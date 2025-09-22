Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:https://youtu.be/CqlEAIqg1AM?si=jq3h_-HFrPWcKwLV Тётку уволили за то, что фотографировала тпуп колеги по работе, который умер от переутомления на складе Амазона в Польше. Всего за несколько лет умерло около пяти чел. Реалии современного рынка труда. 😟
В США Амазон - это тоже "подарочек". Я не знаю почему туда люди идут. Меня когда только приехали, уговаривали - на склад в НДж требуются люди. 17 долларов в час. Мне 1,5 часа было туда добираться в одну сторону. И проезд бы обходился в 10% от дневного заработка. Я говорю - нахрена? Там можно карьеру сделать? Серьезно? Начать грузчиком и потом стать старшим грузчиком? Или подождать и стать грузчиком постарше? О какой-то карьере думать? Так они нанимают десятками тысяч и увольняют теми-же пачками. Платят? В НЙ деливерщикам на амазон-траках платят 21 доллар в час сейчас. Нах надо? И водила и экспедитор и грузчик в одном лице. За эти деньги сейчас ННА работают. На площадке, где я бегаю, на лавочках сидят пенсы со своими ННА. Пенсы воздухом дышат, на солнышке греются, ННА или то-же самое делают или по телефону трындят, кстати, я про Нерху спрашивал - никто не ответил. Это я там слышал разговор.
Bolt написав:https://youtu.be/CqlEAIqg1AM?si=jq3h_-HFrPWcKwLV Тётку уволили за то, что фотографировала тпуп колеги по работе, который умер от переутомления на складе Амазона в Польше. Всего за несколько лет умерло около пяти чел. Реалии современного рынка труда. 😟
В США Амазон - это тоже "подарочек". Я не знаю почему туда люди идут. Меня когда только приехали, уговаривали - на склад в НДж требуются люди. 17 долларов в час. Мне 1,5 часа было туда добираться в одну сторону. И проезд бы обходился в 10% от дневного заработка. Я говорю - нахрена? Там можно карьеру сделать? Серьезно? Начать грузчиком и потом стать старшим грузчиком? Или подождать и стать грузчиком постарше? О какой-то карьере думать? Так они нанимают десятками тысяч и увольняют теми-же пачками. Платят? В НЙ деливерщикам на амазон-траках платят 21 доллар в час сейчас. Нах надо? И водила и экспедитор и грузчик в одном лице. За эти деньги сейчас ННА работают. На площадке, где я бегаю, на лавочках сидят пенсы со своими ННА. Пенсы воздухом дышат, на солнышке греются, ННА или то-же самое делают или по телефону трындят, кстати, я про Нерху спрашивал - никто не ответил. Это я там слышал разговор.
Сколько была минималка на момент приезда? Работают ли там "белые англоговорящие люди"(не приезжие со стран соцлагеря)?
Bolt написав:https://youtu.be/CqlEAIqg1AM?si=jq3h_-HFrPWcKwLV Тётку уволили за то, что фотографировала тпуп колеги по работе, который умер от переутомления на складе Амазона в Польше. Всего за несколько лет умерло около пяти чел. Реалии современного рынка труда. 😟
Bolt написав:https://youtu.be/CqlEAIqg1AM?si=jq3h_-HFrPWcKwLV Тётку уволили за то, что фотографировала тпуп колеги по работе, который умер от переутомления на складе Амазона в Польше. Всего за несколько лет умерло около пяти чел. Реалии современного рынка труда. 😟
Я бы тоже уволил. По морально-этическим соображениям. Смотреть длинное видео на польском Я не буду, но интересно, это на одном складе или на всем Амазоне?
Вводят плату (1 доллар) за участие в лотерее Гринкард. Не совсем понимаю нафига. Вроде как этот доллар не делает погоды ни участникам ни США. Или это "пока", а со временем плата вырастет как и все в этом мире.
Що ж тут незрозумілого про цей 1 $. Це звичайна ідентифікація - досить розповсюджена - різних сервісів типу Booking. Та багатьох інших. Використовується для того, щоби зрозуміти про серйозність намірів заявника послуг та про те, чи не оформлює одну і ту ж заявку або заявку на ту чи іншу послугу одна людина за багатьох. Як правило, робиться списання 1$ та потім цей 1$ знову повертається на рахунок. Гадаю, що з такою ситуацією стикалося багато учасників цього форуму.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 22 вер, 2025 20:13, всього редагувалось 1 раз.