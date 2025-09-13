наприклад, яловичину не за 17 євро кіло, а за 27...32]
У Франції найдешевша яловичина 17 євро? 🙀
А є і по 30?
Їх там що, барабашов запліднює задорого?
Додано: Суб 13 вер, 2025 17:23
akurt
Додано: Суб 13 вер, 2025 18:34
Ну дивіться, по-перше огляд від ШІ дає застарівші дані, по-друге мінімалка в Польщі вже 4666 зл, виходить по Вашому всі хто на мінімалці чи вище - середній клас в Варшаві. Цікаво.
Додано: Суб 13 вер, 2025 18:42
Re: Еміграція, заробітчанство
В Італії дуже багато курять і пьють. Курять особливо жінки, пьють всі - бачив у їхньому Лідлі - купляжєш 5л баклажку - і наливаєш як воду на вибір червоне або біле - там спеціальний апарат з вином.
Додано: Суб 13 вер, 2025 18:57
Re: Еміграція, заробітчанство
В Україні також можете побачити як ще і з мішком бульби чи декількома мішками яблук пенсіонери шпарять. Думаю, що єесівцям таке і не снилося.
Моєму батькові 85, то він ще той велолюбитель.
Додано: Суб 13 вер, 2025 19:37
Re: Еміграція, заробітчанство
Вино не рахується:)
І ц Франції також
Зате в них прискіпливе відношення до їжі, обідня перерва в Італії це святе, і багато хто їде додому, щоб пообідати з сімʼєю
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:19
Re: Еміграція, заробітчанство
А на мою думку грають роль наступні фактори: 1)високі пенсії; 2)соціальне життя; 3)море.
Багато людей на пенсії у Італії тільки починають безтурботно жити, то чому б їм помирати?) У молоді роботи нема, а пенсіонери отримують свої 1000 євро плюс здають кімнати, то жити можна. І в них культура ходити в бари, зустрічатися та спілкуватися навіть у похилому віці. Порівняно з ними наші пенсіонери доживать віку на малу пенсію у своїй квартирі, майже нікуди не виходять, у стресі вибору між їжею, комуналкою та ліками, нікому не потрібні, навіть власним дітям, які роз'їхалися по світу. Добре якщо ще якось допомагають та інколи дзвонять
