив такі будинки у Франції, мандруючи з нашими українцями.
Це можуть бути 5-ти поверхові будинки без колони або скульптур, без "модних МОПів" але цілком пристойні - інколи з балконами та майже завжди - в центрі (!) міст.

Також - в залежності від можливостей мерії це можуть бути квартири в:
- старовинних замах або їх залишках. Цікавий варіант, бо я бачив двійку квартир площею в 100-200 кв. м в яких живе 1 - 2 людини саме в частинах замку 16-го сторіччя - в тих частинах, що зберіглися.
- в квартирах, які подарували мерії (реально таке буває: колишні мешканці, які в силу різних причин виїхали в інші регіони). Такі квартири ремонтують - дивився 2-о поверховий будинок - на першому поверсі зробили бібліотеку та туристичний центр - а на другому поверсі дуже пристойна 3-к квартира з чудовим видом на ліс та пагорби. В мерії сказали, що витратили на ремонт 150 000 євро.

Ціна на оренду таких квартир установлена мінімальна - 450 євро на місяць.
Мінімалка у Франції - якщо не помиляюся - 1250 євро на місяць.

Знаю особисто випадок - сам був біля будинка, коли виселявся француз, який прожив в такій квартирі 26 (!!!!!) років. Приїхала вантажівка, яка забирала з квартири геть всі речі - безкоштовно (!) все забирала - від стільців до холодильника - потім сортують та продають майже за копійки в спеціальних магазинах, які нагадують наші раніше "Комісійні".
Інші орендарі квартир там можуть купити стільці від 5 євро, ліжка від 40 євро, холодильник від 50 євро. Посуд від 1 євро за комплект тарілок або виделок/ложок/кастрюль та сковорідок.
Увагу можуть привернути наприклад колекції вінілових платівок (! При мені НАШІ купували - я навіть спитав: чи є в них програвач платівок - є!) або побутова техніка (кавоварки від 5 євро).
Це все є необхідним, бо квартири завжди здаються ПОРОЖНІМИ.

За даними з мережі:
Цей сектор, на який припадає понад 20% від загального житлового фонду, є найбільшим в Австрії, Данії та Нідерландах.
Фінляндія, Франція, Ісландія, Ірландія та Велика Британія мають сектор соціального орендного житла помірного розміру (від 10 до 19% від загального фонду). Дані за 16 квітня 2024 р.
Джерело:
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/e ... -stock.pdf

P.S. Приклад будинка з соціальними житлом, мимо якого я часто проіжджаю то в супермаркет, то на СТО. В одній з 3-к квартир мешкає наша пані із сином-студентом та мамою.Зображення
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11227
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4017 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 22:25

  akurt написав:United States: 4.1%
China: 4.6%
Germany: 3.4%
Japan: 2.6%
India: 4.2%
United Kingdom: 4.1%
France: 7.4%
Italy: 6.8%
Brazil: 7.6%
Canada: 6.5%

Пусть весь рейтинг вразнобой, но США должны быть на первом месте 😁

С социальным жильем понятно. Интересно, сохранилось ли хоть где-то в мире такое понятие, как "доходные дома"?
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8757
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6474 раз.
Подякували: 21630 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 00:31

Еміграція, заробітчанство

News from UK

За повідомленнями з Великої Британії, перебування українців продовжено до осені 2028 (!) року.
Цікаво, що не так давно Велика Британія продовжила без всяких умов перебування українців у порівнянні з попереднім 3-річним терміном ще на 1,5 роки.
Ну а тепер нове продовження - до осені 2028 року.

Ті самі джерела вважають, що за Великою Британією «підтягнеться» і Європейський союз.
Наразі перебування українців в ЄС є дійсним до весни 2027 року.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11227
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4017 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
Профіль
 
5
  #<1 ... 2934293529362937
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14790)
01.09.2025 23:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.