#<1 ... 2936293729382939> Додано: Вів 02 вер, 2025 10:25 Дюрі-бачі написав: А десь в світі є ринок де достатньо високооплачуваної роботи і надлишок житла, яке здається в оренду? А десь в світі є ринок де достатньо високооплачуваної роботи і надлишок житла, яке здається в оренду?

Високоплачувана робота є багато де, але претендувати на неї можуть не тільки лиш усі. От Ви, наприклад, можете пілотувати великі літаки? У світі зараз дефіцит пілотів і поки що прогноз на його поглиблення.

Навчитись не складно (відносно). Але вартість квитка туди до 100к. Довго потім відбивати

Понятно, что при больших масштабах бизнеса, больше возможностей.

Главное, что сама идея бизнеса не стала безнадежной в принципе. Оптимизация налогов - это святое 😁Понятно, что при больших масштабах бизнеса, больше возможностей.Главное, что сама идея бизнеса не стала безнадежной в принципе.

В Испании эта тема живет на ура, по крайней мере в туристической аренде. У нас постоянно закручивают гайки с посуточной арендой, типа надо согласие соседей и тд, поэтому крупные лендлорды идут на хитрость и просто выкупают весь дом на этапе строительства ) и сами себе потом дают добро сдавать квартиры посуточно ) Знакомая работает на уборках, у нее уже мини компания на 10 сотрудников, и вот она как раз таких ведет, 5 домов по 40 квартир в каждом = 200 квартир. Владеют 2 брата испанца. Ну норм, поймать ее практически не возможно - работает на равне со своими сотрудницами и по воскресеньям. Походу бизнес у чуваков идет нормально )

Високоплачувана робота є багато де, але претендувати на неї можуть не тільки лиш усі. От Ви, наприклад, можете пілотувати великі літаки? У світі зараз дефіцит пілотів і поки що прогноз на його поглиблення. Високоплачувана робота є багато де, але претендувати на неї можуть не тільки лиш усі. От Ви, наприклад, можете пілотувати великі літаки? У світі зараз дефіцит пілотів і поки що прогноз на його поглиблення.

але є один ньюанс для М2260

Повідомлень: 40647 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1609 раз. Подякували: 2856 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 вер, 2025 11:54 flyman написав: Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав: А десь в світі є ринок де достатньо високооплачуваної роботи і надлишок житла, яке здається в оренду? є ринок де достатньо високооплачуваної роботи і надлишок житла, яке здається в оренду?

Високоплачувана робота є багато де, але претендувати на неї можуть не тільки лиш усі. От Ви, наприклад, можете пілотувати великі літаки? У світі зараз дефіцит пілотів і поки що прогноз на його поглиблення. Високоплачувана робота є багато де, але претендувати на неї можуть не тільки лиш усі. От Ви, наприклад, можете пілотувати великі літаки? У світі зараз дефіцит пілотів і поки що прогноз на його поглиблення.

але є один ньюанс для М2260 але є один ньюанс для М2260

Питання наче було не тільки про територію України?

flyman

Еміграція, заробітчанство

News from France

Як живуть українці у Франції, які проходять - за новими французьким Правилами для іноземців - АСИМІЛЯЦІЮ.



News from France



Як живуть українці у Франції, які проходять - за новими французьким Правилами для іноземців - АСИМІЛЯЦІЮ.

Раніше - згідно з французьким законодавством іноземець повинен був для отримання громадянства проходити ІНТЕГРАЦІЮ, але в останній час вимоги стали ЖОРСТКІШІ: повинна був АСИМІЛЯЦІЯ.

Культу́рна асиміля́ція (англ. cultural assimilation; від лат. assimilatio, «уподібнення») — процес прийняття певним народом або спільнотою культури (мови, цінностей, звичаїв) та самосвідомості (ідентичності) іншого народу або спільноти.



Для цього я зустрівся з нашою пані Оленою, яка вже більше 3-х років у Франції та останні 3 роки працює в супермаркеті LIDL.

Це не самий розповсюджений та великий супермаркет у Франції, але його можна зустріти майже у кожному місті.



Пані Олена - (вік умовно кажучі 35+) - має стаж 3 роки. І зараз вже займає посаду не просто касира, а старшого продавця-касира. Повний робочий день, повна ставка.

Здається, у Франції робочий тиждень - 35 годин.

Зарплатню вона називає як таку, яку складається з двох частин:

1250 євро (як я зрозумів мінімалка)+700 євро за стаж. Разом назвала цифру 1950 євро на місяць.

Ну, я би сказав, що для людини, яка працює всього 3 роки за кордоном, це дуже дуже непогано.



Що може дозволити собі така людина?

Спробую з точними цифрами на підставі її розповіді та мого власного досвіду.



1. Житло вона навряд чи купить в іпотеку або за готівку. Середня стартова ціна квартири/будинка - 240 000 євро. Якщо взяти в іпотеку виплата буде орієнтовно 1400 -1600 євро на місяць.

