RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2943294429452946
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 14:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Особливо мова легко дається:)

Після італійської французька піде дуже легко. А Італію зря вони залошили - країна для життя дуже непогана.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10147
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1469 раз.
Подякували: 1870 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 14:14

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:Особливо мова легко дається:)

Після італійської французька піде дуже легко. А Італію зря вони залошили - країна для життя дуже непогана.
Я не впевнений, що пані таки опанувала італійську за ті три роки
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36588
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8242 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 14:57

І я такої думки.

Наші люди говорять, що головна найважча проблема для новоприбулих, це житло:
- житло Франція НЕ надає ніяке. В найкращому випадку поселять в барак для біженців; важкі умови, невідомий термін;
- орендувати практично неможливо, бо орендодавці вимагають твердих гарантій оплати.

Так що: «Париж, Париж…»
https://youtu.be/gaxPDcrOU8U?si=0a8tKBn0HScNv3sL
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11263
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4019 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 15:31

Еміграція, заробітчанство

News from (назву країни збережу в таємниці)

Історія почалася років 20 тому. Колективу деяких працівників доручили організувати концерт художньої самодіяльності.
Один з художніх номерів на сцені змусив мою щелепу реально впасти вниз: на сцену вискочив хлопець років 20 в незвичному костюмі в обтяжку «під колір оголеного тіла», а на тому костюмі були нашиті червоні серця.
Був неймовірно цікавий танок.
Було дуже несподівано.

Аналогом може бути таке: Ви - майстер ремонтно-інструментальних майстерень (написав так, бо перше в моєму житті місце роботи було саме там), у вашому підпорядкуванні звичайний токар, який працює зранку до вечора - поруч книжка «Допуски и посадки» - і раптом саме він на сцені в такому костюмі і з таким танцем!

Пройшли роки і доля звела мене та його з його жінкою за кордоном.
Він вже давно сам не танцює.
Він створює неймовірні дизайнерські костюми для танців професійними артистами.
Дивуюся фантазії, дизайну, матеріалам, з яких все це вони із жінкою на замовлення продюсерів шоу для вибагливих глядачів виготовляють…
Неймовірно.
Ось такі професії бувають. Знайде людина собі роботу в будь-якій країні.

P.S. Фото його костюмів, створених ним та його жінкою для всіляких шоу, не оприлюднюю для збереження авторських прав. Ну і щоби вас не шокувати незвичним професійним талантом, за яке платять гроші не тільки продюсери шоу, але і глядачі…

P.P.S. Не забуваємо, що сказав Карл Маркс своєму приятелю Фрідріху Енгельсу: «Багатство – це наявність товарів, які можна продати. Товаром може бути все, що завгодно: від речей до професійних якостей. Головний критерій – можливість на цьому заробити.»
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11263
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4019 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 15:50

Цікаво, наш активний дописувач rjkz згадає про цю особливу дату чи ні?
Мій колишній підлеглий - класний працівник, який зараз мешкає в Нью Йорку - реально згадав.
Насправді без жартів сусіда rjkz - згадав та надіслав мені такий постер.
Прямо з Нью Йорку…
Зображення
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11263
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4019 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 15:55

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Особливо мова легко дається:)

Після італійської французька піде дуже легко. А Італію зря вони залошили - країна для життя дуже непогана.
Я не впевнений, що пані таки опанувала італійську за ті три роки

А я впевнений що вона вивчила хочаб до B1. Давайте йти від оберненого - чи можна в Італії вижити без знання італійської 3 роки? Я скажу що ніяк.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10147
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1469 раз.
Подякували: 1870 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 17:06

  BIGor написав:А я впевнений що вона вивчила хочаб до B1. Давайте йти від оберненого - чи можна в Італії вижити без знання італійської 3 роки? Я скажу що ніяк.

Знаю декілька прикладів, коли люди роками живуть у інших країнах і не вчать мову. Якісь базові слова щоб щось купити в магазині, звісно, знають. Добий день, дякую, плачу готівкою, до побачення. Але не більше того.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3784
З нами з: 26.02.18
Подякував: 702 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2943294429452946
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4346)
11.09.2025 17:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.