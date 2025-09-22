RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 20:08

  Сибарит написав:
  Bolt написав:https://youtu.be/CqlEAIqg1AM?si=jq3h_-HFrPWcKwLV
Тётку уволили за то, что фотографировала тпуп колеги по работе, который умер от переутомления на складе Амазона в Польше. Всего за несколько лет умерло около пяти чел. Реалии современного рынка труда. 😟

Я бы тоже уволил. По морально-этическим соображениям.
Смотреть длинное видео на польском Я не буду, но интересно, это на одном складе или на всем Амазоне?

Склад в Познани, но в основном на Бундес отправляют. Грит, политика Амазона, как можна чаще менять низовых работников. Если на складах в Польше начинается двмж, то на Польшу пакуют в бундесе и наоборот.Ну на хер такую работу.
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 20:19

Не можу аналізувати роботу компанії Amazon, але мене здивувало таке: я часто замовляв ті чі інші речі на французьких сайтах (наприклад продукцію для саду від Makita), так ось реальними відправниками була Німеччина, а не Франція.
Я ще тоді подумав: ось що означає Євросоюз: Makita при замовленні на французькому сайті приходить з Німеччини, а запасні частини для трактора-газонокосарки (Made in USA) надійшло за допомогою Amazon.fr з Польші.
Було реально дивно.
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 20:33

Re: Еміграція, заробітчанство

Ніколи не думав, що штати так швидко скотяться в диктатуру. звичайно, можна було очікувати, але темпи просто вражають.
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 22:57

  adeges написав:Ніколи не думав, що штати так швидко скотяться в диктатуру. звичайно, можна було очікувати, але темпи просто вражають.

А що там?
  adeges написав:Ніколи не думав, що штати так швидко скотяться в диктатуру. звичайно, можна було очікувати, але темпи просто вражають.


Ви теж так думаєте?
А "турЫсти" цього не хочуть помічати.
Бо вони цього не бачать, а аналізувати події це занадто складно як для конкретно-подібного мислення.
  flyman написав:
  adeges написав:Ніколи не думав, що штати так швидко скотяться в диктатуру. звичайно, можна було очікувати, але темпи просто вражають.

А що там?


Наприклад, звільняють з роботи за висловлювання щодо політики діючої адміністрації.
Для ЗМІ які висловлюють критику запропоновано відміняти ліцензії.
Наразі вперше за всю історію очікується від"ємний приріст населення.
Й це не лише завдяки депортації нелегалів, а також з приводу того, що громадяни Сполучених Штатів в не першому поколінні намагаються перейти в підданство інших юрісдикцій. Наприклад, станом на літо цього року, біля 250 тисяч звернулося за ВНП у ЮК. Якщо я правильно пам"ятаю.
Також є певна кількість емігрантів до Канади та т.і.
Крім того, деяки не громадяни, але резиденти залишають країну й повертаються або на свої батьківщини або переїзджають в інші локації.
