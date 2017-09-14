|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 13 вер, 2025 18:33
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Доверяете вы именно Солонину.
Для неспециалиста (какими мы с вами являемся) факты можно подобрать и "логично выстроить" так, как хочется "эксперту", и доказать любую версию.
Будет выглядеть очень убедительно и логично.
В таком случае есть 2 варианта - либо доверять официальной версии, либо садиться, тратить много времени (мы ведь не специалисты) и разбираться дотошно самому.
Не вірна логіка.
Офіційна версія не дає відповіді на ключове питання будь-якої трагедії - Від чого померли люди?
Солонін(насправді не він, він просто випустив відео) - вказує на цей недолік. Я б звичайно сам ніколи не здогадався що існує такий недолік в офіційній версії.
Відповідно офіційна версія відкидається. А приймається версія Солоніна. Все просто. Не потрібно прям сильно глибоко у все вникати.
Ніхто не забороняє офіційній версії "подобрать факты и "логично выстроить" так, как хочется "эксперту", и доказать любую версию."!!! І так тепер роблять постійно. "Офіційні версії" мають значно більші можливості дурити і махлювати людей. І люди їм вірять, бо вини офіційні.
Більше того - офіційним версіям не потрібно нічого доказувати, в той час як альтернативним потрібно як мінімум довести неправдивість офіційної.
Интересный у вас взгляд на "офіційні версії". Для выработки такой версии доказывать как раз надо гораздо больше, чем для неофіційної. И работают над ней масса специалистов
, которые, естественно, определяют причины катастрофы
. Это "ключове питання".
Причины гибели людей при падении самолёта всем понятны. Ну, кроме вас.
Конкретные причины смерти каждого отдельного пассажира, конечно, никто не выясняет. Кто-то стукнулся головой о землю, кто-то о переднее кресло, кто-то о корпус самолёта, кому-то пробило грудь (живот) обломками металла... Конкретных причин миллион и никто их не выясняет при катастрофе. При смерти дома могут делать вскрытие для установления конкретной причины. При катастрофах этим никто не занимается, всем понятно - причина катастрофа.
ЛАД
Додано: Суб 13 вер, 2025 18:39
fler написав:
1) Що робити з людьми, які не можуть виїхати з об'єктивних причин? Напр., нетранспортабельні старенькі або хворі або мами з новонародженими малюками. Хто має їх захистити від ворога, надати медичні та інші послуги? Чи вам пох?
Так, жінки, які надають медичні та інші послуги, втекли і живуть своє найкраще життя в Європі. До них звертайтесь.
Стосовно захистити. Захист - професія. Захист коштує грошей. Скажіть, будь ласка, який сенс людині (чоловіку, я так розумію у Вашій уяві), кидати свою сім'ю і ризикувати собою заради якихось інших людей? Якщо він загине, ці інші люди будуть піклуватись про його сім'ю?
Чим Ви особисто жертвуєте заради інших? Кров регулярно здаєте? Нирку одну вже віддали? Вам на усіх пох. Вам не пох лише тоді, коли Вас і Ваших чоловіка та сина не хочуть захищати. Вам не пох лише тоді (і виключно стосовно себе), коли Ви не хочете платити за захист, а хочете, щоб хтось альтруїстично Вас захищав. Вам пох на людей у мирний час, хоча Ви багато чого можете зробити. Віддати нирку - це не горіти у танку, але Ви ніколи в житті її не віддасте, тому що Вам пох на усіх, окрім себе. Ви можете тільки іншим розповідати як вони мають своїм життям заради інших жертвувати.
Наше суспільство давно стали суспільством індивідуумів. Беріть зброю в руки і йдіть захищати тих, кого Ви вважаєте за потрібне захистити, а не розповідайте іншим про те, кого вони мають захищати. Якщо не хочете брати зброю в руки, то віддавайте увесь заробіток за захист, приймайте ВПО, кров здавайте, будьте донором, доглядайте за інвалідами, жертвуйте собою, а не розповідайте про те, як Вам усіх жалко, але хтось інший має усе робити, а не Ви.
pesikot написав:
Бо навіть в межах одного міста, перевезти нетранспортабельних стареньких - реальна проблема
Не кажучі, щоб вивезти їх за кордон
Навіть якщо вивезли, хто за кордоном буде за ними доглядати ?
Скільки молодих людей Ви готові покласти заради "нетранспортабельних стареньких"? Я розумію, що це - жорстке питання. З точки зору еволюції та навіть державних інтересів, який сенс захищати того, чиє життя вже завершилось майже? Ви готові забрати у когось 30-40-50 років життя заради року життя когось у похилому віці? Для чого? Ви колись бачили батьків, які хотіли, щоб їх діти померли до них? Чи Ви лише іншими життями можете розпоряджатись?
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Суб 13 вер, 2025 18:49, всього редагувалось 1 раз.
АндрейМ
Додано: Суб 13 вер, 2025 18:48
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Добавлю к вопросу о морали.
Я считаю аморальными призывы людей, сидящих в глубоком тылу, воевать "до последней вербы" (до истощения РФ).
