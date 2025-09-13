Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
The_Rebel написав:BIGor Ні, я мав в тому числі Варшаву/Краків. Я розумію, що в Україні майже нема середнього класу, тому навіть середня зарплата це далеко нижче середнього класу. Але ж Польща розвинута країна, в неї широкий середній клас. І все ж по загальноприйнятим методикам навіть верхня планка середнього класу у Варшаві значно нижче 5000 дол. А нижній десь від 1200-1500 дол: Той факт, що вас оточують більш заможніші та успішніші люди, вам тільки в плюс. Але середній клас має інше визначення. Це люди з професійним статусом, що можуть забезпечити собі основні матеріальні та соціальні потреби. Ну не можна називати бідняками людей, що зарбляють мернше 5000 дол у Варшаві)
Ну дивіться, по-перше огляд від ШІ дає застарівші дані, по-друге мінімалка в Польщі вже 4666 зл, виходить по Вашому всі хто на мінімалці чи вище - середній клас в Варшаві. Цікаво.
akurt написав:дивують люди, яким мабуть 75-80 років - вони їздять по вторинним дорогам - часто сільським - на роверах. Вчора навіть хотів фото зробити: дядя років 80 та тьотя років 78 - на роверах. І таке часто...
В Україні також можете побачити як ще і з мішком бульби чи декількома мішками яблук пенсіонери шпарять. Думаю, що єесівцям таке і не снилося. Моєму батькові 85, то він ще той велолюбитель.
А на мою думку грають роль наступні фактори: 1)високі пенсії; 2)соціальне життя; 3)море. Багато людей на пенсії у Італії тільки починають безтурботно жити, то чому б їм помирати?) У молоді роботи нема, а пенсіонери отримують свої 1000 євро плюс здають кімнати, то жити можна. І в них культура ходити в бари, зустрічатися та спілкуватися навіть у похилому віці. Порівняно з ними наші пенсіонери доживать віку на малу пенсію у своїй квартирі, майже нікуди не виходять, у стресі вибору між їжею, комуналкою та ліками, нікому не потрібні, навіть власним дітям, які роз'їхалися по світу. Добре якщо ще якось допомагають та інколи дзвонять
The_Rebel написав:А на мою думку грають роль наступні фактори: 1)високі пенсії; 2)соціальне життя; 3)море. Багато людей на пенсії у Італії тільки починають безтурботно жити, то чому б їм помирати?) У молоді роботи нема, а пенсіонери отримують свої 1000 євро плюс здають кімнати, то жити можна. І в них культура ходити в бари, зустрічатися та спілкуватися навіть у похилому віці. Порівняно з ними наші пенсіонери доживать віку на малу пенсію у своїй квартирі, майже нікуди не виходять, у стресі вибору між їжею, комуналкою та ліками, нікому не потрібні, навіть власним дітям, які роз'їхалися по світу. Добре якщо ще якось допомагають та інколи дзвонять
А это само собой нарисовалось или надо било пахать деньноиношно, отказывая себе во всём?
The_Rebel написав:А на мою думку грають роль наступні фактори: 1)високі пенсії; 2)соціальне життя; 3)море. Багато людей на пенсії у Італії тільки починають безтурботно жити, то чому б їм помирати?) У молоді роботи нема, а пенсіонери отримують свої 1000 євро плюс здають кімнати, то жити можна. І в них культура ходити в бари, зустрічатися та спілкуватися навіть у похилому віці. Порівняно з ними наші пенсіонери доживать віку на малу пенсію у своїй квартирі, майже нікуди не виходять, у стресі вибору між їжею, комуналкою та ліками, нікому не потрібні, навіть власним дітям, які роз'їхалися по світу. Добре якщо ще якось допомагають та інколи дзвонять
А это само собой нарисовалось или надо било пахать деньноиношно, отказывая себе во всём?