Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 22:13

Ця жахлива подія і відео обійшло увесь світ.
Всі співчувають, а вже співчувати пізно...

На відео добре видно, що загибла проігнорувала звичайні правила безпеки.
Вони однакові в кожній країні, наприклад в Україні хто скоїв злочин?
"35-річний місцевий житель, безробітний та раніше неодноразово судимий".
Де потерпіла 15-ти річна школярка линдала? Біля кладовища... О 18:30...
https://life.pravda.com.ua/society/u-ha ... zQkbDAkaDA.

Так само і на відео про загиблу бачимо, що повністю знехтувала безпекою: порожній вагон, сідає ззаду підозріла особа - ніякої ренакції - не припиняючи загибла говорити по телефону...
На жаль, порушила Правила безпеки.
Шкода. Жахливо.

Тут згадую дві речі:
1) Ми з жінкою помалу - бо натовп - рухаємося до входу в паризьке кабаре "Мулен руж".
Невідомо як між жінкою та мною раптом (!) - де й взявся - вперся 2-о метрового зросту чорношкірий - я опинився не за жінкою, а за ним! Дивлюся - а він уважніше мене дивиться на сережки жінки. Уважно роздивляється та наче й приміряється вже зірвати - можливо разом з вухами. Сережки не містили діамантів - прості фіаніти - але звичайна людина може подумати, що то діаманти та вирвати разом з шиєю... Відтіснили того збоченця.

2) В 2023 році в жовтні я був у справах в США - і треба було попасти із серця Силіконової долини - San Jose - в San Francisco. Були різні методи - а мені дуже хотілося покататися на американському диві - не смійтеся - звичайна електричка.
Це в США доволі рідкісний вид транспорту. Хотілося проїхати через знамениті Oakland та Berkelеy (в цих приміських територіях Сан Францисько мав колись різні справи) і прямо в курортну знамениту частину - Sausalito (на півночі Сан Францисько).
Так ось, НАШІ ледве мене відмовили їхати саме так - краще коротшою трасою на станцію на півдні Сан Францисько - а там краще зустрінуть на авто. Це хоч їхати за мною вдвічі далі для них та їхати через все місто з напруженими трафіком...
А чому: ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНО! Наші не могли уявити, як це я поїду обраними вже маршрутом один в електричці....
"Цього НЕ можна робити! Там кримінал! Нормальні люди в електричках НЕ їздять!"

А пані не попередили. На жаль...
5
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 22:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Хотілося проїхати через знамениті Oakland та Berkelеy (в цих приміських територіях Сан Францисько мав колись різні справи) і прямо в курортну знамениту частину - Sausalito (на півночі Сан Францисько).

Самі місцеві просто натякають що Окленд небезпечний район
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 10:14

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Здивував хлопець з родини, яку я особисто відправляв в Канаду в 2022 році, в листопаді. Взагалі виїхали остаточно з України влітку 2021 року. В Анталії жили в орендованій досить непоганій квартирі і неподалік від моря. Батьки займалися клінінгом квартир. Працювали нелегально. Але досить успішно.

Відправляв я їх з Анталії. Повинен був відправляти: якщо би не впустили в літак з улюбленим песиком, я мусив би його забрати…

Повернувся на «старе» місто роботи - в «будівництво». Місто Вінніпег. Провінція Манітоба.
Мета: можна більше заробляти.
З цієї фірми звільнився сам ще 1,5 роки тому.
Сказав, що в його бригаді з 8 чоловіків «всі сильно піднялися в зарплатні», фірма розвивається.

Спитав я, скільки може заробляти?
Спочатку була класична стандартна відповідь для Канади: залежить від того, яка особисто у тебе буде «ставка» погодинної оплати.
Зараз він може виходити на 3 000 С$ на місяць.
Згодом більше.
Здається, раніше в нього було 1500…2000.

Етапи великого трудового шляху (зауважу, що хлопець роботящий: з 15 років в Україні працював на мийці автівок, третій курс університету кинув в 2021 році):
- листопад 2022 - січень 2023 - доставка багатіям піци на ровері або пішки;
- січень 2023 - лютий 2024 - робота в будівельній компанії, в бригаді. Вершина творчості: будували дах аеропорту в якомусь поселенні ескімосів за Полярним колом. Було важко та холодно.
- березень 2024 - березень 2025 - робота в теплі, в автосалоні КІА - підготовка авто на продаж для клієнта. Під час роботи в автосалоні купив в кредит нове авто.
- квітень 2025 - серпень 2025 робота в компанії, яка забезпечує мешканців будинка газовими балонами. Сам за кермом мікроавтобуса.
- вересень 2025 - повернення в свою бригаду.

Документи на отримання Виду на прожиття намагався (!) подати ще в 2023 році, але не підходив за «бальною системою»: практично ніяких балів не зміг набрати: освіти немає, кваліфікації з ліцензією не має. Мову англійську вивчив. Водійське посвідчення канадське з «нуля» отримав. Але цього сильно замало…

Живе в квартирі, яку орендує разом з батьками (тато+мама+молодший брат+песик). Платить за оренду кімнати в тій квартирі 500 С$. В цілому оренда квартири складає 1300.

Мій наказ оженитися на дочці канадського графа ще не виконав. Сказав, що графінь тут немає. Дочки є, але в основном «чорненькі».
Як бачите: Канада має свої недоліки…

прогрес
1
3
