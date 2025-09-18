Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Все частіше в Європі зʼявляються наші 21-о річні хлопці - просять допомогти з роботою (цитата): «Доброго дня. Шукаю роботу різноробочим, підсобником, помічником. Можу і на виїзд. Без шкідливих звичок, працьовитий. Хлопець 21 рік. +33 7 58 91 ХХ ХХ - Михайло».
Для довідки: +33 - код Французькоі республіки.
«Доброго дня. Шукаю роботу в офісі: консультантом, асистентом, помічником, гідоом, ріелтором. Можу і на виїзд або сторожем. В міру без шкідливих звичок (хроплю). +90 242 ХХ YY ZZZ - Семенич».
Для довідки: +90 - код Турецької республіки.
Там код мобильных(по крайней мере у моих знакомых) 0530 и дальше - +90530,+90531,...+90536 - по крайней мере Туркселовских Он же в Гасконии не будет лопать улиток с ДомПериньон с трубкой радиоудлинителя Тофаз или Сабур?
Що ж такі примітивні міркування з приводу зв"язку... Примітивненько... В мене є діючий номер телефона від Turkcell: +90 531 2459ХХХ. Працює в усіх країнах світу.
Для довідки: - мій мобільний номер телефона у Франції - мобільний оператор Orange +33 687 657ХХХ. - мій домашній номер телефона (стаціонарний) +33 562 070Х ХХ. - інтернет забезпечує компанія Orange - оптичний кабель заведено в будинок - швидкість 1 Гб/с.
Про Dom Pérignon чергова помилка: вчора відвідував місто Lupiaс - це реальна батьківщина знаменитого Д"Артаньяна. Мало хто знає, що це не тільки літературний персонаж, але і людина, яка реально існувала та загинула на війні здається в Нідерландах. https://maps.app.goo.gl/AykekBWsmQ8FxJ3E7 Заїхав на виноробню De Montrouge, там була дегустації вин. Узяв коробку (6 пляшок) білого Шардоне (8 євро пляшка), коробку червоного сухого (8 євро пляшка). В мене планується "домашнє свято" - будуть запрошені як українці, так і французи. Планую здивувати французів Шашликом - реально люди не знають, що воно таке та як готується...
В місті Lupiac на головній площі - там і мерія, і собор, і трохи далі - будинок-музей знаменитого героя - працює автентична ресторація
Примітивненькі думки у горе-дописувачів - від того і цікавіше...
P.S. Для оцінки примітивізму ще такий факт: за рік - вже більше - життя у Франції жодного разу ніде не бачив в меню равликів ("уліток"). Можливо десь в рестораціях інших регіонів Франції і є, але на півдні ніде НЕ подають. До речі, не подають ніде і знаменитий "Луковый суп". Це все більше легенди. Ну а примітиви згадують те, чого ні самі НЕ бачили, НЕ готували, та НЕ смакували.