#<1 ... 2950295129522953 Додано: Чет 18 вер, 2025 10:56 Продовжуй опускатися на дно життя.



P.S. Назавжди забудь назви країн: Норвегія, Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польщя, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Сербія, Албанія, Чорногорія, Греція, Південна Македонія, Хорватія, Словенія, Австрія, Чехія, Італія, Швейцарія, Люксембург, Бельгія, Нідерланди, Франція, Іспанія, Португалія, Велика Британія, Ірландія, Ісландія, Андорра, Данія, Туреччина, Грузія, Арменія, Єгипет, Марокко, Туніс, США, Канада і ще назви 100 країн світу.

Все своє ти вже профукав, витративши час на десятки тисяч дурнуватих повідомлень на Фінансовому форумі України. akurt

Повідомлень: 11284 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4024 раз. Подякували: 1476 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 вер, 2025 11:01 flyman написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from France



Все частіше в Європі зʼявляються наші 21-о річні хлопці - просять допомогти з роботою (цитата):

«Доброго дня. Шукаю роботу різноробочим, підсобником, помічником. Можу і на виїзд. Без шкідливих звичок, працьовитий. Хлопець 21 рік.

+33 7 58 91 ХХ ХХ - Михайло».



«Доброго дня. Шукаю роботу в офісі: консультантом, асистентом, помічником, гідоом, ріелтором. Можу і на виїзд або сторожем. В міру без шкідливих звичок (хроплю). +90 242 ХХ YY ZZZ - Семенич».



Там код мобильных(по крайней мере у моих знакомых) 0530 и дальше - +90530,+90531,...+90536 - по крайней мере Туркселовских

Там код мобильных(по крайней мере у моих знакомых) 0530 и дальше - +90530,+90531,...+90536 - по крайней мере Туркселовских

Он же в Гасконии не будет лопать улиток с ДомПериньон с трубкой радиоудлинителя Тофаз или Сабур?

барабашов

Додано: Чет 18 вер, 2025 11:28

Примітивненько...

В мене є діючий номер телефона від Turkcell: +90 531 2459ХХХ.

Працює в усіх країнах світу.



Для довідки:

- мій мобільний номер телефона у Франції - мобільний оператор Orange +33 687 657ХХХ.

- мій домашній номер телефона (стаціонарний) +33 562 070Х ХХ.

- інтернет забезпечує компанія Orange - оптичний кабель заведено в будинок - швидкість 1 Гб/с.



Про Dom Pérignon чергова помилка: вчора відвідував місто Lupiaс - це реальна батьківщина знаменитого Д"Артаньяна. Мало хто знає, що це не тільки літературний персонаж, але і людина, яка реально існувала та загинула на війні здається в Нідерландах.

https://maps.app.goo.gl/AykekBWsmQ8FxJ3E7

Заїхав на виноробню De Montrouge, там була дегустації вин.

Узяв коробку (6 пляшок) білого Шардоне (8 євро пляшка), коробку червоного сухого (8 євро пляшка).

В мене планується "домашнє свято" - будуть запрошені як українці, так і французи. Планую здивувати французів Шашликом - реально люди не знають, що воно таке та як готується...



В місті Lupiac на головній площі - там і мерія, і собор, і трохи далі - будинок-музей знаменитого героя - працює автентична ресторація





Примітивненькі думки у горе-дописувачів - від того і цікавіше...



P.S. Для оцінки примітивізму ще такий факт: за рік - вже більше - життя у Франції жодного разу ніде не бачив в меню равликів ("уліток"). Можливо десь в рестораціях інших регіонів Франції і є, але на півдні ніде НЕ подають.

До речі, не подають ніде і знаменитий "Луковый суп".

