Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 22:16

Філіпіни, філіпіни..

akurt

обсесія

нагадало у класика «тройка, семерка, туз»..

Пушкін «Пиковая дама»


символизирует тайное знание, обещающее удачу в игре, а в более широком смысле – сумасшествие, безумие и крушение надежд, что и случается с главным героем

Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 08:34

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

У яких країнах ЄС найдешевше жити

Болгарія, Румунія, Кроація.
Авторкінь збрехав по цінам на їжу, особливо на вино.
Також не є об'єктивною ціна на оренду в ціх странах.
