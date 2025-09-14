RSS
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 19:09

Не лайся, пане Vadim_, ти в славетний список не увійшов.
До тебе встигли люди в той перелік записатися.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 19:13

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Не всі прижилися в Канаді, прибувши за програмою CUAET.
Повертаються в Європу.
Сьогодні обговорювали в нашій діаспорі можливість прибуття у Францію після життя в Канаді.
Можливо. Франція приймає.
На відміну від тих, хто отримував статус «Тимчасовий захист» в Європі - і в цьому випадку треба обовʼязково надавати французам документи про відмову від такого статусу в ЄС - після Канади - яка - зрозуміло - не є членом ЄС - така відмова не є необхідною.
18 вересня в Торонто відбудеться грандіозне шою - концерт Артема Пивоварова. Ціна квитків стартує з цифри 55 C$.
Похресник моєї жінки, який працює в Торонто, вже купив квитки.



Сьогодні на концерт Артема Пивоварова в місті New York мабуть піде учасник нашого форуму пан rjkz.

РЕКЛАМАНУТЬ. пі здануть це наше усе
а потім не у ті двері зайшов...
  Hotab написав:З Відня ж гарне авіасполучення як мінімум до Варшави. Що таки поближче буде потім в Україну , аніж віденським потягом .

Не все так просто.
Припустимо, ви з Відня на літаку прибудете в Краків або у Варшаву - а далі знову згаданий вище автобус. Весь позитив зникає.
Є чартери в польське місто Жешув (Ряшів).
На практиці все залежить від напрямку руху:
- зараз реально зручним для українців є аеропорт Кишинева. Наші люди з Дніпра, Запоріжжя, Харкова легко дістаються до цього аеропорта - а щ нього куди хочеш. Купа авіарейсів забезпечують авіакомпанії.
- але - якщо людину хвилює Львів, Рівно, Івано-Франківськ вже не так зручно.
- тоді на допомогу приходить аеропорт в румунському місті Сучава. Але квитки завжди дорогі. Можна легко дістатися в Чернівці.

Таким чином, все залежить від міста призначення.
Тому прямий потяг з я Відня - Братислави - на Ужгород зараз дуже цікавий варіант.

Альтернатива для наших українців з Тулузи була мікроавтобус або автобус з Тулузи на Київ - 150 € в один бік. Або FlixBus з двома пересадками (до Львова) за 175 €.
Але 50 годин в дорозі - то ще те випробування…
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 19:24

Ну от для мене якщо обовʼязково саме потяг (зручність, передбачуваність, відсутність шмонів .. а запрєщонка якась у мене є завжди.. З України це якісь сухі чи консервовані мʼясопродукти, в Україну екзотичні фрукти), то Кишинів не варіант. Там на Київ лише один потяг , і той не зручно. Да і до Києва 19 годин.
В ідеалі б Ясьонка, але там мало рейсів . Тому виходить Варшава найкраща. Там вже якщо прямого потяга нема, то через хельм квитки є завжди,
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 19:25

  akurt написав:Не лайся, пане Vadim_, ти в славетний список не увійшов.
До тебе встигли люди в той перелік записатися.

Та шо я ?
ти молодих вербуешь падло , невзначай
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 19:29

Бросай бухать, сердечный.
Начни ремонт ж/б параллелепипеда, в который вложился по глупости.
