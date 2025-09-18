$30 в тиждень на їду в СА (тобто на місячну суму фудстемпів в $121)
Додано: Нед 14 вер, 2025 23:35
$30 на їду в СА
Додано: Пон 15 вер, 2025 00:13
Я 48 ехал. В принципе норм, главное что бы водитель курящий был, хоть успевать выдолбать по две-три сигареты на остановках, и мурашки по левой ноге недели две ползали-защемил что-то от долгого сидения.
Самое смешное было,когда поляки завернули автобус из-за полного бака дизеля, о чем водитель честно сказал, а пешком нельзя, и бус возвращается назад, согласно старой пословице-"пливли-пливли,біля берега всрались"
Но на ближайшей шиномонтажке предлагали широкий спектр услуг типа "сливание дизеля","снятие тонировки" , и второй подход оказался удачнее.
Разочарован возвращением. Ни гімн не співали,ні фотали на стенгазету-впустили да и все.
Хотя хотелось оплесків или хоть увещевания типа "схаменись,опудало,куди ти прешся?"
Додано: Вів 16 вер, 2025 07:58
Польські митники затримали українку з купою готівки у багажі
Зазначається, що 40-річна жінка намагалася перевезти через кордон 280 тисяч доларів та 80 тисяч євро готівкою, або 1,3 мільйона злотих в перерахунку на польську валюту.
Оскільки українка не задекларувала готівку, на її рахунку арештували 80 тисяч злотих, які можуть бути стягнуті як штраф. Остаточне покарання має визначити Митна та податкова служба.
Додано: Вів 16 вер, 2025 09:35
Це повинен бути серйозний обʼєм
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:54
Ну, непоганий об"єм.
Блок з 100 000 доларів має такий стандартний вигляд:
Здається купюри в євро так не пакують - тільки пачки по 10 000 євро купюрами по 100 євро.
Здається хтось писав, що 80 000 євро мають об"єм в 1 літр (10 куб. см).
Тобто сума у пані має об"ємом 3 таких блоки плюс ще купюри євро.
Це повний рюкзак середнього розміру.
Хм... Я часто перетинаю кордони то тут так:
- невдале розташування свого багажу в авто. Багаж треба готувати для митного огляду. Зазвичай митник не лізе руками на саме дно валізи/рюкзака, а копирсається зверху. В таких випадках треба зверху класти старі тапці або панчохи: далі руки митника не йдуть.
- друга версія - пані "кинули" інформатори (головна версія).
- третя версія: пані не має розуму в голові, а порадити не було кому: достатньо було в он-лайн режимі на сайті Польські митниці задекларувати ці гроші. Нема ніяких проблем: будь-яка сума.
Там в декларації задають "незручні питання" типу звідки гроші і навіщо вони, але можна давати формальні відповіді - наприклад, "для купівлі нерухомості" - на "Червоному коридорі" достатньо сказати номер митної декларації - її польські митники роздрукують в двох екземплярах - поставлять на кожній по 2 печатки і - вільною птицею в Краків - їсти Журек...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 16 вер, 2025 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:58
akurt
А хіба польська митниця не дивиться укр декларацію?
А там просять трохи більше документів,
Додано: Вів 16 вер, 2025 11:04
Ні не дивиться - навіщо їм її дивится.
Немає потреби, Це ДЕКЛАРАЦІЯ (заява) про те, що ввозить людина.
Перевірено власноруч: рік тому я встав з літака рейсу "Стамбул-Краків" - свідомо йшов на "Червоний коридор" - в мене вже була заповнена в он-лайн режимі митна декларація.
Поляки навіть здивувалися, швидко знайшовши її за номером, який я повідомив.
Взагалі не задавали ніких питань - при чому вони НЕ знали з якого саме я рейсу - бо в аеропорт Кракова прибували багато літаків - на паспортному контролі була величезна черга - "вінегрет" з прибульців - митники тільки сперечалися, перераховувати пачки доларів чи ні.
Пані-митниця говорила, дивлячись на великий пакет, що не треба, а пан-митник сказав як "Іван Васильович":
- Отведай...
Пераховували покупюрно, що було трохи кумедно.
Додано: Вів 16 вер, 2025 11:26
News from France
"Знав би де впав би - соломки підстелив би..."
В еміграції все буває важко, а інколи дуже важко.
Доня приятелів з Чернігова вступила як українка з прифронтової зони на безкоштовне навчання в один із французьких університетів.
Університет у славетному місті "Metz"
В мене не залишилося якихось яскравих вражень - а у нашої студентки - залишиться...
Вона з мамою дуже довго - в Чернігові - пакувала речі для студентського життя - та молоденька ж - не допетрала, що треба вчасно подати заявку на гуртожиток.
Залишилася БЕЗ місяця в гуртожитку.
До 20 вересня їй та мамі надали житло наші українці з діаспори - приватний будинок - в невеличкому селі - не дуже й далеко від міста, але... але...
У Франції залізничне сполучення дуже непогане - швидкісні потяги можуть Вас домчати з Марселя в Тулузу за декілька годин і інколи дуже дешево... Більше того: у деяких департаментах Франції українцям надають картку для безкоштовного проїзду в електричках.
А ось автобусне сполучення - ну прямо ніяке... Особливо якщо мова йде про велике місто та невеличкий населений пункт - а таких тут більше - все у минулому маєтки маркізів, які за віки обросли приватними оселями. В такі населенні пункти - а там часто збереглися маєтки/палаци просто як музеї часів кардинала Мазаріні - автобуси взагалі не ходять... дітей в школу возить шкільний автобус...
Ну ось: перший день в університеті нашої/французької студентки:
- 4 години добиралася до університету;
- 6 годин тривало навчання:
- 4 години добиралася в звортньому боку до мами...
Все як в старовинній пісні - слово в слово - про мученика науки:
Додано: Вів 16 вер, 2025 21:06
Все частіше в Європі зʼявляються наші 21-о річні хлопці - просять допомогти з роботою (цитата):
«Доброго дня. Шукаю роботу різноробочим, підсобником, помічником. Можу і на виїзд. Без шкідливих звичок, працьовитий. Хлопець 21 рік.
+33 7 58 91 ХХ ХХ - Михайло».
Для довідки: +33 - код Французькоі республіки.
Додано: Чет 18 вер, 2025 10:28
«Доброго дня. Шукаю роботу в офісі: консультантом, асистентом, помічником, гідоом, ріелтором. Можу і на виїзд або сторожем. В міру без шкідливих звичок (хроплю). +90 242 ХХ YY ZZZ - Семенич».
Для довідки: +90 - код Турецької республіки.
