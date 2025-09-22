Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2954295529562957> Додано: Нед 21 вер, 2025 23:37 $100K за H1B rjkz написав: flyman написав: розходимся, починає діяти із 2026р. для нових заявників



Повідомлень: 40884 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1611 раз. Подякували: 2856 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 вер, 2025 01:37 Bolt написав: https://youtu.be/CqlEAIqg1AM?si=jq3h_-HFrPWcKwLV

Тётку уволили за то, что фотографировала тпуп колеги по работе, который умер от переутомления на складе Амазона в Польше. Всего за несколько лет умерло около пяти чел. Реалии современного рынка труда. 😟 https://youtu.be/CqlEAIqg1AM?si=jq3h_-HFrPWcKwLVТётку уволили за то, что фотографировала тпуп колеги по работе, который умер от переутомления на складе Амазона в Польше. Всего за несколько лет умерло около пяти чел. Реалии современного рынка труда. 😟



В США Амазон - это тоже "подарочек".

Я не знаю почему туда люди идут.

Меня когда только приехали, уговаривали - на склад в НДж требуются люди.

17 долларов в час.

Мне 1,5 часа было туда добираться в одну сторону.

И проезд бы обходился в 10% от дневного заработка.

Я говорю - нахрена?

Там можно карьеру сделать?

Серьезно?

Начать грузчиком и потом стать старшим грузчиком? Или подождать и стать грузчиком постарше?

О какой-то карьере думать?

Так они нанимают десятками тысяч и увольняют теми-же пачками.

Платят? В НЙ деливерщикам на амазон-траках платят 21 доллар в час сейчас.

Нах надо? И водила и экспедитор и грузчик в одном лице.

В США Амазон - это тоже "подарочек".
Я не знаю почему туда люди идут.
Меня когда только приехали, уговаривали - на склад в НДж требуются люди.
17 долларов в час.
Мне 1,5 часа было туда добираться в одну сторону.
И проезд бы обходился в 10% от дневного заработка.
Я говорю - нахрена?
Там можно карьеру сделать?
Серьезно?
Начать грузчиком и потом стать старшим грузчиком? Или подождать и стать грузчиком постарше?
О какой-то карьере думать?
Так они нанимают десятками тысяч и увольняют теми-же пачками.
Платят? В НЙ деливерщикам на амазон-траках платят 21 доллар в час сейчас.
Нах надо? И водила и экспедитор и грузчик в одном лице.
За эти деньги сейчас ННА работают. На площадке, где я бегаю, на лавочках сидят пенсы со своими ННА. Пенсы воздухом дышат, на солнышке греются, ННА или то-же самое делают или по телефону трындят, кстати, я про Нерху спрашивал - никто не ответил. Это я там слышал разговор.

А, понятно, мне не интересна его писанина. Он у меня в игноре.

Откуда у вас уверенность что 100 тыс для новых заявителей с 2026 г???

USCIS с вами несогласна и считает что с 21.09.2025

Откуда у вас уверенность что 100 тыс для новых заявителей с 2026 г???
USCIS с вами несогласна и считает что с 21.09.2025
https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/h-1b-faq

З хпертів інтернетів.

Додано: Пон 22 вер, 2025 08:51 21.09.2025

Сколько была минималка на момент приезда?

Додано: Пон 22 вер, 2025 12:06

Хто на що вчився.

Я бы тоже уволил. По морально-этическим соображениям.

Додано: Пон 22 вер, 2025 14:54

Додано: Пон 22 вер, 2025 17:11

Не совсем понимаю нафига. Вроде как этот доллар не делает погоды ни участникам ни США.

Или это "пока", а со временем плата вырастет как и все в этом мире. rjkz

Додано: Пон 22 вер, 2025 17:57 Re: Еміграція, заробітчанство

Це звичайна ідентифікація - досить розповсюджена - різних сервісів типу Booking.

Та багатьох інших.

Використовується для того, щоби зрозуміти про серйозність намірів заявника послуг та про те, чи не оформлює одну і ту ж заявку або заявку на ту чи іншу послугу одна людина за багатьох.

Як правило, робиться списання 1$ та потім цей 1$ знову повертається на рахунок.

Гадаю, що з такою ситуацією стикалося багато учасників цього форуму. Востаннє редагувалось akurt в Пон 22 вер, 2025 20:13, всього редагувалось 1 раз. akurt

