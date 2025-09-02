Високоплачувана робота є багато де, але претендувати на неї можуть не тільки лиш усі. От Ви, наприклад, можете пілотувати великі літаки? У світі зараз дефіцит пілотів і поки що прогноз на його поглиблення.
Високоплачувана робота є багато де, але претендувати на неї можуть не тільки лиш усі. От Ви, наприклад, можете пілотувати великі літаки? У світі зараз дефіцит пілотів і поки що прогноз на його поглиблення.
Gastarbaiter
Навчитись не складно (відносно). Але вартість квитка туди до 100к. Довго потім відбивати
В Испании эта тема живет на ура, по крайней мере в туристической аренде. У нас постоянно закручивают гайки с посуточной арендой, типа надо согласие соседей и тд, поэтому крупные лендлорды идут на хитрость и просто выкупают весь дом на этапе строительства ) и сами себе потом дают добро сдавать квартиры посуточно ) Знакомая работает на уборках, у нее уже мини компания на 10 сотрудников, и вот она как раз таких ведет, 5 домов по 40 квартир в каждом = 200 квартир. Владеют 2 брата испанца. Ну норм, поймать ее практически не возможно - работает на равне со своими сотрудницами и по воскресеньям. Походу бизнес у чуваков идет нормально )
але є один ньюанс для М2260
Питання наче було не тільки про територію України?
Швейцарія, складнощі еміграції
Рекомендую
Еміграція, заробітчанство
News from France
Як живуть українці у Франції, які проходять - за новими французьким Правилами для іноземців - АСИМІЛЯЦІЮ.
Раніше - згідно з французьким законодавством іноземець повинен був для отримання громадянства проходити ІНТЕГРАЦІЮ, але в останній час вимоги стали ЖОРСТКІШІ: повинна був АСИМІЛЯЦІЯ.
Культу́рна асиміля́ція (англ. cultural assimilation; від лат. assimilatio, «уподібнення») — процес прийняття певним народом або спільнотою культури (мови, цінностей, звичаїв) та самосвідомості (ідентичності) іншого народу або спільноти.
Для цього я зустрівся з нашою пані Оленою, яка вже більше 3-х років у Франції та останні 3 роки працює в супермаркеті LIDL.
Це не самий розповсюджений та великий супермаркет у Франції, але його можна зустріти майже у кожному місті.
Пані Олена - (вік умовно кажучі 35+) - має стаж 3 роки. І зараз вже займає посаду не просто касира, а старшого продавця-касира. Повний робочий день, повна ставка.
Здається, у Франції робочий тиждень - 35 годин.
Зарплатню вона називає як таку, яку складається з двох частин:
1250 євро (як я зрозумів мінімалка)+700 євро за стаж. Разом назвала цифру 1950 євро на місяць.
Ну, я би сказав, що для людини, яка працює всього 3 роки за кордоном, це дуже дуже непогано.
Що може дозволити собі така людина?
Спробую з точними цифрами на підставі її розповіді та мого власного досвіду.
1. Житло вона навряд чи купить в іпотеку або за готівку. Середня стартова ціна квартири/будинка - 240 000 євро. Якщо взяти в іпотеку виплата буде орієнтовно 1400 -1600 євро на місяць.
Житло вона може взяти в оренду за мінімально можливою ціною в 450 євро на місяць.
Чисто теоретично можна знайти житло у власність:
- за 73 000...95 000 євро під капітальний ремонт;
- за 120 000...150 000 євро - житловий будинок з іпотекою на рівні 700...800 євро на місяць.
Знайомий з іншою нашою пані, яка переїхала жити в сусіднє містечко, так наші українки знайшли їй багатого "жениха": має свій маєток, має якийсь бізнес та має мікроавтобус - і навіть їй купив якусь недорогу, але нову автівку. Бачив багато разів те авто, але марку не вгадав. Наші казали, що коштує 13 000 євро.
2. Авто може взяти в кредит, а може і не взяти. Наприклад щось пристойне з нових електромобілів наприклад КІА вартує 35000+ євро. Інші не дешевше. Б/в можна купити десь за 7000-10000 (взагалі авто у Франціі на диво дорогі. Всі їздять на автівках вітчизняного виробника - Сітроєни, Пежо та Рено. Зустріти наші улюблені гігантських розмірів Тойота або BMW - рідкість. Теслу зустрічаю теж ДУЖЕ рідко.
3. Харчі. Стандартна плата в рестораціях за основне блюдо - 15-17 євро. Я попросив свою жінку кожного дня пробувати повідомляти мене , в яку ціну обійшовся наш домашній обід.
Вийшли на стабільну цифру в 2,5 євро на людину за домашній обід. Правда, у нас помідори, огірки та перець свої. А так в магазинах овочі та фрукти досить дорогі: орієнтовно 3 євро кг.
Ось сьогодні купили моркву на Борщ - 1,70 євро за кг.
Жінка сказала так: ходити в ресторани у Франції - це злочин проти родини.
Насправді: останній раз в Тулузі обідали в італійському ресторані - я замовив "Восьминіг з картоплею" - 17,5 євро. Потім для порівняння побачив, що той восьмініг (щупальці чи ноги - називайте як хочете) готовий для приготування - в магазині, але вдвічі чи втричі більший за розмірами був за ціною в 8,5 євро.
Таким чином - харчування вдома у Франції - річ дуже якісна, дешева, корисна та економна.