На такие призывы имеют право только те, кто в ЗСУ. Причём, не просто в ЗСУ, а именно на фронте.
дійсно красива маніпуляція, навіть декілька. тоді зустрічна пропозиція - ті, що в тилу не мають права пропонувати домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах. воно ж так зручно віддавати Донбас перебуваючи в Харкові. хочеш віддати - передай свою квартиру біженцю з Краматорська - й ок.
Ну что ж.
Поздравляю. Вы уже сравнялись с песикотом.
"віддавати Донбас" незручно, перебуваючи де завгодно. Тем более херсонские и запорожские земли.
Но вопрос стоит, не придётся ли позже отдавать ещё какие-то
.
Из Краматорска беженцев пока не больше, чем из Харькова.
Много своих квартир передали жители западных областей беженцам их Харькова? Или не передали, а хотя бы поделили?
я про що й кажу - а то ви відхиляєтесь від теми - не треба пропонувати здатися, не перебуваючи на ТОТ. а взагалі маячня - що робити державній владі - питання складне. але чомусь забороняють пропонувати ідеї, якщо вони не про здатися.
поки що мова йде про те, що руські хочуть те, щоб завоювати знадобиться ще рік-два з незрозумілими втратами. з кожним завойованим кілометром можливість захопити більше - вона зменшується. й в якийсь час завойовувати стане неможливим.
друге - оце брехня "до останньої верби". українські патріоти кажуть про перемовини й досягнення миру на РЕАЛІСТИЧНИХ умовах - по лінію фронту та таке інше.
Давно ли такие "українські патріоти", как вы, на это согласились? Ещё недавно вы пели совсем другие песни.
И как же беженцы из Донецка, Бахмута, Авдеевки?
у вас амнезія, чи не дай Боже деменція? я пишу про перемовини з другої половини 2023 року. й до того про кордони 1991 я не казав - пошук працює, можете подивитися. так, зараз ми в ситуації, що має сенс зупинитися по лінії фронту й чекати. ви так переймаєтесь про наклепи - але чомусь самі те й робите, що постійно на мене робите наклеп - якщо ви така стара, досвідчена людина - то можна вже було навчитися відповідати за слова
під гірше руські кажуть про втрати наших територій - при цьому не кажуть скільки втрачають вони й на фронті, й в тилу. санкції а тепер й НПЗ роблять значний внесок - бо якщо уважно подивитись, то основа Раші - лише нафта, й все.
Мне глубоко наплевать на их потери чем больше, тем лучше.
Но сколько мы "втрачаємо й на фронті, й в тилу"? Это вы не считаете?
Мне как-то всё равно, что "основа Раші", важно, что этой основы ей хватает.
Наши налёты на НПЗ, безусловно, полезны, но все эксперты
признают, что это не приводит к решающим последствиям, их достаточно быстро восстанавливают.
це вам наплювати, а інші розуміють - що всі ці втрати зменшують їх можливість захоплювати далі. й ви це добре розумієте, але тоді ваша мантра - треба домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах немає сенсу. бо можна не домовлятися, й вони скоро самі видохнуться. але перемовини двостороння гра - й насправді руські хочуть щось отримати, але можуть впустити момент через свої гордощі...
забудьте слово "всі". я вам наведу не одного експерта, який вважає, що втрати значні. дефіцит паливо на Раші вже виник. не знаю що вони там відновлюють, але таке обладнання на Раші не виробляється, а все китайським не замістять - бо тоді треба весь завод замінювати.
тому в парагвайські війну зараз грає сама Раша. диктатура - така диктатура. й об'єктивно саме Раша зацікавлена в перемовинах, бо втрачає вона значно більше, ніж отримує.
Утверждение так себе.
А ситуация "парагвайської війни" пока что далека и для нас , и для врага. Но, учитывая разницу в численности населения + массовый выезд беженцев за границу, для нас гораздо ближе.
Так что зацікавлені больше мы. И наше руководство, похоже, это уже понимает. В отличие от вас. Но, думаю, скоро переобуетесь
.
ще один наклеп ЛАД
- це ви як радянська людина звикли з лінією партії рухатися. а я за ліберальні ідеї був завжди. й свою позицію не змінював - ні в 2004, ні в 2014. як власне й ви - як були в душі за Рашу, так й залишились. хоча де ви, а де Раша - що вас з Рашею так єднає?
Shaman
1
4
5
Додано: Суб 13 вер, 2025 18:54
АндрейМ написав: pesikot написав:
Бо навіть в межах одного міста, перевезти нетранспортабельних стареньких - реальна проблема
Не кажучі, щоб вивезти їх за кордон
Навіть якщо вивезли, хто за кордоном буде за ними доглядати ?
Скільки молодих людей Ви готові покласти заради "нетранспортабельних стареньких"? Я розумію, що це - жорстке питання. З точки зору еволюції та навіть державних інтересів, який сенс захищати того, чиє життя вже завершилось майже? Ви готові забрати у когось 30-40-50 років життя заради року життя когось у похилому віці? Для чого? Ви колись бачили батьків, які хотіли, щоб їх діти померли до них? Чи Ви лише іншими життями можете розпоряджатись?
