Гарячі новини про дорогоцінні метали
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 05 вер, 2025 20:51
jabba написав:
А что вы имеете ввиду под мультипликатором? Плечо?
Существует ли норма обязательного резервирования физического золота при работе банков с бумажным ?
Додано: Пон 08 вер, 2025 09:30
А вам зачем это? Банк по другим нормамативам не может иметь такого размера открытые позиции в золоте, чтобы рост даже в несколько раз угрожал бы стабильности банка. А если позиция закрытая - так купят резанные бруски за настоящее золото и выдадут полоумному клиенту, который решит настоящее золото променять на дурацкие чушки. Это во первых.
И во вторых - зачем вам вообще резанные бруски, если у вас будет настоящее бумажное золото? В пятницу в стране настоящее было дороже резанных чушек. И так и должно быть - ведь чтобы сделать резанные чушки настоящим бумажным золотом - надо комиссию платить. Чушки чтоб продать и выйти в деньги - проверки нужны, взвешивания, аппаратура, эксперты и прочий гемор. Настоящее же бумажное золото не требует этих танцев с бубном.
Додано: Вів 09 вер, 2025 00:51
Значит количество бумажного золота превышает размер физического непонятно в сколько раз. А подкрепляется бумажное золото NFT-картинкой бруска. Шучу.
Додано: Вів 09 вер, 2025 11:51
tumos Конечно же нет. Бумажного настоящего золота в мире мизер по сравнению с запасами резанных брусков и кругляшков и гнутых бранзулеток. Любой хозяин бранзулеток и резанных брусков мечтает, чтобы его золото было настоящим бумажным да еще в приличном банке в приличной стране. Но могут это не только лишь все.
Додано: Вів 09 вер, 2025 15:49
Я слышал про следующие разновидности бумажного золота:
- фьючерсы на золото;
- паи в ETF;
- металлический счет в банке
Уточнить можете какое бумажное золото самое настоящее (которого мизер) ?
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
