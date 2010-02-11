|
|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 23 вер, 2025 10:50
hxbbgaf написав: fox767676 написав:
причем тут себестоимость добычи
экономики запада оказались бумажными тиграми
им нужна реиндустриализация по кейнсианской модели
иначе ось зла их поглотит\поставит на колени
бумажки будуть печатать печатать печатать
Не тільки захід, всі друкують.
Когда "все" печатают - то их национальные валюты падают к доллару и всего то делов. А вот то что госдолг США 37 триллионов и проценты по нему уже выше чем расходы на Пентагон и останавливаться не собираются с ростом госдолга (да и не имеют возможности остановиться) - вот это другое дело.
Додано: Вів 23 вер, 2025 17:12
Интересно, при сдаче в банк всегда происходит вскрытие упаковки слитка?
И если вскрыли, то покупателю уже в "голом" виде продают или как?
Просто я не помню в банках слитки в голом виде.
Додано: Вів 23 вер, 2025 17:17
swan forever
Пойти сдавать слиток в банк?
Ну даже не знаю.
Это конечно вернее чем пойти сдавать слиток к бабушкам, торгующими семечками но близко к этому. И настолько же не предсказуемо.
В приличных же местах достаточно приборов проверить слиток не вскрывая упаковки.
Если вскрыли то конечно уже назад не заклеить упаковку и продавать будут как есть - или с упаковкой (как подтверждение что она когда то была, тем более на ней номер слитка) или вообще без нее. В банках принимающих слитки естественно в продаже бывали слитки с вскрытой упаковкой - другое дело их перепуганным пересічним с улицы обычно не предлагали. Подобное бывало и 20 лет назад - покупал такие в банках по цене ниже.
Додано: Вів 23 вер, 2025 17:27
jabba
ну не в ломбард же нести.
Не сдавал раньше, но есть вероятность этого во Львове, где я ничего не знаю.
ПыСы
и ещё интересен аналогичный момент в ЕС. Лет 15ть или 12 на ветке обсуждали какой-то эпизод, если не ошибаюсь, но не могу найти-вспомнить.
Востаннє редагувалось swan forever
в Вів 23 вер, 2025 17:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 23 вер, 2025 17:28
jabba написав: Victor8 написав: jabba написав:hxbbgaf
Завязывайте смотреть единый марафон. Это вам не валютная ветка.
Цифры добычи в свободном доступе.
А что с себестоимостью добычи золота в 2025 году?
Разве там есть такой сильный рост?
Вопросы себестоимости тут обсуждали лет 12 назад и вроде вопрос был закрыт - не может цена добычи 3% влиять на цену уже выкопанных сто лет назад 97%.
Это всё правильно конечно.
Но, на эти 3% (условной добычи) - должны найтись "новые" покупатели, так как "старые" покупатели золота - уже полностью в металле (свободных денег у них уже нет).
Додано: Вів 23 вер, 2025 17:34
swan forever написав:jabba
ну не в ломбард же нести.
Не сдавал раньше, но есть вероятность этого во Львове, где я ничего не знаю.
ПыСы
и ещё интересен аналогичный момент в ЕС. Лет 15ть или 12 на ветке обсуждали какой-то эпизод, если не ошибаюсь, но не могу найти-вспомнить.
Где-то читал, что в ЕС, кроме банков, есть официальные магазины (дилеры) - занимаются золотом профессионально (покупка/продажа слитков, монет). Помню Кипр, Польшу, Австрию, страны Балтии, и другие были в этом списке.
Додано: Вів 23 вер, 2025 17:42
swan forever написав:jabba
ну не в ломбард же нести.
Не сдавал раньше, но есть вероятность этого во Львове, где я ничего не знаю.
ПыСы
и ещё интересен аналогичный момент в ЕС. Лет 15ть или 12 на ветке обсуждали какой-то эпизод, если не ошибаюсь, но не могу найти-вспомнить.
Все крупные оптовые сетевые валютообменные фирмы в Украине с отделениями во всех областных центрах уже много лет торгуют слитками наравне с валютой, криптой и нелегальными переводами по стране и миру. И выставляют котировки слитков в своих ТГ и вайбер каналах и на своих сайтах.
И цены разные - литье/распаковка, поврежденнау упаковка дешевле, упаковка в хорошем состоянии дороже, эмиссионные подряд номера - еще дороже. Так и на покупку и на продажу.Все как с долларами.
Додано: Вів 23 вер, 2025 17:46
Victor8 написав:
Но, на эти 3% (условной добычи) - должны найтись "новые" покупатели, так как "старые" покупатели золота - уже полностью в металле (свободных денег у них уже нет).
Это на этой ветке денег уже ни у кого нет - все в металле, а у особо ушлых в нем свыше 100% активов - за счет кредитных средств.
Но Вы не представляете сколько есть денег у тех кто еще недавно не думал о покупке золота. Но уже думают.
Додано: Вів 23 вер, 2025 19:04
jabba написав: hxbbgaf написав: fox767676 написав:
причем тут себестоимость добычи
экономики запада оказались бумажными тиграми
им нужна реиндустриализация по кейнсианской модели
иначе ось зла их поглотит\поставит на колени
бумажки будуть печатать печатать печатать
Не тільки захід, всі друкують.
Когда "все" печатают - то их национальные валюты падают к доллару и всего то делов. А вот то что госдолг США 37 триллионов и проценты по нему уже выше чем расходы на Пентагон и останавливаться не собираются с ростом госдолга (да и не имеют возможности остановиться) - вот это другое дело.
Ну, якщо їхні національні валюти не зміцнюються к долару, який друкують, то їх теж друкують, логічно?
Додано: Сер 24 вер, 2025 09:32
hxbbgaf написав:
Ну, якщо їхні національні валюти не зміцнюються к долару, який друкують, то їх теж друкують, логічно?
Какое влияние на мировые цены золота имеет печать турецкой лиры, малавийской квачи или венесуельского боливара?