Житло вона може взяти в оренду за мінімально можливою ціною в 450 євро на місяць.

Чисто теоретично можна знайти житло у власність:

- за 73 000...95 000 євро під капітальний ремонт;

- за 120 000...150 000 євро - житловий будинок з іпотекою на рівні 700...800 євро на місяць.



Знайомий з іншою нашою пані, яка переїхала жити в сусіднє містечко, так наші українки знайшли їй багатого "жениха": має свій маєток, має якийсь бізнес та має мікроавтобус - і навіть їй купив якусь недорогу, але нову автівку. Бачив багато разів те авто, але марку не вгадав. Наші казали, що коштує 13 000 євро.



2. Авто може взяти в кредит, а може і не взяти. Наприклад щось пристойне з нових електромобілів наприклад КІА вартує 35000+ євро. Інші не дешевше. Б/в можна купити десь за 7000-10000 (взагалі авто у Франціі на диво дорогі. Всі їздять на автівках вітчизняного виробника - Сітроєни, Пежо та Рено. Зустріти наші улюблені гігантських розмірів Тойота або BMW - рідкість. Теслу зустрічаю теж ДУЖЕ рідко.



3. Харчі. Стандартна плата в рестораціях за основне блюдо - 15-17 євро. Я попросив свою жінку кожного дня пробувати повідомляти мене , в яку ціну обійшовся наш домашній обід.

Вийшли на стабільну цифру в 2,5 євро на людину за домашній обід. Правда, у нас помідори, огірки та перець свої. А так в магазинах овочі та фрукти досить дорогі: орієнтовно 3 євро кг.

Ось сьогодні купили моркву на Борщ - 1,70 євро за кг.

Жінка сказала так: ходити в ресторани у Франції - це злочин проти родини.

Насправді: останній раз в Тулузі обідали в італійському ресторані - я замовив "Восьминіг з картоплею" - 17,5 євро. Потім для порівняння побачив, що той восьмініг (щупальці чи ноги - називайте як хочете) готовий для приготування - в магазині, але вдвічі чи втричі більший за розмірами був за ціною в 8,5 євро.



Таким чином - харчування вдома у Франції - річ дуже якісна, дешева, корисна та економна.



Я скупився у магазині, де працює пані Олена, сьогодні на 72 євро (не міг же я не скупитися в її магазині) - це фактично був повний візок - 25 позицій - спробуйте уявити, що це пані Олена скупилася я для себе:

- м"ясо свинина - 4 відбивні - 0,7 кг (4,20 євро);

- олія оливкова - 1 л - 7,89 євро - саме дороге з усіх покупок;

- сири тверді 3 види, йогурти в 1,1 кг відерцях (по 3 євро); молоко 1,15-1,7 євро за 1 літр.

- кава (пачка меленої вартує 4-7 євро);

- цукор - 1,15 євро за 1 кг;

- консерва - сардини - упаковка з 3-х банок - 1,93 євро за 3 банки по 0,125 кг;

- червоний перець - 2 євро;

- фасоль та цибуля по 0,99 євро пакунок;

- креветки королівські - 6.99 за пакунок в 0,5 кг (друге саме дороге з купівлі).

- дві пачки італійських макарон обійшлися в 2,4 євро.

- палка сиром"явленої італійської ковбаски - 4 євро.

Дуже дорогим виявився - будете сміятися, купуючи по 15-17 гривень кіло - кавун - 4 євро (продається поштучно там мабуть 3 кг).

- паперових полотенець комплект да кухні, клей для ремонту кросівок та всяке інше для хазяйства.



Ніякого алкоголю або Пепсі-кол.

Такі закупи пан Олена звісно робить не щодня - думаю 1-2 рази на тиждень.

Тобто на харчі витратить не більше 72х4х1,5=432 євро.



Булочки до кави пані Олена купить за ціною від 0,40 євро за штуку, а багет від 1 євро за штуку.



4. Бензин пані Олена купить по 1,7 євро за 1 літр.



Таким чином, 1950 євро (до податків) пані Олена дозволяють жити ситно, але не жирно.

Нову квартиру або нову автівку точно не купить.

Хіба що в родині працює ще хтось.

Повідомлень: 11229 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4017 раз. Подякували: 1464 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 вер, 2025 16:22 Сибарит написав: Оптимизация налогов - это святое 😁

Понятно, что при больших масштабах бизнеса, больше возможностей.

Главное, что сама идея бизнеса не стала безнадежной в принципе. Оптимизация налогов - это святое 😁Понятно, что при больших масштабах бизнеса, больше возможностей.Главное, что сама идея бизнеса не стала безнадежной в принципе.



В принципе - не стала безнадежной.

Но что это дает?

Вы собираетесь конкурировать с компаниями, для которых не существует понятия окупаемости инвестиций?

Или с аферистами, разводящих доверчивых соотечественников?

