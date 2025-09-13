Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2947294829492950 Додано: Суб 13 вер, 2025 17:23 akurt

наприклад, яловичину не за 17 євро кіло, а за 27...32]





У Франції найдешевша яловичина 17 євро? 🙀

А є і по 30?

Їх там що, барабашов запліднює задорого? У Франції найдешевша яловичина 17 євро? 🙀А є і по 30?Їх там що, барабашов запліднює задорого? Hotab Повідомлень: 16305 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2490 раз. Профіль 4 4 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 вер, 2025 18:34 The_Rebel написав: BIGor

Ні, я мав в тому числі Варшаву/Краків. Я розумію, що в Україні майже нема середнього класу, тому навіть середня зарплата це далеко нижче середнього класу. Але ж Польща розвинута країна, в неї широкий середній клас. І все ж по загальноприйнятим методикам навіть верхня планка середнього класу у Варшаві значно нижче 5000 дол. А нижній десь від 1200-1500 дол:



Той факт, що вас оточують більш заможніші та успішніші люди, вам тільки в плюс. Але середній клас має інше визначення. Це люди з професійним статусом, що можуть забезпечити собі основні матеріальні та соціальні потреби. Ну не можна називати бідняками людей, що зарбляють мернше 5000 дол у Варшаві) Ні, я мав в тому числі Варшаву/Краків. Я розумію, що в Україні майже нема середнього класу, тому навіть середня зарплата це далеко нижче середнього класу. Але ж Польща розвинута країна, в неї широкий середній клас. І все ж по загальноприйнятим методикам навіть верхня планка середнього класу у Варшаві значно нижче 5000 дол. А нижній десь від 1200-1500 дол:Той факт, що вас оточують більш заможніші та успішніші люди, вам тільки в плюс. Але середній клас має інше визначення. Це люди з професійним статусом, що можуть забезпечити собі основні матеріальні та соціальні потреби. Ну не можна називати бідняками людей, що зарбляють мернше 5000 дол у Варшаві)

Ну дивіться, по-перше огляд від ШІ дає застарівші дані, по-друге мінімалка в Польщі вже 4666 зл, виходить по Вашому всі хто на мінімалці чи вище - середній клас в Варшаві. Цікаво. Ну дивіться, по-перше огляд від ШІ дає застарівші дані, по-друге мінімалка в Польщі вже 4666 зл, виходить по Вашому всі хто на мінімалці чи вище - середній клас в Варшаві. Цікаво. BIGor

Повідомлень: 10156 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1470 раз. Подякували: 1872 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 вер, 2025 18:42 Re: Еміграція, заробітчанство Ой+ написав: Режим дня: Правильний режим праці та відпочинку.

Є системні проблеми в Україні по всім пунктам.

Про Італію Режим дня: Правильний режим праці та відпочинку.Є системні проблеми в Україні по всім пунктам.Про Італію

В Італії дуже багато курять і пьють. Курять особливо жінки, пьють всі - бачив у їхньому Лідлі - купляжєш 5л баклажку - і наливаєш як воду на вибір червоне або біле - там спеціальний апарат з вином. В Італії дуже багато курять і пьють. Курять особливо жінки, пьють всі - бачив у їхньому Лідлі - купляжєш 5л баклажку - і наливаєш як воду на вибір червоне або біле - там спеціальний апарат з вином. BIGor

Повідомлень: 10156 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1470 раз. Подякували: 1872 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 вер, 2025 18:57 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: дивують люди, яким мабуть 75-80 років - вони їздять по вторинним дорогам - часто сільським - на роверах. Вчора навіть хотів фото зробити: дядя років 80 та тьотя років 78 - на роверах. І таке часто... дивують люди, яким мабуть 75-80 років - вони їздять по вторинним дорогам - часто сільським - на роверах. Вчора навіть хотів фото зробити: дядя років 80 та тьотя років 78 - на роверах. І таке часто...

В Україні також можете побачити як ще і з мішком бульби чи декількома мішками яблук пенсіонери шпарять. Думаю, що єесівцям таке і не снилося.

Моєму батькові 85, то він ще той велолюбитель. В Україні також можете побачити як ще і з мішком бульби чи декількома мішками яблук пенсіонери шпарять. Думаю, що єесівцям таке і не снилося.Моєму батькові 85, то він ще той велолюбитель. Ой+

Повідомлень: 7095 З нами з: 19.04.12 Подякував: 109 раз. Подякували: 1122 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 вер, 2025 19:37 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Ой+ написав: Режим дня: Правильний режим праці та відпочинку.

Є системні проблеми в Україні по всім пунктам.

Про Італію Режим дня: Правильний режим праці та відпочинку.Є системні проблеми в Україні по всім пунктам.Про Італію

В Італії дуже багато курять і пьють. Курять особливо жінки, пьють всі - бачив у їхньому Лідлі - купляжєш 5л баклажку - і наливаєш як воду на вибір червоне або біле - там спеціальний апарат з вином. В Італії дуже багато курять і пьють. Курять особливо жінки, пьють всі - бачив у їхньому Лідлі - купляжєш 5л баклажку - і наливаєш як воду на вибір червоне або біле - там спеціальний апарат з вином. Вино не рахується:)

І ц Франції також

Зате в них прискіпливе відношення до їжі, обідня перерва в Італії це святе, і багато хто їде додому, щоб пообідати з сімʼєю Вино не рахується:)І ц Франції такожЗате в них прискіпливе відношення до їжі, обідня перерва в Італії це святе, і багато хто їде додому, щоб пообідати з сімʼєю Faceless

Модератор Повідомлень: 36599 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1495 раз. Подякували: 8242 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 вер, 2025 20:19 Re: Еміграція, заробітчанство А на мою думку грають роль наступні фактори: 1)високі пенсії; 2)соціальне життя; 3)море.

Багато людей на пенсії у Італії тільки починають безтурботно жити, то чому б їм помирати?) У молоді роботи нема, а пенсіонери отримують свої 1000 євро плюс здають кімнати, то жити можна. І в них культура ходити в бари, зустрічатися та спілкуватися навіть у похилому віці. Порівняно з ними наші пенсіонери доживать віку на малу пенсію у своїй квартирі, майже нікуди не виходять, у стресі вибору між їжею, комуналкою та ліками, нікому не потрібні, навіть власним дітям, які роз'їхалися по світу. Добре якщо ще якось допомагають та інколи дзвонять The_Rebel

Повідомлень: 792 З нами з: 01.06.19 Подякував: 102 раз. Подякували: 204 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2947294829492950 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 1 гістьМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор