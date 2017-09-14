Что вы думаете о Дэн Сяопине Мои чувства [сейчас] смешанные. Он, безусловно, был освободителем для Китая и для меня. Без него Китай после смерти Мао превратился бы в новую Северную Корею. Но он решил не отрекаться от Мао, и Китай продолжал оставаться репрессивным обществом, с Тяньаньмэнь. И это также позволило Китаю попытаться вернуться к временам Мао, к тем недобрым старым временам.
В СССР пошли дальше. Хрущёв довёл дело до конца, не ограничившись разоблачением Берии, Кобулова и пр., но и отрёкся от Сталина, признав именно его главным виновником преступлений режима и прямо назвав его сталинским, а не возложив вину на подручных - Ягоду, Ежова, Берию. Поэтому возрождение сталинских порядков в Союзе было невозможно, несмотря на достаточно большое количество оставшихся поклонников Сталина. Поэтому же на Западе, да и во всём мире есть много маоистов, но практически нет сталинистов (во всяком случае, я о них не слышал).
Shaman написав:....... вас тут нещодавно ганяли за аварії на АЕС - так ви розповідали, що ви мене за дрібниці хапаєте, я ж по суті. й тепер те саме робите. тому змушений розкладати по полицях.
Во-первых, меня не "гоняли", а доставали. Причём люди, которые о работе АЭС точно знают не больше меня. Разница в том, что я честно признавал, что не знаком с работой АЭС и не могу определять причины аварий, то эти люди меня пытались убедить, что причины всех аварий одинаковы. Если вы также, как они, не видите разницу между причинами и возможностями, то это ваши проблемы. Такие же, как у них.
Поговорим о ваших проблемах. Вам было сказано, что до аварии на Чернобыльской АЭС специалистам были известны проблемы (конструктивные недостатки) соответствущего реактора. В связи с чем ваше утверждение, что до Чернобыля была увереннсть о невозможности такой аварии является мягко говоря сомнительным. Именно вы принялись рассуждать о различиях причин между авариями на двух объектах.
Подтвердите, пожалуйста, цитатами из сообщений, где известные вам люди убеждают вас, что причины всех аварий одинаковы.
Простите, мне хватило сегодня бесед с экономистом Shaman"ом. Я не буду тратить время ещё и на то, чтобы что-то подтверждать ещё и юристу.
hxbbgaf написав:Вчора по Києву судмедексперт з Вінниці сказав, що експертизи гальмуються і робиться це владою, каже, не знає, це заради економії грошей чи саботаж і диверсія, але це факт. Людину це дістало, кричить, а нічого зробити не може. Мова була за ті 1000 тіл загиблих, що нещодавно передали. А в Києві, взагалі, судмедекспертизи і по цивільним справам гальмуються, черга на роки! Повсюди корупція і якийсь жах.
Вы не допускаете, что судмедэксперты просто перегружены? Им приходится делать экспертизу трупов погибших солдат, трупов, возвращаемых по обмену. Такого количества экспертиз в мирное время не было даже близко, а судмедэкспертов, вроде, не прибавилось. Отсюда и торможение.
Относительное спокойствие Южной Азии всегда озадачивало сторонних наблюдателей. Здесь царит чудовищное неравенство, но революций почти не бывает. Классовая солидарность встречается редко, а политика редко ориентирована на сокращение разрыва между богатыми и бедными. Оказывается, эта многовековая стабильность может не пережить эпоху Instagram. В Южной Азии революция транслируется в прямом эфире.
И если не ошибаюсь, _hunter писал об опыте "прямой демократии" в Непале:
В Непале проживает 30 миллионов человек, и многие из них пользуются интернетом. Но в англоязычном опросе в Discord может принять участие гораздо меньшая их часть. В финальном голосовании приняли участие всего 7713 человек.
Когда США отступают, на помощь приходит Китай. Пекин добивается значительного проникновения в Африку, используя сочетание инвестиций и «мягкой силы» в регионе, который теперь является важнейшим игроком в глобальной борьбе за ресурсы. ...... в начале месяца о том, что Марокко получило финансирование в размере 5,6 млрд долларов на строительство первого на континенте гигантского завода по производству аккумуляторов... ...... На прошлогоднем саммите Форума по китайско-африканскому сотрудничеству в Пекине Си Цзиньпин предложил Африке 50 миллиардов долларов и пообещал создать миллион рабочих мест .
