втрачається 5-6 днів від зберігання паперів, щоб заплатити запроданцям (УГБ)
доречі, а на форумі УГБ вже запитували на якій підставі введені 0,2% ?
Додано: П'ят 12 вер, 2025 09:57
Re: Ринок ОВДП
Додано: П'ят 12 вер, 2025 10:08
підтримайте запит до УГБ на Мінфіні
Додано: П'ят 12 вер, 2025 10:36
До речі, десь на форумі було посилання на електронне звернення/скаргу на НБУ. Хтось може скинути?
Якщо туди масово почнуть писати, то може щось з цього і вийде
Додано: П'ят 12 вер, 2025 10:51
Re: Ринок ОВДП
Додано: П'ят 12 вер, 2025 17:37
Як передать папер ОВДП третій особі?
Кругом в інтернетах пишуть, як перевести свій папір з одної депозитарної установи в іншу, але це все ще своя папір лишиться. А як переписать папер на третю особу? Не заповіт, нічо тако - просто цивільна взаємодія між особами.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 17:44
В местной валютной ветке было и про перевод. По самой процедуре писать особенно нечего: обратиться в ДУ и спросить, как у них принято оформлять такой подарок (с т.з. НКУ). Дальше возможны нюансы. Говорили, что Сенс требует нотариального оформления, что типично стоит 1% с суммы. ICU, вроде, нет. Можно и договор купли-продажи оформить, если это не подарок. По-идее, процедура такая же.
Додано: Суб 13 вер, 2025 21:46
Купівля ОВДП
Підкажіть будь ласка знатоки, ті хто поповнювали свій рахунок в Ісу через Портмоне за кредитні кошти нещодавно, коміссіях зі сторони банку є? Хотілося б знати з яких саме банків поповнювали, якщо немає комісії.
Додано: Суб 13 вер, 2025 21:56
Там последний минимум год такое же 6211, как при покупке в Дии. Комисы и вообще разрешения у банков-эмитентов проводить такую операцию, соответственно, такие же. Можно их выше по теме посмотреть.