як швиденько перевзувся наш напівчоловік. як захищати державу - так давайте рівні права з жінками. а як врятуватися самому - то навіщо тих стареньких захищати - баласт. тут в молодих та старих раптово вже різні права. своїх батьків теж в баласт записали? що не вигадає з переляку людина без моральних підвалин, аби врятуватися самому...
Shaman
Додано: Суб 13 вер, 2025 19:00
Shaman написав:
як швиденько перевзувся наш напівчоловік. як захищати державу - так давайте рівні права з жінками. а як врятуватися самому - то навіщо тих стареньких захищати - баласт. тут в молодих та старих раптово вже різні права. своїх батьків теж в баласт записали? що не вигадає з переляку людина без моральних підвалин, аби врятуватися самому...
Які різні права? У мене таке ж саме право на життя і безпеку, як і у старих і жінок. Мені тут щось пише диванний ухилянт, який нікого захищати не збирається, як і флер? Відповідь по суті де? Скільки молодих ви усі готові покласти за ваші старі дупи? Цифри, будь-ласка.
Що таке "напівчоловік"? Ви та Песікіт?
АндрейМ
Додано: Суб 13 вер, 2025 19:06
АндрейМ написав: pesikot написав:
Бо навіть в межах одного міста, перевезти нетранспортабельних стареньких - реальна проблема
Не кажучі, щоб вивезти їх за кордон
Навіть якщо вивезли, хто за кордоном буде за ними доглядати ?
Скільки молодих людей Ви готові покласти заради "нетранспортабельних стареньких"? Я розумію, що це - жорстке питання. З точки зору еволюції та навіть державних інтересів, який сенс захищати того, чиє життя вже завершилось майже?
Вижу, что ты писатель, а не читатель ...
Бо мова йшла про інше і контекст був інший
Запитаю у відповідь - ти готовий стареньких та немічних кинути заради того, щоб твоя дупця у теплі була ? Щоб тобі гарнесенько було ?
Ти готовий кинути своїх батьків ?
pesikot
Додано: Суб 13 вер, 2025 19:12
pesikot написав:
Запитаю у відповідь - ти готовий стареньких та немічних кинути заради того, щоб твоя дупця у теплі була ? Щоб тобі гарнесенько було ?
Відповідай на моє питання, диванний воїн, а потім свої задавай.
pesikot написав:
Ти готовий кинути своїх батьків ?
Це - між мною і моїми батьками. Вони мені сказали що робити. Тебе це не стосується. Ти попросишь своїх дітей залишатись з тобою помирати від зброї чи скажешь їм рятуватись?
АндрейМ
Додано: Суб 13 вер, 2025 19:23
АндрейМ написав: pesikot написав:
Запитаю у відповідь - ти готовий стареньких та немічних кинути заради того, щоб твоя дупця у теплі була ? Щоб тобі гарнесенько було ?
Відповідай на моє питання, диванний воїн, а потім свої задавай.
Ти хто такий, щоб щось вимагати ?
Але вже зрозуміло, шо ти готовий кинути немічних заради себе коханого, заради своєї дупці в теплі
АндрейМ написав: pesikot написав:
Ти готовий кинути своїх батьків ?
Це - між мною і моїми батьками. Вони мені сказали що робити. Тебе це не стосується. Ти попросишь своїх дітей залишатись з тобою помирати від зброї чи скажешь їм рятуватись?
Ти своїх батьків кинув ...
pesikot
ЛАД написав:
Конкретные причины смерти каждого отдельного пассажира, конечно, никто не выясняет.
Тела не везут на вскрытие ?
ЛАД написав:
Кто-то стукнулся головой о землю, кто-то о переднее кресло, кто-то о корпус самолёта, кому-то пробило грудь (живот) обломками металла... Конкретных причин миллион и никто их не выясняет при катастрофе. При смерти дома могут делать вскрытие для установления конкретной причины. При катастрофах этим никто не занимается, всем понятно - причина катастрофа.
Что пишут в свидетельстве о смерти в реквизите "причина" - "катастрофа" ?
Востаннє редагувалось tumos
в Суб 13 вер, 2025 19:39, всього редагувалось 2 разів.
tumos
pesikot написав:
Ти хто такий, щоб щось вимагати ?
Я не вимагаю, диванний воїн. Не хочеш відповідати, не віддай, але і питань не май до інших тоді.
pesikot написав:
Але вже зрозуміло, шо ти готовий кинути немічних заради себе коханого, заради своєї дупці в теплі
А ти з фронту пишеш? Захищаєш немічних зі зброєю, чи пі**иш тут 24 години на добу?
pesikot написав:
Ти своїх батьків кинув ...
Ти своїх дітей і дітей інших (ти права не маєш на це, людожер!!!!!!!!) на смерть послав заради своєї дупи...
АндрейМ
