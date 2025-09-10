|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 вер, 2025 16:49
Анекдот нормальний.
Я правда, бачу картинку так:
- помітним є прибуття наших в Анталію, попит на оренду квартир зростає в ціни також. Важливий момент: Туреччина не є членом ЄС, не надає такі «потоки», як в Європі, але - де можна - включає українцям «зелене світло». Добре жити тому, хто може жити, не працюючи. Наприклад, програмісти, ті, хто працює віддалено та ті, хто має пасивний дохід в Україні (грубо кажучі тим, хто заробляє на українцях та війні).
- останнім часом починає проявлятися інтерес наших до Франції. Цікаво, що всі хочуть жити в Парижі, або - на крайній випадок - у Версалі. На практиці серед країн ЄС у Франції менше всього є допомога матеріальна. Але люди приїжджають…
Серед важливого позитиву: безкоштовне навчання українців в університетах - ще і стипендію платять…
akurt
- Повідомлень: 11258
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4019 раз.
- Подякували: 1467 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 вер, 2025 17:13
rjkz написав:
"Черный убил белую!
Либеральные СМИ молчат!
Где реакция либеральных СМИ?
Судья до этого несколько раз отпускала этого черного.
Судью под суд!"
То есть. Абсолютное безразличие к жертве. Она просто повод для очередного срача между правыми и левыми.
В общем-то нет какого-то негатива к убийце как к личности - только потому что он черный и до этого привлекался и его отпускали.
Печально.
Печально, да, и ситуация двоякая, потому что поощрять правизну в данных обстоятельствах опасно. Но ведь по сути-то, в чём они не правы? В том, что нет какого-либо выраженного отношения к убитой и к убийце как к личности? А откуда ему взяться-то? Кто их обоих, как личности, вообще знал-то?
А вот обстоятельства, приведшие к преступлению -- это для общества важно, это работа над ошибками, которая, если будет проделана, может предотвратить подобные преступления в будущем. Но только если именно это будет целью, а не, как обычно, снятие политических сливок с ситуации, а дальше -- трава не расти.
M-Audio
- Повідомлень: 3430
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 635 раз.
- Подякували: 508 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 вер, 2025 17:55
То, что Вы написали - верно, я лишь отметил свое наблюдение.
Было выступление Трампа в связи с этим. Полюбопытствуйте. Основное - это вина демократов. Равно как и его, набившее оскомину, что если-бы он был президентом, то войны в Украине бы не было.
То есть, все сводится и используется исключительно для политической конъюктуры.
rjkz
- Повідомлень: 17754
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8673 раз.
- Подякували: 5489 раз.
Профіль
