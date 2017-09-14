flyman написав:звідки "АЖ до $500"? хіба з бухтою кабелю на 1км,
Деколи треба всі речення читати і склавши докупки - проаналізувати а що з написаного ти зрозумів... Для тих хто не зрозумів Сторінок пять назад... а-ля екофлоу ємністю в 2квт*год - вистарчає на 2 доби Для того щоб кожних 48 годин не нести на зарядку треба - отримати можливість підзаряду в 1 квт*год за добу. Домашня перевірка генерації панелі в 0,5м*1,2м - показала що максимально вона генерує в добу 750 ватт Так як розміщення панелі при землі+виникла потреба відтягнути її на відстать 100+метрів - то без понижайок/повишайок - до екофлоу доходило максимум 150ватт*годин На цьому етапі ідея була зарубана Дві сторінки тому-зявилась підказка про повишайки/понижайки - це дозволило б отримати вже 50% від максимальноможливої генерації... тобто 0,37квт*год за добу Тому щоб задовільнити початкову умову про 1квт*год - треба мінімум 3 комплекта, ціна яких дотягується до 500 доларів..
Ще раз Зверніть увагу Як тільки ваші теоретичні знання дають можливість легкого рішення... виявляється що ПОДАЛЬША практична обробка цих легких рішень приводить до суттєвого ускладнення з одночасним погіршенням параметрів. Це працює всюди... Від економіки , коли десятки тут присутніх знають ЯК ТРЕБА БУЛО РОБИТИ в Державі, але чомусь НЕ ЗМОГЛИ ЦЬОГО ЗРОБИТИ для СЕБЕ ДО електротехніки..
ПС і щоб ми не починали розглядати , на третьому колі обговорення шляхи практиків і теоретиків розходяться кардинально Бо практики просто отримали під час обговорення підтвердження своїх практичних знань А теоретики не маючи ніяких практичних знань -переконали себе що практики це єралашники які просто не розуміють генітальність теоретичних ідей.
_hunter написав:Возможно там еще какие-то требования постфактум всплывут -- типа "кабель - только Одесса-кабель"/"комлектуха - только со склада у Львове"..
По собі судиш? Я віддаю те що роблю - даром. Ні перед ким не звітуюсь , бо не використовую чужих коштів... То яка мені різниця з якого складу комплектація.. ПС коли купував двп плиту, то ввечері коли замовляв- була одна ціна, а зранку коли отримував , ті в кого замовляв поцікавились а що це за типорозмір 0,42*1,22-пояснив що це оригінальний розмір фотопанелі , і на двп чорного кольору зараз намалюю прожилки щоб зімітувати фотопанель по розміру - за порізку під потрібні розміри не взяли - ціна впала на 20%
Тому ще раз Ти просто спробуй сам замість баварського пива-щось в Україну хлопцям в ЗСУ відправити-може тоді відчуєш свою потрібність.. і чим більше зможеш відправляти -тим потрібнішим для них станеш.
sashaqbl написав:? Ні я, ні ви, ні той же Флеш скоріш за все не знає ні кількості пусків, ні втрат, ні ефективності.
Так я згоден. "Яка зі сторін помиляється, хз. Для мене." (бо не маю даних та розрахунків). Але більше довіри в мене до Флеша, бо він доволі серйозний фахівець в області дронів (хоча і не далекобійних) та ребу, має доволі широкі зв'язки, і для такої заяви, вважаю, що мав підстави.
Хотаб більше довіряє, виходить, генералам: "Я не виключаю, що там щось імітують , і пиляють гроші. Але все ж хочу вірити , що є якийсь хоча б середньостроковий план, у якому задачі не просто піар-акція для перемовин , а і наприклад: виснаження запасів дорогих ракет ПРО на дешеві дрони примус до послаблення ППО на інших ділянках і т.д."
Трололо впевнений, що отой Флеш "не знає реальної інфи по ефективності" (діп страйків, бо не займається ними, не спеціаліст).
