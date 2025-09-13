BIGor написав:
Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше?
може тому, що знають що дешевше не хворіти, чим лікуватись
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:53
може тому, що знають що дешевше не хворіти, чим лікуватись
Додано: Суб 13 вер, 2025 03:48
Средиземноморская диета, избыток витамина Д. Сиеста, наконец.
Шутка, но с долей шутки.
В Украине люди не следят за здоровьем.
4 человека, которых я знал с диабетом - умерли. 2 из них в молодом возрасте.
Сахар не контролируется, давление не контролируется.
Экология - ни в пень.
Постоянный стресс куда ни ткнись.
Очень многие не могут себе позволить качественно и разнообразно питаться.
А это - спрос на некачественные продукты питания.
В результате, качественные - надо хорошо искать.
Радиация, смог.
Додано: Суб 13 вер, 2025 06:06
Еміграція, заробітчанство
News from USA
В США з 2021 року мешкає мій колишній підлеглий.
Досить працьовитий та адекватний хлопець.
В 2022 році він був на Алясці - працював на рибопереробній фабриці (за кваліфікацією інженер - електромеханік). Керівництво фабрики допомогло оформити так зване “TPS” - залишився в США.
З 2023 року мешкає в славетному місці New York.
Орендує - жінка плюс син - як багато інших людей - квартиру, здається за 1700$. Бруклін, Bensonhurst.
Працює - як прийнято в США - на двох роботах.
В 2024 взяв авто в кредит. VW Tiguan.
Вчора трохи спілкувалися і був зручний момент задати незручне питання.
Не подумайте, питання не про секс. Про зарплатню. Це саме незручне в США запитання.
Відповідь була доволі цікавою.
Нагадаю: New York.
- Смотрите: за прошлый год, отталкиваясь от заработанного дохода за год, я перевалил из «бедного» в «нижний средний»🤷♂️Как то так🤷♂️
- Ну очень неплохо. Молодец.
- Стараемся. Но хочется больше. Тут мало никогда не бывает😉
- «Нижний средний» класс стартует с какой примерно цифры?
- Все что выше 62тыс$ за год…
Додано: Суб 13 вер, 2025 12:01
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 13 вер, 2025 12:39
Ну, цифри можна перевірити - гадаю в мережі є якась статистика.
Я не перевіряв, але хлопець сказав саме так.
Я гадаю, можна не дивуватися.
Я в минулому році наводив точні дані зарплатні людей в тому штаті, який зараз на повістці дня - Північна Кароліна та поруч Південна Кароліна.
Можна знайти той мій допис, але можна і не шукати, повірити цифрам «по памʼяті»:
- медична сестра зарплатня в рік 27 000$
- кваліфікована з ліцензією - 37000…43 000$
- поліцейський 43 000…56 000$ на рік.
- рядові менеджери в банках або в установах - не більше поліцейського.
Там ще наводилися мною конкретні цифри про те, при якій зарплатні людина може дозволити собі взяти в іпотеку житловий будинок площею в 150…200 кв.м (орієнтир ціни 300 000$), так ось поліцейський може взяти без проблем і напруження.
Ну, мабуть, якщо людина є власником 2-о поверхового будинка, в гаражі якого припарковані дві автівки - а в США найчастіше саме так, то мабуть це середній клас.
Додано: Суб 13 вер, 2025 14:03
Ну це вже дуже гучна заява. Незважаючи на значний ривок Польщі в останні роки чи навіть десятиліття, але навіть у Варшаві 5200 дол. це явно вище середнього
Просто часто люди мають на увазі своє коло спілкування, наприклад, навколоайтішні тусовки і тп. Або дивляться завжди на більш успішніх майже не помічаючи людей, які заробляють менше. Але середнє на то і середнє, що враховує всі верстви населення, включаючи касирів у Лідлі/Бедрьонці і тп. Тож, якщо 5200 це нижній середній клас, то невже у Варшаві/Кракові всіх хто має 5000 дол. можна вважати бідняками? Думаю Ви просто прибідняєтеся, щоб стимулювати себе заробляти більше))
Додано: Суб 13 вер, 2025 15:36
А до чого вантажники і касири з Бедронкі до середнього класу? В Польщі десь 7-8% людей заробляють ті 5000 дол. (
ПС: Ну і Ви перебріхуєте, я писав за Варшаву/Краків - 5 тис. ує це і буде нижній середній клас для цих міст, не для всієї Польщі.
Додано: Суб 13 вер, 2025 16:45
BIGor
Ні, я мав в тому числі Варшаву/Краків. Я розумію, що в Україні майже нема середнього класу, тому навіть середня зарплата це далеко нижче середнього класу. Але ж Польща розвинута країна, в неї широкий середній клас. І все ж по загальноприйнятим методикам навіть верхня планка середнього класу у Варшаві значно нижче 5000 дол. А нижній десь від 1200-1500 дол:
Той факт, що вас оточують більш заможніші та успішніші люди, вам тільки в плюс. Але середній клас має інше визначення. Це люди з професійним статусом, що можуть забезпечити собі основні матеріальні та соціальні потреби. Ну не можна називати бідняками людей, що зарбляють мернше 5000 дол у Варшаві)
Востаннє редагувалось The_Rebel в Суб 13 вер, 2025 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 вер, 2025 16:47
Найважливіший спосіб життя стверджує ВООЗ, а не медицина:
Спосіб життя це:
Спосіб життя (+50%):
Це найвагоміший фактор, який включає в себе:
Харчування: Збалансований раціон, багатий на фрукти та овочі, з обмеженням цукру та солі.
Фізична активність: Регулярні фізичні навантаження для підтримки нормальної маси тіла та роботи систем організму.
Шкідливі звички: Відмова від куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин, які спричиняють численні захворювання.
Гігієна: Дотримання правил особистої гігієни для запобігання інфекціям.
Психологічний стан: Управління стресами, позитивне мислення та наявність сенсу в житті.
Режим дня: Правильний режим праці та відпочинку.
Є системні проблеми в Україні по всім пунктам.
Про Італію
Додано: Суб 13 вер, 2025 17:16
[Моя примітка: я зараз мешкаю у Франції, то дивують пенсіонери, які купують все найдорожче з харчів: наприклад, яловичину не за 17 євро кіло, а за 27...32]
[Моя примітка: дивують люди, яким мабуть 75-80 років - вони їздять по вторинним дорогам - часто сільським - на роверах. Вчора навіть хотів фото зробити: дядя років 80 та тьотя років 78 - на роверах. І таке часто...]
[Моя примітка: я вже забув коли бачив курців. Не палить ніхто ніде. Не знаю, скільки коштують цигарки, але пачка капсул для електронних цигарок коштує 9,5 (!!!!!) євро. За ці гроші можна купити пляшку шотландського віскі, або кіло устриць, або кіло королівських креветок]
[Моя примітка: реально всюди - особливо в центрі міст - в районі мерії - є безкоштовні туалети з повним комплексом послуг: вода, туалетний папір, бумажняні рушники. Вчора в Тулузі здивували вказівники: "Туалет - 100 м - йти 2 хвилини".]
[Моя примітка: обід - то свята справа, кидають все на світі - 1,5 години перерва. Сидять в кафе - зовсім мало їдять - спілкуються... Сенс в житті є: наприклад, 2 дні - 20 та 21 вересня - по всій країні відкриті для безкоштовного відвідування всі музеї, палаци, замки (навіть приватні, які відкривають для відвідування тільки 1 раз на рік (!), всі експозиції - все для вільного входу. Зазвичай вхід в палаци музеї замки маркізів стартує від 7 євро і вище...]
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 вер, 2025 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|