Насчет оптимизации налогов...один из президентов США на бизнесе с недвижимостью показал фиктивный убыток и получил за тот год около 740 млн возврата неуплаченных налогов. Даже в США просто му смертному это не под силу. Надо иметь возможность содержать армию адвокатов и юристов, которые и эту схему прокрутят и потом в судах будут отмазывать.

Это не шапки с прохожих снимать и не "устанавливать скайп" пенсионерам.

Но могу обрадовать.

Для того, чтобы войти в этот бизнес, не обязательно брать мортгиджи и заниматься всей этой чухней. Все крупные рилэстейт компании есть на стокмаркете, некоторые из них даже входят в СП500. Можно как на прямую купить их стоки так и через индексы. Но тут надо понимать, что не ты управляешь процессом, а кто-то управляет твоими деньгами. И это риски.

Повідомлень: 17740 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8671 раз. Подякували: 5486 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 вер, 2025 16:34 flyman написав: Сибарит написав: Оптимизация налогов - это святое 😁

Понятно, что при больших масштабах бизнеса, больше возможностей.

Главное, что сама идея бизнеса не стала безнадежной в принципе. Оптимизация налогов - это святое 😁Понятно, что при больших масштабах бизнеса, больше возможностей.Главное, что сама идеяне стала безнадежной в принципе.

Кешфлоу перпетум мобілє.



Кстати, очень верное уточнение.

Это не про бизнес, а про кэшфлоу.

Еще, через этот "бизнес" отмываются огромные деньги.

Например, условно, привозит кто-то чемодан (условно) кэша, не имея ничего кроме турвизы.

Но имеет право открыть компанию и счета в банке и открыть бизнес.

Покупает компания на эти деньги недвигу, сдает, ПОД ЗАЛОГ ЕЕ берет лон в банке и уже эти деньги являются для всех абсолютно честными и легальными в США.

Далее - зависит от целей.

Еще раз, это рынок с неконкурентными возможностями. Можно себе позволить урвать сингл фэмэли дом и его перестроить или снести и построить на несколько юнитов.

Но о именно бизнесе с доходнми домами на десятки и сотни квартир - можно забыть.

Операционные расходы и платежи банку в лучшем случае дадут выходить в плюс-минус ноль, а в бизнес это может перерасти только после выплат банку и это будет уже приносить прибыль будущим поколениям. Если задача в том, чтобы обеспечить место под солнцем внукам и правнукам - то это благородная идея. Кстати, очень верное уточнение.Это не про бизнес, а про кэшфлоу.Еще, через этот "бизнес" отмываются огромные деньги.Например, условно, привозит кто-то чемодан (условно) кэша, не имея ничего кроме турвизы.Но имеет право открыть компанию и счета в банке и открыть бизнес.Покупает компания на эти деньги недвигу, сдает, ПОД ЗАЛОГ ЕЕ берет лон в банке и уже эти деньги являются для всех абсолютно честными и легальными в США.Далее - зависит от целей.Еще раз, это рынок с неконкурентными возможностями. Можно себе позволить урвать сингл фэмэли дом и его перестроить или снести и построить на несколько юнитов.Но о именно бизнесе с доходнми домами на десятки и сотни квартир - можно забыть.Операционные расходы и платежи банку в лучшем случае дадут выходить в плюс-минус ноль, а в бизнес это может перерасти только после выплат банку и это будет уже приносить прибыль будущим поколениям. Если задача в том, чтобы обеспечить место под солнцем внукам и правнукам - то это благородная идея. rjkz

Повідомлень: 17740 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8671 раз. Подякували: 5486 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 вер, 2025 16:37 Для тих хто інтересується сплатою податків в США так, щоби їх не платити або звести до нуля.



Підбірку надіслав син приятелів, який зараз мешкає у Флориді та за останні 10 років - як я розумію - ще не заплатив і 1 цента податків.

Починав з Піццерії, купленої у турка в США за 100 000 доларів (виручені від продажу свого будинка в одному з селищ однієї з областей України рівно 10 років тому).

Перший будинок купив в кредит - стартова ціна 135 000 доларів.

Другий будинок купив в іпотеку - стартова ціна 340 000 доларів.

Третій будинок побудовано за власним проєктом - площа 400 кв. м - обійшовся в 1 000 000 доларів.



Я з подивом дізнався, що свій другий будинок він НЕ продав: немає потреби. Будинок на "відпочинку" - чекає на жирного або дуже жирного Покупця.

Зараз в його фірмі працює 98 співробітників. Більша частка з України. Волонтерив активно, дуже активно та дуже-дуже активно в попередні роки (через онокласників та одногрупників, та Європу).



Порадив читати книжки (сам він прочитав та діяв саме так):

1. How to Pay Zero Taxes, 2020-2021: Your Guide to Every Tax Break the IRS Allows.

2. “Tax-Free Wealth” by Tom Wheelwright. akurt