Ви наводите аргументи, що Флеш може помилятися. Я цього не заперечую. А наводив підстави, що може бути правий (рфія відмовляє нашій пропозиції по зупинці далекобійних ударів по тилам. І це ми пропонуємо цю зупинку - тобто самі намагаємося припинити ці ефективні? свої удари).
Shaman написав:ви ще й брехливого бігунця взяли до себе в компанію. ЛАД, це вже деградація
просто цей бігунець веде себе дуже нахабно. от що ви робите, коли вже відповіли п'ять раз, а ваш опонент не відповів на жодне запитання, але продовжує ВИМАГАТИ відповіді від вас? отож.
але щоб потім не було маніпуляцій - "ми вимушені воювати до тих пір, поки агресор не зрозуміє, що треба домовлятися". скільки це часу - 2025-2026 роки. як додаткові аргументи - США ще не вводили свої жорсткі санкції. ми ще не запускали далекобійні ракети - але схоже скоро почнемо, якщо Раша не отямиться. а також величезні втрати Раші при цих людських штурмах на баггі, так й власне величезний дефіцит бюджету країни.
якщо інше бачення, то теж спробуйте навести аргументи
Я никого здесь не беру "до себе в компанію". Я не так уж редко соглашаюсь в чём-то с людьми, с которыми во многом расхожусь. Трезвые мысли и вопросы бывают у всех. И он-то "бігунець", но мы с вами так же, как и многие другие форумчане, не на фронте. А ваши слова подтверждают, что конец войны вы даже не просматриваете. Воща формулировка практически идентична моей формулировке вашей позиции.
"жорсткі санкції" вводятся уже 3,5 года. И... ничего. "ми ще не запускали далекобійні ракети" - РФ их применяет уже давно. И шахеды. В очень приличных количествах. Как видите, это не привело и не приводит к поражению Украины. Почему вы ожидаете лучших результатов от наших ракет, которые мы "схоже скоро почнемо" применять? Это точно так же не приведёт к поражению России. Наши обстрелы НПЗ безусловно полезны, но к коренному ухудшению ситуации в РФ они не приводят. После не особо продолжительных ремонтов их работа возобновляется. Дефицит бюджета... Да, есть. Так он есть и у нас. И, пожалуй заметно больший. Да, нам его компенсируют "партнёры", у которых бюджеты тоже дефицитные. Не настолько, как у нас и РФ, но всё же. И у них усиливаются партии, которые выступают против такой поддержки. Кто знает, чем это закончится. Людские ресурсы несравнимы. Да, пока они привлекают в армию большими деньгами. Но если даже у низ закончатся деньги или желающие, то всегда можно объявить мобилизацию. Да это вызовет недовольство. Ну так у нас тоже это вызывает недовольство. И ничего. Живём с этим недовольством. Они со своей диктатурой, о которой вы постоянно пишете, справятся с этим, наверное, легче.
Уже писал - до войны "переговорные позиции" у нас точно были лучше, чем весной 2023. А тогда были лучше, чем сегодня. Вы уверены, что ещё через год-два наши "переговорные позиции" не будут ещё слабее? Пока что мы теряем людей - и на фронте, и просто уезжают за границу. Теряем экономику. Спокойная жизнь вдали от фронта обеспечивается деньгами "партнёров". Сколько это будет продолжаться? Простят ли нам эти долги? Полностью или частично? Я не знаю. И вы тоже. Я, сами понимаете, не работаю в Генштабе и не обладаю информацией. Но я не вижу, чтобы мы накапливали силы для решительного удара по врагу. Уже давно нет даже разговоров о каком-то контрнаступлении. Речь только о том, чтобы удержать линию фронта. пока это более-менее успешно удаётся. Темпы наступления росс. войск не впечатляют. Будет ли так и дальше? Возможно. Но, во всяком случае, перспектив улучшения не видно. Ваша позиция это ожидание чуда. Но вы знаете, я в чудеса давно не верю.
зі мною ви не погоджуєтесь напевне ні в чому - щоб я не казав, у вас майже завжди інша думка. ви реально не бачите, що одна людина флудить, а інша пропонує дурні ідеї? а поєднує вас всіх - зневага до України, бажання довести, що нічого доброго бути не може.
