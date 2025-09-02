RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Виїзд чоловіків 1822 років:
чи став він масовим та як...

Виїзд чоловіків 1822 років: чи став він масовим та як...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 12:09

Виїзд чоловіків 1822 років: чи став він масовим та як...

Пропонуємо до обговорення:
Work.ua провів опитування серед роботодавців, щоб зʼясувати, компанії з яких галузей частіше стикаються зі звільненнями молодих чоловіків внаслідок дозволу на виїзд чоловіків 18−22 роки.

Дивися повний текст
Виїзд чоловіків 18−22 років: чи став він масовим та як впливає на ринок праці
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100522
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 12:10

Шановні читачі!

Як, на Вашу думку, ця ситуація вплине на економіку України у довгостроковій перспективі?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5132
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1153 раз.
Подякували: 2060 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 13:07

Re: Виїзд чоловіків 1822 років: чи став він масовим та як...

  Ірина_ написав:ситуація вплине на економіку України у довгостроковій перспективі


руйнівним чином
евакуація\експорт генофонду замість інтенсифікації пошуку дипломатичного рішення у війні, то було фатальне рішення для долі України, та її економікм зокрема
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4244
З нами з: 13.06.20
Подякував: 403 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Соціальна пенсія з 65 років: кому можуть відмовити у...
R2 » Вів 16 вер, 2025 20:13
1 102
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 вер, 2025 20:13
sent_56off
П’ять позашляховиків, які прослужать понад 10 років
R2 » Вів 02 вер, 2025 22:05
1 268
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 вер, 2025 22:05
maximmedvid_mm
За незаконний виїзд за кордон хочуть саджати на 3 роки:...
R2 » П'ят 22 сер, 2025 15:13
4 884
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 сер, 2025 17:13
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14871)
18.09.2025 13:20
Ринок ОВДП (9722)
18.09.2025 13:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.