Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2944294529462947 Додано: Чет 11 вер, 2025 17:57 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Як вам "інцедент в Юта"?

Теж "повод для очередного срача между правыми и левыми"? Як вам "інцедент в Юта"?Теж "повод для очередного срача между правыми и левыми"?

Застрелили головного антивакцинатора і апологета теорії змов? Застрелили головного антивакцинатора і апологета теорії змов? BIGor

Повідомлень: 10149 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1469 раз. Подякували: 1870 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 вер, 2025 18:18 BIGor написав: rjkz написав: Очень грусно писать об этом, но для донесения понимания циничности и черствости американского общества, будет не лишним.

Убийство абсолютно дикое, жестокое и ничем не спровацированное.

На видео видно, что девушка просто сидела на сидении трейна и ее сзади убил черный.

Она ничего не ожидала.

Новость проскочила в русскоязычных СМИ (в данном случае, русскоязычные - не значит русские, повторюсь, к сожалению, русский язык в НЙ - средство межэтнического общения среди выходцев из бссср). Подробностей не было.

И все затихло.

Мало ли при каких абстоятельствах убили украинскую беженку.

И только после того как появилось видео, правые сми начали раскручивать.

"Черный убил белую!

Либеральные СМИ молчат!

Где реакция либеральных СМИ?

Судья до этого несколько раз отпускала этого черного.

Судью под суд!"

То есть. Абсолютное безразличие к жертве. Она просто повод для очередного срача между правыми и левыми.

В общем-то нет какого-то негатива к убийце как к личности - только потому что он черный и до этого привлекался и его отпускали.

Печально. Очень грусно писать об этом, но для донесения понимания циничности и черствости американского общества, будет не лишним.Убийство абсолютно дикое, жестокое и ничем не спровацированное.На видео видно, что девушка просто сидела на сидении трейна и ее сзади убил черный.Она ничего не ожидала.Новость проскочила в русскоязычных СМИ (в данном случае, русскоязычные - не значит русские, повторюсь, к сожалению, русский язык в НЙ - средство межэтнического общения среди выходцев из бссср). Подробностей не было.И все затихло.Мало ли при каких абстоятельствах убили украинскую беженку.И только после того как появилось видео, правые сми начали раскручивать."Черный убил белую!Либеральные СМИ молчат!Где реакция либеральных СМИ?Судья до этого несколько раз отпускала этого черного.Судью под суд!"То есть. Абсолютное безразличие к жертве. Она просто повод для очередного срача между правыми и левыми.В общем-то нет какого-то негатива к убийце как к личности - только потому что он черный и до этого привлекался и его отпускали.Печально.

Я про це вбивство давно ще читав, але інфа була доступна тільки в соц мережах - я почитую американський Тредс - там була інфа.



Щодо вбивці - є великий негатив до його особистості - Трамп його назвав так

https://www.foxnews.com/politics/trump- ... l-stabbing

"The ANIMAL who so violently killed the beautiful young lady from Ukraine, who came to America searching for peace and safety, should be given a ‘Quick’ (there is no doubt!) Trial, and only awarded THE DEATH PENALTY," Trump posted on Truth Social. "There can be no other option!"



Я давно казав - демократія має бути з зубами, інакше чорні всіх переріжуть (чорні замінити на араби, росіяни ітд). Я про це вбивство давно ще читав, але інфа була доступна тільки в соц мережах - я почитую американський Тредс - там була інфа.Щодо вбивці - є великий негатив до його особистості - Трамп його назвав такЯ давно казав -, інакше чорні всіх переріжуть (чорні замінити на араби, росіяни ітд).



Не хочу Вас расстраивать, но "демократии" надо вновь отращивать "зубы".

На данный момент, демократические страны с "зубами" их имеют вынуждено и находятся в состоянии войны, либо в горячей фазе либо замороженной. Я-бы назвал их четыре - Украина, Израиль, Корея и Япония. Не хочу Вас расстраивать, но "демократии" надо вновь отращивать "зубы".На данный момент, демократические страны с "зубами" их имеют вынуждено и находятся в состоянии войны, либо в горячей фазе либо замороженной. Я-бы назвал их четыре - Украина, Израиль, Корея и Япония. rjkz

Повідомлень: 17756 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8675 раз. Подякували: 5489 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 вер, 2025 18:42 flyman написав: rjkz написав:

Очень грусно писать об этом, но для донесения понимания циничности и черствости американского общества, будет не лишним.

Убийство абсолютно дикое, жестокое и ничем не спровацированное.

На видео видно, что девушка просто сидела на сидении трейна и ее сзади убил черный.

Она ничего не ожидала.

Новость проскочила в русскоязычных СМИ (в данном случае, русскоязычные - не значит русские, повторюсь, к сожалению, русский язык в НЙ - средство межэтнического общения среди выходцев из бссср). Подробностей не было.

И все затихло.

Мало ли при каких абстоятельствах убили украинскую беженку.

И только после того как появилось видео, правые сми начали раскручивать.

"Черный убил белую!

Либеральные СМИ молчат!

Где реакция либеральных СМИ?

Судья до этого несколько раз отпускала этого черного.

Судью под суд!"

То есть. Абсолютное безразличие к жертве. Она просто повод для очередного срача между правыми и левыми.

В общем-то нет какого-то негатива к убийце как к личности - только потому что он черный и до этого привлекался и его отпускали.