я прямо пишу, що бачу кінець в 2026 році - ви пишете, що я не бачу закінчення. як з вами можна розмовляти - ви заперечуєте те, що я написав прямим текстом.
неодноразово писав - ще раз для вас повторюю - мобілізація на Раші для нас стане проблемою. але вони її чомусь не об'являють. ви вигадуєте різні причини. а вона одна - це стане сильним викликом для перевірки влади на міцність, й вони щось не хочуть перевіряти міцність своєї диктатури. може щось знають? теж багато разів наводив приклади, як швидко може впасти наче "міцна" диктатура...
ще раз проміжне питання. ми шукаємо пропозиція до Раші - як ви кажете. що робити, поки ми шукаємо. була ж вимога - припинення вогню, й шукаємо рішення. нагадати, хто відмовився?
що значить позиції до війни? мені подобається ваша впевненість, що Раша мала право напасти. мало, що їй не подобається? вона буде на всіх нападати? я вже наводив приклади Мілошевича та Хусейна - що маж бути з тими, хто вирішив нападати, бо йому так хочеться.
й так, якби всі розмовляли українською - оцих розмов про захист просто не було б. чого їх немає в Польщі? але є в Прибалтиці, де багато хто не зміг виправити щелепи за 30+ років.
якщо ми капітулюємо, то втратимо й людей набагато більше, й економіку нашу взагалі знищать - зніміть окуляри. сильно економіка Донецьку зміцнилася з 2014 року? кажуть воду дають двічі на тиждень - це як досягнення?
моя позиція - це результат оцінок. але ви як завжди - диво. дуже вагомий аргумент.
ЛАД написав:Вы уверены, что советские 120-мм и 152-мм снаряды, которыми нас забрасывали росс. войска, и такие же советские снаряды, которые нам собирали по всему миру европейцы, произведены на станках с ЧПУ?
Впевнений. За часів срср були верстати з ЧПУ, це обладнання з НДР- VEB, ЧССР- TOS, Болгарії- ЗММ. Москалі використовують найновіше німецьке обладнання, яке вони закуповують через 3-ті країни. Можливо зараз ще й китайське.
Простите, но порой создаётся впечатление, что вы просто ставите перед собой задачу возразить на любой мой пост. При этом сами пишете, что "У німців є напівавтоматичні токарні верстати".
Ви не знаєте основ металообробки, не кажучи вже за виготовлення боєприпасів, при всьому цьому ви вступаєте в дискусію. Радянські артілерійські калібри 122 мм та 152 мм. Так, я стверджую шо у німців є напівавтоматичні токарні верстати, але у виготовленні боєприпасу токарний верстат це один з етапів виготовлення. Як я вже сказав, ви можете організувать десь у метрополітені напівавтомати, які будуть точить болванки та наповнювать тротілом, на цьому виготовлення завершено. Відповідна сталь, чернову болванку, тротіл гадаю у вас це все є, тільки верстатів не вистачає, шоби харків`янам все це виточить у 3 зміни і відправить за призначенням.
1. Основы металлообработки и конкретно технология изготовления снарядов это всё же разные вещи. 2. То, что в СССР были станки с ЧПУ бесспорно. Вопрос в том, производились ли снаряды на таких станках. 3. Технологию производства снарядов в СССР вы не знаете так же, как и я. Если бы знали, то не давали бы советы, как "харків`янам десь у метрополітені" их изготовить, а описали бы реальный техпроцесс. Хотя бы конспективно. Было бы сразу понятно, в чём я ошибаюсь. Технологию производства снарядов вы не знаете. Иначе достаточно было бы написать, что токарная обработка это, в общем-то, уже почти чистовая операция. Сначала применяется горячая штамповка или литьё. Так что токарные станки далеко не единственное, что требуется. И если вы не поняли, предмет дискуссии был не технология изготовления снарядов. Здесь об этом спорить было бы просто глупо - никто из присутствующих эту технологию не знает. С тем же успехом можно было бы обсуждать конструкцию и технологию производства атомной бомбы или космической ракеты для полёта на Марс. Да и вообще практически любого промышленного изделия. Это вопрос для специалистов, которых здесь нет. Обсуждалась возможность организации производства оружия, необходимого воюющей стране. Уже писал: „Кто хочет — ищет способ, кто не хочет — ищет причину.“ — Сократ. Вот о чём был разговор. А технологией, повторю, должны заниматься специалисты. На форуме такие вопросы не решаются.
