Ринок нерухомості
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 23:37

$100K за H1B

  rjkz написав:
  flyman написав:розходимся, починає діяти із 2026р. для нових заявників


???
Кто на ком стоял?

$100K за H1B (хтось відредагував лонгрід, бо довге цитування)
Відмотайте по якорям до початку даної теми від акурта
viewtopic.php?p=5891797#p5891797
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 01:37

  Bolt написав:https://youtu.be/CqlEAIqg1AM?si=jq3h_-HFrPWcKwLV
Тётку уволили за то, что фотографировала тпуп колеги по работе, который умер от переутомления на складе Амазона в Польше. Всего за несколько лет умерло около пяти чел. Реалии современного рынка труда. 😟


В США Амазон - это тоже "подарочек".
Я не знаю почему туда люди идут.
Меня когда только приехали, уговаривали - на склад в НДж требуются люди.
17 долларов в час.
Мне 1,5 часа было туда добираться в одну сторону.
И проезд бы обходился в 10% от дневного заработка.
Я говорю - нахрена?
Там можно карьеру сделать?
Серьезно?
Начать грузчиком и потом стать старшим грузчиком? Или подождать и стать грузчиком постарше?
О какой-то карьере думать?
Так они нанимают десятками тысяч и увольняют теми-же пачками.
Платят? В НЙ деливерщикам на амазон-траках платят 21 доллар в час сейчас.
Нах надо? И водила и экспедитор и грузчик в одном лице.
За эти деньги сейчас ННА работают. На площадке, где я бегаю, на лавочках сидят пенсы со своими ННА. Пенсы воздухом дышат, на солнышке греются, ННА или то-же самое делают или по телефону трындят, кстати, я про Нерху спрашивал - никто не ответил. Это я там слышал разговор.
rjkz
10
5
7
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 01:38

  flyman написав:
  rjkz написав:
  flyman написав:розходимся, починає діяти із 2026р. для нових заявників


???
Кто на ком стоял?

$100K за H1B (хтось відредагував лонгрід, бо довге цитування)
Відмотайте по якорям до початку даної теми від акурта
viewtopic.php?p=5891797#p5891797


А, понятно, мне не интересна его писанина. Он у меня в игноре.
rjkz
10
5
7
