#<1 ... 2953295429552956> Додано: Нед 21 вер, 2025 07:57 Water написав: akurt написав: Університет у славетному місті "Metz"

Ну ось: перший день в університеті нашої/французької студентки:

- 4 години добиралася до університету;

- 6 годин тривало навчання:

Якщо коротко, без історії, коли у мене тупо відмінили останній потяг TER, а була зима, народу було багатенько, я з іншими 99.9% французів дістався якогось міста, звідки сьгодні більше не ходило жодного потягу до 5 ранку, готелі- йок, усе забито. Вокзал, стільців нема, з собою у мене була пляшка червоного вина, сир та з французської я знав єдину фразу, яку вичитав у знаменитому романі Ільфа та Петрова "Же не манж па сис жур." Був з радістю прийнятий у дружню французську компанію, де був нагодований по повній програмі та відправлений першим потягом за призначенням без усіляких додаткових квитків.



Так ось, припустимо живуть вони у 08300 Rethel, France, дістатись до Metz це або потяги десь біля 4 годин, машина 2 години з копійками. Кожен день їздить туди/взад таку відстань це дуже напряжно. Ще не забуваємо мою історію, там тільки сипне трішки снігу, так ці TER потяги приїхали, тобто великий шанс не дістатись універу, або додому не повернутись. Машину на таку відстань я теж не раджу. Чому можу написать, але основне, при наявності у дівчини водійського посвідчення, це напряг, плюс витрати на автобан, паливо та сервіс.



У мене так арабам студентам медакадемії здавав моэ житло араб рило.

Не знаю яка саме система навчання військових пілотів на Заході, підозрюю тіпа відпрацював якийсь термін- нічого не винен.





Така схема всюди. І у нас, і у них, і навіть у шкільного вчителя: відпрацюй певний термін (контракт, зазвичай від 5 до 10р) ) на державу і ти вільна птаха. Далі йди працюй хоч на себе, хоч на комерційну авіакомпанію, хоч продовжуй на державу. І це при тому що західному пілоту часто нема спокуси (фінансової) швидше втекти від роботи на державу, бо держава дає не тільки конкурентну зп, а і ще такий пакет, який комерційна авіакомпанія не завжди собі дозволить.

А тут в понятійному апараті Флайманів , які самі отримали таку саму безкоштовну освіту від держави, ти винен все життя після ВУЗу.

Не знаю яка саме система навчання військових пілотів на Заході, підозрюю тіпа відпрацював якийсь термін- нічого не винен.





Така схема всюди. І у нас, і у них, і навіть у шкільного вчителя: відпрацюй певний термін (контракт, зазвичай від 5 до 10р) ) на державу і ти вільна птаха. Далі йди працюй хоч на себе, хоч на комерційну авіакомпанію, хоч продовжуй на державу. І це при тому що західному пілоту часто нема спокуси (фінансової) швидше втекти від роботи на державу, бо держава дає не тільки конкурентну зп, а і ще такий пакет, який комерційна авіакомпанія не завжди собі дозволить.

А тут в понятійному апараті Флайманів , які самі отримали таку саму безкоштовну освіту від держави, ти винен все життя після ВУЗу.

Для не алкоголіка впенса непридатного до тцк на влк., на захист Держави він наразі непридатний, а у Африці придатний керувати гелікоптером.

Я бывал часто в военном городке Днепропетровска, там продавалось в магазине то чего небыло никогда в городе...





Горілка?



Підзастряв ти вадос розумово в якійсь радянській армії в ГДР .

Я бывал часто в военном городке Днепропетровска, там продавалось в магазине то чего небыло никогда в городе...





Горілка?



Підзастряв ти вадос розумово в якійсь радянській армії в ГДР .

Якого ти року народився?



Якого *** ти народився?

Нема сенсу тобі щось казати, ти забуваєш все з ранку.

Якого ти року народився?



Якого *** ти народився?

Нема сенсу тобі щось казати, ти забуваєш все з ранку.

Якого ти року народився?



Якого *** ти народився?

Нема сенсу тобі щось казати, ти забуваєш все з ранку.

Он твій земляк 120-кг з анальними збоченнями каже що 81-го.. Ясна справа що ні, але хай буде . А що? Якого *** ти народився?Нема сенсу тобі щось казати, ти забуваєш все з ранку.Он твій земляк 120-кг з анальними збоченнями каже що 81-го.. Ясна справа що ні, але хай буде . А що?

А тобі яка різниця? Тобі ж не бухати зі мною

Ти і сам вмієш 😅