А для чого я буду розписувать технологію, якщо на форумє такіє вопроси не рєшаются? Токарний верстат у виготовленні боєприпасу використовується декілька разів, ваше твердження після штамповки або лиття чистова обробка вкорні невірне. Саме верстати високого класу точності та відповідні балансувальні, це дуже важливо, вручну там ну дуже проблематично, але можливо, можливо корейці точять вручну за технологією москалів, які пішли далі. Ну й ваше інше- суворі працівники Сходу в ніяке порівняння не йдуть з Заходом. Ображені Львовом харків`яни, та й інша нісенітниця за Херсон в порівнянні з Сумами та Харковом. Так шо дійсно практично у кожному вашому пості, на которий я звернув увагу, епік фейл.
Shaman написав:я кажу про існуючі вже напівавтомати. а от чи виробляють та монтують зараз нові лінії питання - чи це комусь потрібно при наявності верстатів з ЧПК...
Під ваше замовлення все можна закупить. Хочете шоби замість одного автомата працювали 4 людини у 3 зміни? Та без питань, зроблять.
напівавтомати - це теж вже не ручна праця. скільки треба людей - не скажу. але може й простіше поставити декілька людей на прості операції, бо на сучасні станки з ЧПК потрібні люди з вищою освітою, а хтось ще має й програми складати.
й за часовими нормами спеціалізовані напівавтомати можуть бути ефективнішими
З вища освіта там ні до чого, все це вирішується на рівні ПТУ. За часовими нормами, це залежить скільки ви вирішили сплачувать такому працівнику, якщо 8.5 тис. гривень, то це одна справа, якщо від 2.5 тисяч ойро, то це зовсім інше.
Shaman написав:........ а поєднує вас всіх - зневага до України, бажання довести, що нічого доброго бути не може.
Вот поэтому я называю вас инструктором райкома. Вы сразу молотком по голове - политические обвинения - "зневага до України" вместо конкретных аргументов по конкретным вопросам.
я прямо пишу, що бачу кінець в 2026 році - ви пишете, що я не бачу закінчення. як з вами можна розмовляти - ви заперечуєте те, що я написав прямим текстом.
Не так. Вы говорите: "ми вимушені воювати до тих пір, поки агресор не зрозуміє, що треба домовлятися". Из такой формулировки никак не следует, что это произойдёт именно в 2026. Это может случиться и в 2025, и в 2030. Так что не лукавьте.
неодноразово писав - ще раз для вас повторюю - мобілізація на Раші для нас стане проблемою. але вони її чомусь не об'являють. ви вигадуєте різні причини. а вона одна - це стане сильним викликом для перевірки влади на міцність, й вони щось не хочуть перевіряти міцність своєї диктатури. може щось знають? теж багато разів наводив приклади, як швидко може впасти наче "міцна" диктатура...
"це стане сильним викликом для перевірки влади на міцність" - стане. В 2022 они попробовали. Это привело к бегству многих молодых людей за границу. Но влада как-то не похитнулась. Т.е. точно то же, что у нас - кто может сбежал, кто остался - многие прячется от ТЦК, но влада держится без всяких проблем. На основе чего вы ожидаете, что росс. влада переживёт мобилизацию хуже, непонятно. При том, что сами всё время говорите, что там диктатура и власть жёстче, чем у нас. Я уж молчу, что разговоры о мобилизации в РФ пока что чистые спекуляции, пока что они вполне обходятся контрактниками.
ще раз проміжне питання. ми шукаємо пропозиція до Раші - як ви кажете. що робити, поки ми шукаємо. була ж вимога - припинення вогню, й шукаємо рішення. нагадати, хто відмовився?
