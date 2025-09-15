$30 в тиждень на їду в СА (тобто на місячну суму фудстемпів в $121)
Додано: Нед 14 вер, 2025 23:35
$30 на їду в СА
Додано: Пон 15 вер, 2025 00:13
Я 48 ехал. В принципе норм, главное что бы водитель курящий был, хоть успевать выдолбать по две-три сигареты на остановках, и мурашки по левой ноге недели две ползали-защемил что-то от долгого сидения.
Самое смешное было,когда поляки завернули автобус из-за полного бака дизеля, о чем водитель честно сказал, а пешком нельзя, и бус возвращается назад, согласно старой пословице-"пливли-пливли,біля берега всрались"
Но на ближайшей шиномонтажке предлагали широкий спектр услуг типа "сливание дизеля","снятие тонировки" , и второй подход оказался удачнее.
Разочарован возвращением. Ни гімн не співали,ні фотали на стенгазету-впустили да и все.
Хотя хотелось оплесків или хоть увещевания типа "схаменись,опудало,куди ти прешся?"
Додано: Пон 15 вер, 2025 09:37
Додано: Пон 15 вер, 2025 10:34
Re: Еміграція, заробітчанство
Тебя посмотреть и если карты лягут - бусифицировать
Помнишь плакат ВОВ где политрук с ТТэхой поднимает в последнюю атаку свою роту?
А у тебя будет Стечкин и все здешние нэпэрэможни потужныкы за спиной.
Как никак Бердянск это Украина и ты для нас его вернёшь