Я скупився у магазині, де працює пані Олена, сьогодні на 72 євро (не міг же я не скупитися в її магазині) - це фактично був повний візок - 25 позицій - спробуйте уявити, що це пані Олена скупилася я для себе:
- м"ясо свинина - 4 відбивні - 0,7 кг (4,20 євро);
- олія оливкова - 1 л - 7,89 євро - саме дороге з усіх покупок;
- сири тверді 3 види, йогурти в 1,1 кг відерцях (по 3 євро); молоко 1,15-1,7 євро за 1 літр.
- кава (пачка меленої вартує 4-7 євро);
- цукор - 1,15 євро за 1 кг;
- консерва - сардини - упаковка з 3-х банок - 1,93 євро за 3 банки по 0,125 кг;
- червоний перець - 2 євро;
- фасоль та цибуля по 0,99 євро пакунок;
- креветки королівські - 6.99 за пакунок в 0,5 кг (друге саме дороге з купівлі).
- дві пачки італійських макарон обійшлися в 2,4 євро.
- палка сиром"явленої італійської ковбаски - 4 євро.
Дуже дорогим виявився - будете сміятися, купуючи по 15-17 гривень кіло - кавун - 4 євро (продається поштучно там мабуть 3 кг).
- паперових полотенець комплект да кухні, клей для ремонту кросівок та всяке інше для хазяйства.
Ніякого алкоголю або Пепсі-кол.
Такі закупи пан Олена звісно робить не щодня - думаю 1-2 рази на тиждень.
Тобто на харчі витратить не більше 72х4х1,5=432 євро.
Булочки до кави пані Олена купить за ціною від 0,40 євро за штуку, а багет від 1 євро за штуку.
4. Бензин пані Олена купить по 1,7 євро за 1 літр.
Таким чином, 1950 євро (до податків) пані Олена дозволяють жити ситно, але не жирно.
Нову квартиру або нову автівку точно не купить.
Хіба що в родині працює ще хтось.
В принципе - не стала безнадежной.
Но что это дает?
Вы собираетесь конкурировать с компаниями, для которых не существует понятия окупаемости инвестиций?
Или с аферистами, разводящих доверчивых соотечественников?
Насчет оптимизации налогов...один из президентов США на бизнесе с недвижимостью показал фиктивный убыток и получил за тот год около 740 млн возврата неуплаченных налогов. Даже в США просто му смертному это не под силу. Надо иметь возможность содержать армию адвокатов и юристов, которые и эту схему прокрутят и потом в судах будут отмазывать.
Это не шапки с прохожих снимать и не "устанавливать скайп" пенсионерам.
Но могу обрадовать.
Для того, чтобы войти в этот бизнес, не обязательно брать мортгиджи и заниматься всей этой чухней. Все крупные рилэстейт компании есть на стокмаркете, некоторые из них даже входят в СП500. Можно как на прямую купить их стоки так и через индексы. Но тут надо понимать, что не ты управляешь процессом, а кто-то управляет твоими деньгами. И это риски.
Кстати, очень верное уточнение.
Это не про бизнес, а про кэшфлоу.
Еще, через этот "бизнес" отмываются огромные деньги.
Например, условно, привозит кто-то чемодан (условно) кэша, не имея ничего кроме турвизы.
Но имеет право открыть компанию и счета в банке и открыть бизнес.
Покупает компания на эти деньги недвигу, сдает, ПОД ЗАЛОГ ЕЕ берет лон в банке и уже эти деньги являются для всех абсолютно честными и легальными в США.
Далее - зависит от целей.
Еще раз, это рынок с неконкурентными возможностями. Можно себе позволить урвать сингл фэмэли дом и его перестроить или снести и построить на несколько юнитов.
Но о именно бизнесе с доходнми домами на десятки и сотни квартир - можно забыть.
Операционные расходы и платежи банку в лучшем случае дадут выходить в плюс-минус ноль, а в бизнес это может перерасти только после выплат банку и это будет уже приносить прибыль будущим поколениям. Если задача в том, чтобы обеспечить место под солнцем внукам и правнукам - то это благородная идея.
Для тих хто інтересується сплатою податків в США так, щоби їх не платити або звести до нуля.
Підбірку надіслав син приятелів, який зараз мешкає у Флориді та за останні 10 років - як я розумію - ще не заплатив і 1 цента податків.
Починав з Піццерії, купленої у турка в США за 100 000 доларів (виручені від продажу свого будинка в одному з селищ однієї з областей України рівно 10 років тому).
Перший будинок купив в кредит - стартова ціна 135 000 доларів.
Другий будинок купив в іпотеку - стартова ціна 340 000 доларів.
Третій будинок побудовано за власним проєктом - площа 400 кв. м - обійшовся в 1 000 000 доларів.
Я з подивом дізнався, що свій другий будинок він НЕ продав: немає потреби. Будинок на "відпочинку" - чекає на жирного або дуже жирного Покупця.
Зараз в його фірмі працює 98 співробітників. Більша частка з України. Волонтерив активно, дуже активно та дуже-дуже активно в попередні роки (через онокласників та одногрупників, та Європу).
Порадив читати книжки (сам він прочитав та діяв саме так):
1. How to Pay Zero Taxes, 2020-2021: Your Guide to Every Tax Break the IRS Allows.
2. “Tax-Free Wealth” by Tom Wheelwright.
|