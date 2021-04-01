Акції від ТАСКОМБАНК

Орендуйте авто з комфортом і вигодою разом з преміальними картками від Private banking Таскомбанку
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 07 сер, 2025 17:31
Орендуйте авто з комфортом і вигодою разом з преміальними картками від Private banking Таскомбанку
https://news.finance.ua/ua/orenduyte-av ... askombanku
Додано: П'ят 22 сер, 2025 17:36
Зробіть зупинку на святкову вигоду до Дня Незалежності
https://news.finance.ua/ua/zrobit-zupyn ... alezhnosti
Акція діє з 22.08.2025 р. по 24.08.2025 р.
Додано: Чет 25 вер, 2025 17:32
10% знижки на покупку квитків на Brand Father New з карткою Mastercard World Elite від Private Banking Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... taskombank
Акція діє до 3 жовтня 2025 року
Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:38
Святкуємо 36 років Таскомбанк разом
https://news.finance.ua/ua/svyatkuyemo- ... bank-razom
з 26 вересня по 31 жовтня 2025 року
