#<1 ... 2949295029512952 Додано: Нед 14 вер, 2025 23:35 $30 на їду в СА BIGor написав: akurt написав: - «Нижний средний» класс стартует с какой примерно цифры?

$30 в тиждень на їду в СА (тобто на місячну суму фудстемпів в $121)

Повідомлень: 40794 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1610 раз. Подякували: 2855 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 вер, 2025 00:13 akurt написав: Але 50 годин в дорозі - то ще те випробування… Але 50 годин в дорозі - то ще те випробування…



Я 48 ехал. В принципе норм, главное что бы водитель курящий был, хоть успевать выдолбать по две-три сигареты на остановках, и мурашки по левой ноге недели две ползали-защемил что-то от долгого сидения.

Самое смешное было,когда поляки завернули автобус из-за полного бака дизеля, о чем водитель честно сказал, а пешком нельзя, и бус возвращается назад, согласно старой пословице-"пливли-пливли,біля берега всрались"

Но на ближайшей шиномонтажке предлагали широкий спектр услуг типа "сливание дизеля","снятие тонировки" , и второй подход оказался удачнее.

Разочарован возвращением. Ни гімн не співали,ні фотали на стенгазету-впустили да и все.

Хотя хотелось оплесків или хоть увещевания типа "схаменись,опудало,куди ти прешся?"

Повідомлень: 814 З нами з: 11.09.24 Подякував: 7 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 вер, 2025 09:37 Господар Вельзевула написав: ...

нах ти взагалі повернувся?.. нах ти взагалі повернувся?.. Shaman

Повідомлень: 9801 З нами з: 29.09.19 Подякував: 781 раз. Подякували: 1649 раз. Профіль 1 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 вер, 2025 10:34 Re: Еміграція, заробітчанство Тебя посмотреть и если карты лягут - бусифицировать

Помнишь плакат ВОВ где политрук с ТТэхой поднимает в последнюю атаку свою роту?

А у тебя будет Стечкин и все здешние нэпэрэможни потужныкы за спиной.

Как никак Бердянск это Украина и ты для нас его вернёшь барабашов