За даними голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, росіяни вдарили по Запоріжжю щонайменше п'ятьма авіабомбами. Під атакою були обʼєкти цивільної інфраструктури й промисловості, виникли пожежі та знищені автівки.
Станом на 06:40 відомо про загибель двох осіб, ще двоє поранені. Один із постраждалих перебуває у важкому стані. ... Також росіяни атакували Суми "шахедами", повідомив міський голова Артем Кобзар. Два удари були по промислових об’єктах, ще один — по закладу освіти. У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна й пошкоджено балконні рами.
Shaman написав:....... вас тут нещодавно ганяли за аварії на АЕС - так ви розповідали, що ви мене за дрібниці хапаєте, я ж по суті. й тепер те саме робите. тому змушений розкладати по полицях.
Во-первых, меня не "гоняли", а доставали. Причём люди, которые о работе АЭС точно знают не больше меня. Разница в том, что я честно признавал, что не знаком с работой АЭС и не могу определять причины аварий, то эти люди меня пытались убедить, что причины всех аварий одинаковы. Если вы также, как они, не видите разницу между причинами и возможностями, то это ваши проблемы. Такие же, как у них.
Поговорим о ваших проблемах. Вам было сказано, что до аварии на Чернобыльской АЭС специалистам были известны проблемы (конструктивные недостатки) соответствущего реактора. В связи с чем ваше утверждение, что до Чернобыля была увереннсть о невозможности такой аварии является мягко говоря сомнительным. Именно вы принялись рассуждать о различиях причин между авариями на двух объектах.
Подтвердите, пожалуйста, цитатами из сообщений, где известные вам люди убеждают вас, что причины всех аварий одинаковы.
була мова на початку неможливість "ядерного вибуху" на АЕС, чомусь "хперди" наголошують про "аварію", але це ж "фінансовий форум", тут не може бути перекручувань
detroytred написав:Бо в реалі Тайвань йшов не еволюційним розвитком, а саме шляхом реформ:
Всі країни-щось реформували. Тому слово-реформа має таке саме відношення до геніального кормчого якого ти чекаєш , так і до слова еволюційний розвиток. По суті все відбувається наступним чином 1 Спочатку якийсь Діоген сидячи в бочці проповідує щось незвично нове для суспільства( реміслиник знаходить колесо , солдат стрій фаланга, інженер парову машину і так далі...) 2 Кількість прихильників проповідуємої теорії зростає ( ремісники бачать що колесо/фаланга/парова машина-це вигідно) і повторюють 3 Як тільки в суспільстві виявиться критична маса підтримуючих цю теорію-так відразу відбувається реформа. При цьому ця реформа може відбуватись(впроваджуватись) а - еволюційно(послідовно) довго (поколіннями) б - революційно -швидко на протязі одного покоління, практично за життя КОРМЧОГО МОЖНОВЛАДЦЯ 4 В залежності від розвитку суспільства - рух може бути в сторону прогресу, просто в сторону(топтання на місці) або регрес.. Наприклад в Африці прийшли до канібалізму в 20 му столітті..
Тому Як тільки ти ще раз уважно подивишся Де рух відбувався в ОДНОМУ напрямку максимально довго, на протязі як мінімум 3 поколінь без шугань з сторони в сторону - це ЕВОЛЮЦІЯ Всюди де рух йшов внаслідок тиску ОСОБИСТОСТІ - це революція.. Наприклад Чінгізхан...., захопив все в ся... потім його нащадки втримували захоплене, а потім стрімко вернулись в юрти з яких до сьогодні і не вийшли. ленін/сталін - захопили все до чого дотягнулись.... а потім імперія розвалилаль і продовжує агонізувати.... наполеон -захопив Європу ( більше ніж Гітлер) а потім через 100 років виявилось що нація стала менше ростом( а зменшення росту це погіршення умов існування)
Тому ти можеш й далі мантрувати на свої фантазії, які не мали історичного підтвердження. Вплив особистості в історії Держави -це виняток з правила Правило -це вплив суспільства на історію Держави.
ЛАД написав:Простите, мне хватило сегодня бесед с экономистом Shaman"ом. Я не буду тратить время ещё и на то, чтобы что-то подтверждать ещё и юристу.
Мда, ваши постоянные акценты в обсуждениях на предполагаемое вами образование собеседников могут принести вам соотвествующую реакцию. Трудно перечислить те темы, в которых вы не высказывались. Политика, финансы, экономика ... Рано или поздно наступит момент, когда вам будут говорить - физик прекращай флудить.