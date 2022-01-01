|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 вер, 2025 14:34
представителя банки тут не бівает, как я понял?
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 1162
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 11 вер, 2025 15:10
swan forever написав:
представителя банки тут не бівает, как я понял?
його ніколи не було
списокПредставники банків
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16773
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 1760 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
7
Додано: Чет 11 вер, 2025 19:53
greenozon
мда... хринувато.
бо техподдержка у них полное дерьмо.
в общем в этом банке очень ОПАСНО держать ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА на картах
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 1162
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2750
|1652713
|
|
|298
|258848
|
|
|1485
|694729
|
|