відмовився Путин. И что? Для чего 100 раз повторять очевидные вещи? Но у нас пока не вижу "пропозицій до Раші". Кроме того, что мы наконец перестали требовать немедленный вывод войск и перестали говорить о "границах 91". "Шукати" треба скоріше, они хотят увидеть наши предложения (хоть какие-то) до начала переговоров. И обратите внимание на свою терминологию - "була ж вимога". Насколько знаю, сегодня они захватили у нас 20% территории. "Вимоги" с нашей стороны могли бы быть , если бы ситуация была обратная. И, кстати, я редко даю прогнозы, но если помните, я ещё то ли вконце апреля, то ли в начале мая писал, что если рпв не будет достигнут в ближайшие дни, то до осени на это рассчитывать не приходится точно. Путин будет стараться получить "лучшие переговорные позиции" в результате летнего наступления. Больших успехов он, к счастью, не добился.
що значить позиції до війни? мені подобається ваша впевненість, що Раша мала право напасти. мало, що їй не подобається? вона буде на всіх нападати? я вже наводив приклади Мілошевича та Хусейна - що маж бути з тими, хто вирішив нападати, бо йому так хочеться.
Ещё раз - инструктор райкома с полит. обвинениями. Где вы у меня увидели "впевненість, що Раша мала право напасти"? От _hunter вы требуете цитат, а сами выдвигаете серьёзные политические обвинения без всяких доказательств. Или вы заранее уверены, что я уверен? Как следователь НКВД в 37-м. Вы "наводили приклади". Но напомню, что это случилось после военного разгрома. Рф уже разгромлена? Путин арестован? А так можете рассказывать, как "має бути з тими". В идеальном мире. После 2-го пришествия. И ещё напомню, что Хусейн ни на кого не нападал, совсем наоборот - напали на него.
й так, якби всі розмовляли українською - оцих розмов про захист просто не було б. чого їх немає в Польщі? але є в Прибалтиці, де багато хто не зміг виправити щелепи за 30+ років.
Итак, вы уже скатились до того же "языкового" бреда - война началась из-за того, что восток и юг говорили по-русски. При этом опускаетесь до прямой лжи - откуда вы взяли, что таких разговоров нет в Польше? Именно поэтому они закупают за немалые деньги "Патриоты", амер. истребители, добивались размещения на своей территории войск НАТО, регулярно предлагают США разместить у них базу? В Польше точно по-русски никто не говорит.
якщо ми капітулюємо, то втратимо й людей набагато більше, й економіку нашу взагалі знищать - зніміть окуляри. сильно економіка Донецьку зміцнилася з 2014 року? кажуть воду дають двічі на тиждень - це як досягнення?
Очередная ложь. Я ни разу не предлагал капитуляцию. Предлагал финский вариант. Да значительные уступки, но при этом мирная жизнь без смертей на фронте и в тылу, без разрушений, без выезда наших людей за границу из-за страха перед войной. Вы считаете это капитуляцией? Предложите свой вариант. Но нет, у вас единственный выход - воевать, пока РФ не согласится на мир. Непонятно, правда, когда это произойдёт.
моя позиція - це результат оцінок. але ви як завжди - диво. дуже вагомий аргумент.
Яких оцінок? Не вижу ни одной. Кроме "веры" в грядущий крах РФ. Вера это, конечно, хорошо, но я предпочитаю более рациональные аргументы. опять подход инструктора райкома - те тоже рассказывали о "вере" в грядущую победу коммунизма. Насколько искренне верили сами, то уже другой вопрос. Жизнь показала, что не очень. После краха Союза они в подавляющем большинстве быстро перекрасились.
Простите, но дискуссии с вами мне сильно надоели. Больше отвечать не буду. Споры с инструкторами райкома мне надоели ещё 40 лет назад. А я показал, что у вас всё именно оттуда. Появятся рациональные аргументы, приходите. А свои эмоции и веру можете оставить при себе.