Печально. Очень грусно писать об этом, но для донесения понимания циничности и черствости американского общества, будет не лишним.Убийство абсолютно дикое, жестокое и ничем не спровацированное.На видео видно, что девушка просто сидела на сидении трейна и ее сзади убил черный.Она ничего не ожидала.Новость проскочила в русскоязычных СМИ (в данном случае, русскоязычные - не значит русские, повторюсь, к сожалению, русский язык в НЙ - средство межэтнического общения среди выходцев из бссср). Подробностей не было.И все затихло.Мало ли при каких абстоятельствах убили украинскую беженку.И только после того как появилось видео, правые сми начали раскручивать."Черный убил белую!Либеральные СМИ молчат!Где реакция либеральных СМИ?Судья до этого несколько раз отпускала этого черного.Судью под суд!"То есть. Абсолютное безразличие к жертве. Она просто повод для очередного срача между правыми и левыми.В общем-то нет какого-то негатива к убийце как к личности - только потому что он черный и до этого привлекался и его отпускали.Печально.

Як вам "інцедент в Юта"?

Теж "повод для очередного срача между правыми и левыми"? Як вам "інцедент в Юта"?Теж "повод для очередного срача между правыми и левыми"?



Убийство Кирка?

Так это вроде как политическое убийство.

И именно это и будет.

Хотя обе стороны заявили об осуждении.

Народ, сейчас происходят очень хреновые процессы.

Часть из них происходят на территории США, часть за ее пределами.

Просматривается определенная связь между ними.

И если Украине уже фактически "хуже некуда", то всем остальным еще ого-го как есть куда. Только и Украине как минимум от этого лучше не станет.

США проигрывают на международной арене.

Собственно, это то, чего я боялся от Трампа.

Он заигрывает с врагами и противопоставил себя союзникам.

Это еще хуже, чем то, о чем я писал до выборов в США.

Я ожидал от него изоляционизма. Все пошло по еще более худщему сценарию.

Китай не прогнулся под его "тарифы", но продемонстрировал готовность к ЛЮБОМУ сценарию противостояния. К дитаторскому союзу примкнула Индия. Да, закупка росийской нефти - это плохо. Только ведь можно было предложить ей американскую по интересной цене. И это тоже был вариант. Но Трамп сыграл в своей прямолинейно-деБиЛьной манере.

То-же самое касается ЕС и Канады.

И если ЕС дипломатично жует сопли, то Канада начала бойкотировать США во многих проявлениях.

Итак, что мы имеем?

Консолидированную "ось зла" и разосравшийся "коллективный Запад".

Очень хреновый расклад на пороге глобальной войны.

И в это время в США хрен знает что творится и как всегда американцы не обращают внимания на то, что происходит в мире.

Очень плохо, что американцы практически не играют в шахматы.

Может научились-бы думать дальше чем на один ход вперед.

Да, насчет рынка труда, о котором я пишу изнутри, хотя некоторые туристы что-то там пытаются мычать из-за океана.

Вчера разговаривал с одной трамписткой. Если раньше все было однозначно "При Трампе все зашибись", то вчера была выдвинута новая теория "На рынке труда была ж)опа при Байдене, просто они искажали цифры". Экономисты-же считают, что ситуация была не фонтан, но тарифы Трампа ее просто обваливают.

Если раньше непросто было найти работу "белым воротничкам", то сейчас начались массовые увольнения на промпредприятиях и без работы остаются "синие воротнички". Условному пламеру теперь будет в спину дышать бывший сборщик на конвеере Форда. Убийство Кирка?Так это вроде как политическое убийство.И именно это и будет.Хотя обе стороны заявили об осуждении.Народ, сейчас происходят очень хреновые процессы.Часть из них происходят на территории США, часть за ее пределами.Просматривается определенная связь между ними.И если Украине уже фактически "хуже некуда", то всем остальным еще ого-го как есть куда. Только и Украине как минимум от этого лучше не станет.США проигрывают на международной арене.Собственно, это то, чего я боялся от Трампа.Он заигрывает с врагами и противопоставил себя союзникам.Это еще хуже, чем то, о чем я писал до выборов в США.Я ожидал от него изоляционизма. Все пошло по еще более худщему сценарию.Китай не прогнулся под его "тарифы", но продемонстрировал готовность к ЛЮБОМУ сценарию противостояния. К дитаторскому союзу примкнула Индия. Да, закупка росийской нефти - это плохо. Только ведь можно было предложить ей американскую по интересной цене. И это тоже был вариант. Но Трамп сыграл в своей прямолинейно-деБиЛьной манере.То-же самое касается ЕС и Канады.И если ЕС дипломатично жует сопли, то Канада начала бойкотировать США во многих проявлениях.Итак, что мы имеем?Консолидированную "ось зла" и разосравшийся "коллективный Запад".Очень хреновый расклад на пороге глобальной войны.И в это время в США хрен знает что творится и как всегда американцы не обращают внимания на то, что происходит в мире.Очень плохо, что американцы практически не играют в шахматы.Может научились-бы думать дальше чем на один ход вперед.Да, насчет рынка труда, о котором я пишу изнутри, хотя некоторые туристы что-то там пытаются мычать из-за океана.Вчера разговаривал с одной трамписткой. Если раньше все было однозначно "При Трампе все зашибись", то вчера была выдвинута новая теория "На рынке труда была ж)опа при Байдене, просто они искажали цифры". Экономисты-же считают, что ситуация была не фонтан, но тарифы Трампа ее просто обваливают.Если раньше непросто было найти работу "белым воротничкам", то сейчас начались массовые увольнения на промпредприятиях и без работы остаются "синие воротнички". Условному пламеру теперь будет в спину дышать бывший сборщик на конвеере Форда. rjkz

Повідомлень: 17756 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8675 раз. Подякували: 5489 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 2944294529462947 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор