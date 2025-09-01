Про "квітку" сподобалося... Thanks!
Друге питання від пана Дюрі-бачі має мабуть таку відповідь.
Є країни, які досить легко знижують соціальну напругу щодо житла за рахунок так званого "соціального житла".
Це квартири в НОВИХ будинках, які побудовано за рахунок мерії, або старих, але їх реконструйовано за рахунок мерії та утримуються орендарями за мінімально можливою ціною.
Я неодноразово бачив такі будинки у Франції, мандруючи з нашими українцями.
Це можуть бути 5-ти поверхові будинки без колони або скульптур, без "модних МОПів" але цілком пристойні - інколи з балконами та майже завжди - в центрі (!) міст.
Також - в залежності від можливостей мерії це можуть бути квартири в:
- старовинних замах або їх залишках. Цікавий варіант, бо я бачив двійку квартир площею в 100-200 кв. м в яких живе 1 - 2 людини саме в частинах замку 16-го сторіччя - в тих частинах, що зберіглися.
- в квартирах, які подарували мерії (реально таке буває: колишні мешканці, які в силу різних причин виїхали в інші регіони). Такі квартири ремонтують - дивився 2-о поверховий будинок - на першому поверсі зробили бібліотеку та туристичний центр - а на другому поверсі дуже пристойна 3-к квартира з чудовим видом на ліс та пагорби. В мерії сказали, що витратили на ремонт 150 000 євро.
Ціна на оренду таких квартир установлена мінімальна - 450 євро на місяць.
Мінімалка у Франції - якщо не помиляюся - 1250 євро на місяць.
Знаю особисто випадок - сам був біля будинка, коли виселявся француз, який прожив в такій квартирі 26 (!!!!!) років. Приїхала вантажівка, яка забирала з квартири геть всі речі - безкоштовно (!) все забирала - від стільців до холодильника - потім сортують та продають майже за копійки в спеціальних магазинах, які нагадують наші раніше "Комісійні".
Інші орендарі квартир там можуть купити стільці від 5 євро, ліжка від 40 євро, холодильник від 50 євро. Посуд від 1 євро за комплект тарілок або виделок/ложок/кастрюль та сковорідок.
Увагу можуть привернути наприклад колекції вінілових платівок (! При мені НАШІ купували - я навіть спитав: чи є в них програвач платівок - є!) або побутова техніка (кавоварки від 5 євро).
Це все є необхідним, бо квартири завжди здаються ПОРОЖНІМИ.
За даними з мережі:
Цей сектор, на який припадає понад 20% від загального житлового фонду, є найбільшим в Австрії, Данії та Нідерландах.
Фінляндія, Франція, Ісландія, Ірландія та Велика Британія мають сектор соціального орендного житла помірного розміру (від 10 до 19% від загального фонду). Дані за 16 квітня 2024 р.
Джерело:
P.S. Приклад будинка з соціальними житлом, мимо якого я часто проіжджаю то в супермаркет, то на СТО. В одній з 3-к квартир мешкає наша пані із сином-студентом та мамою.