ЛАД написав:.............. 1. Основы металлообработки и конкретно технология изготовления снарядов это всё же разные вещи. 2. То, что в СССР были станки с ЧПУ бесспорно. Вопрос в том, производились ли снаряды на таких станках. 3. Технологию производства снарядов в СССР вы не знаете так же, как и я. Если бы знали, то не давали бы советы, как "харків`янам десь у метрополітені" их изготовить, а описали бы реальный техпроцесс. Хотя бы конспективно. Было бы сразу понятно, в чём я ошибаюсь. Технологию производства снарядов вы не знаете. Иначе достаточно было бы написать, что токарная обработка это, в общем-то, уже почти чистовая операция. Сначала применяется горячая штамповка или литьё. Так что токарные станки далеко не единственное, что требуется. И если вы не поняли, предмет дискуссии был не технология изготовления снарядов. Здесь об этом спорить было бы просто глупо - никто из присутствующих эту технологию не знает. С тем же успехом можно было бы обсуждать конструкцию и технологию производства атомной бомбы или космической ракеты для полёта на Марс. Да и вообще практически любого промышленного изделия. Это вопрос для специалистов, которых здесь нет. Обсуждалась возможность организации производства оружия, необходимого воюющей стране. Уже писал: „Кто хочет — ищет способ, кто не хочет — ищет причину.“ — Сократ. Вот о чём был разговор. А технологией, повторю, должны заниматься специалисты. На форуме такие вопросы не решаются.
А для чого я буду розписувать технологію, якщо на форумє такіє вопроси не рєшаются? Токарний верстат у виготовленні боєприпасу використовується декілька разів, ваше твердження після штамповки або лиття чистова обробка вкорні невірне.
Высказались? "вкорні невірне"? Токарная обработка используется до штамповки или литья? Или я должен был расписать подробный техпроцесс по операциям? Ивы так и "не заметили" то, что я сейчас специально для вас выделил?
Саме верстати високого класу точності та відповідні балансувальні, це дуже важливо, вручну там ну дуже проблематично, але можливо, можливо корейці точять вручну за технологією москалів, які пішли далі.
Да, сегодня используют высокоточные станки. Но была осадная 152--мм пушка образца ещё 1910 года, которая потом неоднократно модернизировалась. Позже "на основе ствольной группы модернизированной пушки было разработано одно из самых удачных орудий XX века — 152-мм гаубица-пушка образца 1937 года (МЛ-20)" (https://surl.li/jmxcdp). " Это орудие серийно выпускалось с 1937 по 1946 год, состояло или до сих пор состоит на вооружении армий многих стран мира, использовалось практически во всех значимых войнах и вооружённых конфликтах середины и конца XX века" (https://surl.li/pcjmym). Тогда тоже были "верстати високого класу точності"?
Ну й ваше інше- суворі працівники Сходу в ніяке порівняння не йдуть з Заходом.
Это вы где увидели?
Ображені Львовом харків`яни, та й інша нісенітниця за Херсон в порівнянні з Сумами та Харковом. Так шо дійсно практично у кожному вашому пості, на которий я звернув увагу, епік фейл.
Я ничего не писал о "порівнянні Херсона з Сумами та Харковом". Я спрашивал, в чём разница. Если вы считаете, что такой вопрос на форуме недопустим и поведение детей и взрослых львовян на детском футбольном матче заслуживает похвалы, то могу сказать только одно - у вас серьёзные моральные проблемы.
Shaman Кстати, могу поддержать вас в разговоре с Water"ом.
За часовими нормами, це залежить скільки ви вирішили сплачувать такому працівнику, якщо 8.5 тис. гривень, то це одна справа, якщо від 2.5 тисяч ойро, то це зовсім інше.
Во-первых, интересно, где он видел у нас такие зарплаты у станочника на массовом/серийном производстве. Во вторых, какая связь между эффективностью полуавтомата и зарплатой, работающего за ним станочника? Производительность полуавтомата не ниже, чем у станка с ЧПУ, а цена заметно ниже. Да и зарплату станочнику с ЧПУ надо платить побольше - квалификация выше. В массовом производстве применение полуавтоматов вполне эффективно. Конечно, когда речь идёт о серьёзной автоматизации (как на том новом заводе Рейнметалл, о котором я писал), там расчёты другие. И может оказаться, что выгоднее автоматизировать, чем ставить станки-полуавтоматы или с ЧПУ.